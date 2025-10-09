جۇمىس ءۇشىن اپتانىڭ ەڭ ءونىمدى كۇنى اتالدى
استانا. KAZINFORM - ادامنىڭ بيوريتمىنە سايكەس، سارسەنبى اپتانىڭ ەڭ ءتيىمدى جۇمىس كۇنى بولىپ سانالادى، ال بەيسەنبى - ونىمدىلىك جاعى ەڭ تومەن كۇن.
بۇل تۋرالى ران اكادەميگى گەننادي ونيشەنكو ريا نوۆوستي سايتىنا بەرگەن سۇحباتىندا ايتتى.
ونىڭ ايتۋىنشا، اپتالىق بيوريتمگە سايكەس، جۇمىس قابىلەتى دۇيسەنبى مەن سەيسەنبىدە بىرتىندەپ ارتىپ، سارسەنبىدە ەڭ جوعارى دەڭگەيىنە جەتەدى.
بيوريتم بويىنشا ەڭ ءتيىمدى كۇن - سارسەنبى. دەمالىستان كەيىن دۇيسەنبى مەن سەيسەنبىدە ەنەرگيا كوتەرىلەدى، ال سارسەنبىدە ونىمدىلىك شەگىنە جەتەدى. ودان كەيىن كۇرت تومەندەۋ بايقالادى، - دەدى ونيشەنكو.
اكادەميك بۇل زاڭدىلىقتى مەكتەپ باعدارلاماسىندا دا ەسكەرۋ قاجەتتىگىن ايتتى. ول بەيسەنبىدە كۇردەلى پاندەر مەن باقىلاۋ جۇمىستارىن وتكىزۋدەن باس تارتۋعا كەڭەس بەردى.
بەيسەنبى كۇنگى ساباق كەستەسىن جەڭىلدەتۋ كەرەك. سول كۇنى اۋىر پاندەر مەن التى-جەتى ساباقتىق كۇن بولماۋى ءتيىس، - دەدى ساراپشى.