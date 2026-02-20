جۇمىرتقانىڭ اعى پايدالى ما، سارىسى ما؟
جۇمىرتقا الەمدەگى ەڭ تانىمال تاعامداردىڭ ءبىرى سانالادى. ول ماڭىزدى قورەكتىك زاتتارعا باي، ورگانيزمنىڭ قالىپتى جۇمىسىن قولدايدى. دەگەنمەن، ساراپشىلار ءجيى تالقىلايتىن سۇراق مىناۋ - جۇمىرتقانىڭ قاي بولىگى پايدالىراق: سارىسى ما، اعى ما؟
جۇمىرتقانىڭ سارىسى دارۋمەندەر مەن مينەرالدارعا باي. وندا A، D، E، K دارۋمەندەرى مەن B توبىنىڭ دارۋمەندەرى بار. سونداي-اق سارىسىندا تەمىر، فوسفور، سەلەن سياقتى مينەرالدار كەزدەسەدى. سارىسىنان الىناتىن مايلاردىڭ قۇرامىندا ومەگا-3 پوليقانىقپاعان ماي قىشقىلدارى دا بار (ەگەر تاۋىق دۇرىس قورەكتەندىرىلسە). بۇل زاتتار جاسۋشا مەمبرانالارى مەن جۇرەك-قان تامىرلارىنىڭ جۇمىسىن قولدايدى. سونداي-اق وندا حولەستەرين كونتسەنتراتسياسى جوعارى. دەگەنمەن سوڭعى زەرتتەۋلەرگە قاراعاندا، ساۋ ادامعا جۇمىرتقانى ورنىمەن جەۋ «جامان» حولەستەرينگە قاتتى اسەر ەتپەيدى. نەگىزگى اسەر باسقا تاعامدارداعى ترانسمايلار مەن تەز سىڭەتىن كومىرسۋلاردان بولادى.
جۇمىرتقانىڭ اعى ماي مەن حولەستەرينگە باي ەمەس، ءبىراق وڭاي سىڭەتىن اقۋىزعا وتە باي. ول بۇلشىق ەتتىڭ ءوسۋى مەن تىندەردى قالپىنا كەلتىرۋ ءۇشىن قاجەت. اقۋىزى از مولشەردە B توبى دارۋمەندەرى (مىسالى، ريبوفلاۆين) مەن كالي، ناتري سياقتى مينەرالدارعا يە. كالورياسى تومەن بولعاندىقتان، جۇمىرتقانىڭ اعىن سالماعىن باقىلاپ، ديەتا ۇستايتىن ادامدار كوپ جەيدى.
