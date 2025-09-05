جۇمساق ەستىلەتىن ەسىمدەر جۇمىسقا تۇرۋعا كومەكتەسەدى - زەرتتەۋ
ادامنىڭ ەسىمى تاعدىرىنا اسەر ەتەدى دەگەن ءسوز بار. پسيحولوگتاردىڭ جاڭا زەرتتەۋى كورسەتكەندەي، ادامنىڭ اتى ءتىپتى جۇمىسقا تۇرۋىنا اسەر ەتۋى مۇمكىن، دەپ حابارلايدى sciencedirect.com.
«دىبىستىق سيمۆوليزم» فەنومەنى بويىنشا بەلگىلى دىبىستار بەلگىلى قاسيەتتەرمەن اسسوتسيالانادى: جۇمساق، ۇندەسەتىن دىبىستارى بار اتتار ادامگەرشىلىك، اشىقتىق جانە كوماندالىق جۇمىسقا بەيىمدىلىكپەن بايلانىستىرىلادى، ال قاتاڭ دىبىستارى كوپ اتتار بيلىكشىل، سالقىن ادام سياقتى اسەر قالدىرادى.
ەكسپەريمەنتكە قاتىسۋشىلار بىردەي قابىلەتتەرى بار كانديداتتار اراسىنان اتى جۇمساق ەستىلەتىن ادامداردى ءجيى تاڭدايتىنى انىقتالدى. اسىرەسە «Agreeableness» (ادامگەرشىلىك) جانە «Openness» (اشىقتىق) سيپاتتارى جوعارى پوزيتسيالار ءۇشىن بۇل تەندەنتسيا ايقىن بايقالدى. ءبىراق ۆيدەوسۇحبات نەمەسە ۆيزۋالدى اقپارات بولعان كەزدە اتتىڭ اسەرى ايتارلىقتاي تومەندەيتىنى انىقتالدى.
زەرتتەۋ ناتيجەلەرى جۇمىسقا قابىلداۋ پروتسەسىندە پسيحولوگيالىق اسەردىڭ ماڭىزدى ەكەنىن جانە ادامنىڭ اتى دا كەيدە شەشۋشى ءرول اتقارا الاتىنىن كورسەتەدى.