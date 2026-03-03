جەمقورلاردان تاركىلەنگەن قاراجات ەسەبىنەن 89 مىڭ وقۋشىعا ورىن اشىلدى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسىنىڭ تاپسىرماسىمەن قۇرىلعان ءبىلىم بەرۋ ينفراقۇرىلىمىن قولداۋ قورى جەمقورلاردان تاركىلەنگەن قاراجات ەسەبىنەن تولىقتىرىلىپ كەلەدى، دەپ حابارلايدى وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
وسى قاراجات ەسەبىنەن جاڭادان ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىن سالۋ، جاڭعىرتۋ نەمەسە مەكتەپتەرگە جاپسارلاس قۇرىلىس سالۋ جۇزەگە اسىرىلىپ جاتىر.
- بۇگىنگى تاڭدا قور قاراجاتى ەسەبىنەن 89 مىڭ وقۋشى ورنىنا ارنالعان 81 مەكتەپ پايدالانۋعا بەرىلدى. نىسانداردىڭ باسىم بولىگى الماتى، تۇركىستان، قىزىلوردا جانە جامبىل وبلىستارىندا، سونداي-اق استانا قالاسىندا ورنالاسقان. بارلىق ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارى زاماناۋي قۇرال-جابدىقتارمەن جابدىقتالعان، - دەلىنگەن حابارلامادا.
مينيسترلىك مالىمەتىنشە، ءبىلىم بەرۋ ينفراقۇرىلىمىن قولداۋ قورىنىڭ قاراجاتى ەسەبىنەن بارلىعى 100 مىڭعا جۋىق وقۋشى ورنىنا ارنالعان 90 ءبىلىم بەرۋ ۇيىمىنىڭ قۇرىلىسى قارجىلاندىرىلدى. بۇل شارالار ەلىمىزدىڭ ءبىلىم بەرۋ جۇيەسىن ۇزاق مەرزىمدى دامىتۋعا جانە جاڭعىرتۋعا باعىتتالعان.
