جەمقورلاردان قايتارىلعان قارجىعا 77 مەكتەپ سالىندى
استانا. KAZINFORM - جەمقورلاردان تاركىلەنگەن قاراجات ەسەبىنەن 86 مىڭنان استام وقۋشى ورنى ىسكە قوسىلدى. بۇل تۋرالى وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
مەملەكەت باسشىسىنىڭ تاپسىرماسى بويىنشا قۇرىلعان ءبىلىم بەرۋ ينفراقۇرىلىمىن قولداۋ قورى جەمقورلاردان تاركىلەنگەن قاراجات ەسەبىنەن تولىقتىرىلىپ كەلەدى. مەكتەپتەردە ورىن جەتىسپەۋشىلىگى ماسەلەسىن شەشۋ ماقساتىندا جاڭادان ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىن سالۋ نەمەسە جاڭعىرتۋ، وعان جاپسارلاس قۇرىلىس سالۋ جۇزەگە اسىرىلۋدا.
- مەملەكەت بالالار ءۇشىن جايلى ءارى ءقاۋىپسىز ءبىلىم بەرۋ ورتاسىن قالىپتاستىرۋعا ەرەكشە كوڭىل بولەدى. بۇگىنگى تاڭدا 86 مىڭنان استام ورىندىق 77 مەكتەپ پايدالانۋعا بەرىلدى. ولاردىڭ باسىم بولىگى الماتى، تۇركىستان، قىزىلوردا، جامبىل وبلىستارىندا جانە استانا قالاسىندا ورنالاسقان، - دەدى ينفراقۇرىلىمدى دامىتۋ دەپارتامەنتىنىڭ باسقارما باسشىسى جايىق ماقسۇتوۆ.
ەسكە سالا كەتەيىك، قور قاراجاتى ەسەبىنەن 100 مىڭعا جۋىق وقۋشى ورىندىق 89 مەكتەپتىڭ قۇرىلىسى قارجىلاندىرىلدى.
ايتا كەتەلىك ءۇش اۋىسىم ماسەلەسىن شەشكەن جاڭا ءبىلىم مودەلى تانىستىرىلدى.