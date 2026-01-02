جۇما كۇنى ەلدىڭ بارلىق اۋماعىندا اۋا رايىنا بايلانىستى ەسكەرتۋ جاريالاندى
استانا. KAZINFORM - جۇما كۇنى ەلدىڭ بارلىق وڭىرىندە داۋىلدى ەسكەرتۋلەر جاريالاندى. بۇل تۋرالى «قازگيدرومەت» ر م ك باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
استانادا 2-قاڭتاردا كۇندىز كوكتايعاق بولادى. تۇندە جانە تاڭەرتەڭ تۇمان بولادى.
اقمولا وبلىسىندا جۇما كۇنى كۇندىز وبلىستىڭ باتىسىندا جانە وڭتۇستىگىندە ازداعان قار جاۋىپ، جاياۋ بۇرقاسىن بولىپ، كوكتايعاق بولادى. وبلىستىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە جانە شىعىسىندا تۇمان بولادى. جەل وڭتۇستىك-شىعىستان سوعادى، تۇندە جانە تاڭەرتەڭ وبلىستىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، وڭتۇستىگىندە ەكپىنى سەكۋندىنا 15-20 مەترگە جەتەدى. كوكشەتاۋ قالاسىندا 2-قاڭتاردا جولداردا كوكتايعاق بولادى. جەل وڭتۇستىك-شىعىستان، تۇندە ەكپىنى سەكۋندىنا 15-20 مەتر.
2-قاڭتاردا تۇركىستان وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە، باتىسىندا، وڭتۇستىگىندە جانە تاۋلى ايماقتارىندا تۇمان كۇتىلەدى. شىمكەنتتە 2 قاڭتاردا كەي ۋاقىتتا تۇمان بولادى. تۇركىستان قالاسىندا دا 2-قاڭتاردا تۇمان بولادى.
ماڭعىستاۋ وبلىسىندا جۇما ءتۇنى وبلىستىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە جانە ورتالىعىندا جاۋىن-شاشىن (جاڭبىر، قار)، جاياۋ بۇرقاسىن، كوكتايعاق كۇتىلەدى. كۇندىز دە جاۋىن-شاشىن (جاڭبىر، قار)، جاياۋ بۇرقاسىن، كوكتايعاق بولادى. وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە جانە ورتالىعىندا تۇمان كۇتىلەدى.
جەل سولتۇستىك-شىعىستان سوعىپ، كەيىن سولتۇستىك-باتىسقا اۋىسادى، وبلىستىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە جانە ورتالىعىندا ەكپىنى سەكۋندىنا 15-20 مەترگە جەتەدى.
2-قاڭتاردا باتىس قازاقستان وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا جانە ورتالىعىندا تۇمان، كوكتايعاق كۇتىلەدى. ورال قالاسىندا 2-قاڭتاردا تۇمان مەن كوكتايعاق بولادى.
جامبىل وبلىسىندا جۇما ءتۇنى تاۋلى ايماقتاردا قار، جاياۋ بۇرقاسىن، كوكتايعاق كۇتىلەدى.
وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە، وڭتۇستىگىندە جانە تاۋلى ايماقتارىندا تۇمان بولادى. جەل سولتۇستىك- شىعىستان، تۇندە وبلىستىڭ سولتۇستىك-شىعىسىندا جانە تاۋلى ايماقتارىندا، كۇندىز تاۋلى ايماقتاردا ەكپىنى سەكۋندىنا 15-20 مەتر.
2-قاڭتاردا جەتىسۋ وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا، ورتالىعىندا جانە تاۋلى ايماقتارىندا كەي ۋاقىتتا تۇمان كۇتىلەدى.
اقتوبە وبلىسىندا جۇما ءتۇنى وبلىستىڭ باتىسىندا، وڭتۇستىگىندە جانە شىعىسىندا قار، جاياۋ بۇرقاسىن، كوكتايعاق كۇتىلەدى، كۇندىز قار جاۋادى، وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە جانە شىعىسىندا قالىڭ قار جاۋىپ، جاياۋ بۇرقاسىن، كوكتايعاق بولادى. وبلىستىڭ باتىسىندا جانە سولتۇستىگىندە تۇمان كۇتىلەدى. جەل سولتۇستىك-شىعىستان، سولتۇستىكتەن سوعادى، كۇندىز وبلىستىڭ ورتالىعىندا ەكپىنى سەكۋندىنا 15- 18 مەتر.
2-قاڭتاردا شىعىس قازاقستان وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە، وڭتۇستىگىندە جانە ورتالىعىندا تۇمان كۇتىلەدى. جەل سولتۇستىك-شىعىستان، شىعىستان، كۇندىز وبلىستىڭ وڭتۇستىك-شىعىسىندا ەكپىنى سەكۋندىنا 15-18 مەتر.
اباي وبلىسىندا جۇما ءتۇنى وڭتۇستىك-باتىستا ازداعان قار جاۋىپ، جاياۋ بۇرقاسىن كۇتىلەدى. وبلىستىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە جانە ورتالىعىندا تۇمان بولادى.
ەرتەڭ قىزىلوردا وبلىسىنىڭ ورتالىعىندا جانە سولتۇستىگىندە تۇمان كۇتىلەدى.
ۇلىتاۋ وبلىسىندا جۇما كۇنى وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا جانە ورتالىعىندا تۇمان كۇتىلەدى. وڭتۇستىك-شىعىستان، وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە سوققان جەلدىڭ ەكپىنى سەكۋندىنا 15-20 مەتر بولادى.
2-قاڭتاردا سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىنىڭ باتىسىندا، وڭتۇستىگىندە قار، جاياۋ بۇرقاسىن كۇتىلەدى. وبلىستىڭ وڭتۇستىك- شىعىسىندا تۇمان بولادى. جەل وڭتۇستىكتەن، وڭتۇستىك-شىعىستان، تۇندە وبلىستىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە جانە وڭتۇستىگىندە ەكپىنى سەكۋندىنا 15-20 مەتر.
اتىراۋ وبلىسىندا جۇما كۇنى وبلىستىڭ باتىسىندا، وڭتۇستىگىندە جانە شىعىسىندا قار، جاياۋ بۇرقاسىن، كوكتايعاق كۇتىلەدى. وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە جانە شىعىسىندا تۇمان بولادى. جەل سولتۇستىكتەن، سولتۇستىك- باتىستان، وبلىستىڭ شىعىسىندا ەكپىنى سەكۋندىنا 15-20 مەتر.
ەرتەڭ پاۆلودار وبلىسىنىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە جانە وڭتۇستىگىندە تۇمان كۇتىلەدى.
قوستاناي وبلىسىندا جۇما كۇنى وبلىستىڭ باتىسىندا جانە سولتۇستىگىندە قار، جاياۋ بۇرقاسىن، كوكتايعاق كۇتىلەدى. وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە، باتىسىندا جانە وڭتۇستىگىندە تۇمان بولادى. جەل وڭتۇستىك- شىعىستان، وڭتۇستىكتەن، تۇندە وبلىستىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە جانە شىعىسىندا ەكپىنى سەكۋندىنا 15-20 مەتر.
2-قاڭتاردا قاراعاندى وبلىسىنىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە جانە شىعىسىندا تۇمان كۇتىلەدى.
