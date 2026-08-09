ەجەلگى وتىرار قالاي قالپىنا كەلتىرىلىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - تۇركىستان وبلىسىنداعى وتىرار قالاشىعىندا عىلىمي- رەستاۆراتسيالىق جۇمىستار جۇرگىزىلىپ جاتىر. بۇل تۋرالى مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگى حابارلادى.
«قازقايتاجاڭارتۋ» ر م ك ماماندارى كونە قۇرىلىس تەحنولوگيالارىن قولدانا وتىرىپ، كونە كەشەننىڭ جەكەلەگەن بولىكتەرىن قالپىنا كەلتىرىپ جاتىر.
قالاشىق اۋماعىنداعى تۇرعىن ۇيلەر قابىرعالارىنىڭ جەكەلەگەن بولىكتەرى بەكىتىلىپ، زاقىمدانعان تۇستارى جوندەلدى. ەجەلگى وشاقتىڭ سىلاق قاباتتارى دا قالپىنا كەلتىرىلدى.
سونىمەن قاتار كىرەبەرىس جول رەتكە كەلتىرىلىپ، بۇلىنگەن سىلاق قاباتى جاڭارتىلدى. قالاشىقتى اينالا قورشاعان وردى جاۋىن-شاشىننىڭ اسەرىنەن قورعاۋعا ەرەكشە كوڭىل ءبولىندى. ونىڭ بەتىنە سابان ارالاستىرىلعان ارنايى سىلاق جاعىلدى.
ءداستۇرلى ادىسپەن دايىندالعان بۇل قوسپا قورعانىش قاباتىن نىعايتىپ، ءتۇرلى سىرتقى اسەردەن بولاتىن ءبۇلىنۋدى ازايتادى.
عىلىمي- رەستاۆراتسيالىق جۇمىستاردا وتىراردىڭ تاريحي ەرەكشەلىكتەرى ەسكەرىلىپ، ارحەولوگيالىق ەسكەرتكىشتىڭ ءتۇپنۇسقا كەلبەتىن ساقتاۋعا باسىمدىق بەرىلىپ وتىر.