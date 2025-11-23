10:05, 23 - قاراشا 2025 | GMT +5
ەجەلگى تىرشىلىك بەلگىسىن تاپتى
عالىمدار ميللياردتاعان جىل بۇرىن قالىپتاسقان تاستاردان تىرشىلىك بەلگىسىن تاپتى.
زەرتتەۋشىلەر زاماناۋي حيميالىق ادىستەردى ج ي تەحنولوگياسىمەن بىرىكتىرۋ ارقىلى ناتيجەگە قول جەتكىزگەن. ارنايى وقىتىلعان مودەلدەر ءتىرى ورگانيزمدەر قالدىرعان ۇساق مولەكۋلالاردى تانىپ، ولاردىڭ ۋاقىت وتە ىدىراعانىنا قاراماستان، تىرشىلىك بەلگىلەرى بار ەكەنىن انىقتاعان. زەرتتەۋ كورسەتكەندەي، فوتوسينتەز ۇدەرىسى مەن وتتەگىنىڭ ءتۇزىلۋى قازىرگى بولجامنان شامامەن ميلليارد جىل ەرتەرەك باستالعان.
ايتولعان ءجۇنىسحان
egemen.kz