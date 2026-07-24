ەجەلگى مەتاللۋرگيا ىزدەرى
استانا.قازاقپارات - پاۆلودار قالاسىنىڭ ماڭىنداعى قۇم كەنىشىنەن شامامەن 4 مىڭ جىل بۇرىنعى ەرتە قولا داۋىرىنە جاتاتىن كونە جەرلەۋ ورنى انىقتالدى.
ادام سۇيەكتەرى مەن ەجەلگى قىش سىنىقتارىنىڭ تابىلعانى تۋرالى جەرگىلىكتى تۇرعىن حابارلاعان. الكەي مارعۇلان اتىنداعى پاۆلودار پەداگوگيكالىق ۋنيۆەرسيتەتى ارحەولوگيالىق زەرتتەۋلەر ينستيتۋتىنىڭ ماماندارى وقيعا ورنىنا شۇعىل بارىپ، قورعاۋ- قۇتقارۋ ارحەولوگيالىق قازبا جۇمىسىن جۇرگىزدى.
«زەرتتەۋ بارىسىندا جاقسى ساقتالعان جەرلەۋ ورنى ارشىلىپ، ونىڭ ەرتە قولا داۋىرىنە جاتاتىنى بەلگىلى بولدى. ارحەولوگتەردىڭ ايتۋىنشا، بۇل ولجا ەرەكشە عىلىمي قۇندىلىققا يە. جەرلەۋ ورنىنان كۆارتسيتتەن جاسالعان كەتپەندەر مەن وڭدەلگەن تاس بالتادان تۇراتىن ەڭبەك قۇرالدارىنىڭ كەشەنى تابىلدى. مۇنداي جەرلەۋ بۇيىمدارى بۇل ادامنىڭ كەن وندىرۋمەن جانە ونى وڭدەۋمەن اينالىسقانىن، ياعني ەجەلگى مەتاللۋرگ بولعانىن بولجاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى»، دەپ مالىمدەدى ارحەولوگيالىق زەرتتەۋلەر ينستيتۋتىنان.
تابىلعان ارحەولوگيالىق كەشەن پاۆلودار وڭىرىندەگى ەجەلگى تاۋ-كەن ءىسى مەن مەتاللۋرگيا ءوندىرىسىنىڭ قالىپتاسۋى مەن دامۋى تۋرالى عىلىمي دەرەكتەردى تولىقتىرا تۇسەدى. وتكەن عاسىردىڭ 60-جىلدارىندا اكادەميك الكەي مارعۇلان قازاقستانداعى كونە تاۋ-كەن جانە مەتاللۋرگيالىق ەسكەرتكىشتەردىڭ العاشقى كارتاسىن جاساپ، سولتۇستىك-شىعىس قازاقستان اۋماعىندا ەجەلگى تاۋ-كەن-مەتاللۋرگيالىق ورتالىق بولعان دەگەن عىلىمي بولجام ۇسىنعان ەدى. ارحەولوگيالىق زەرتتەۋلەر ينستيتۋتىنىڭ ديرەكتورى تيمۋر سماعۇلوۆتىڭ ايتۋىنشا، زەرتتەلگەن جەرلەۋ ورنى قولا ءداۋىرى تۇرعىندارىنىڭ شارۋاشىلىق قىزمەتىن تەرەڭىرەك زەردەلەۋگە، سونداي-اق ەرتىس ءوڭىرى مەن ورتالىق ازياداعى ەجەلگى مەتاللۋرگيانىڭ قالىپتاسۋى مەن دامۋى تۋرالى عىلىمي تۇسىنىكتى كەڭەيتۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
مۇرات قاپان ۇلى
egemen.kz