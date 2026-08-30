جەلىدە ارانداتۋشىلىق ۋاعىز تاراسا، قالاي شاعىم تۇسىرۋگە بولادى
استانا. KAZINFORM – ق ر مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگىنىڭ ءدىن ىستەرى كوميتەتى رەسمي ساۋالىمىزعا جولداعان جاۋابىندا ارانداتۋشىلىق سيپاتى بار ءدىني ۋاعىز ايتقان ادامنىڭ ۇستىنەن قالاي شاعىم تۇسىرۋگە بولاتىنىن ءتۇسىندىردى.
كوميتەت مالىمەتىنشە، قوعامعا كەرى اسەر ەتەتىن ءدىني ۇگىت-ناسيحات جۇرگىزگەن كىسىنى جاۋاپقا تارتۋ ءۇشىن الدىمەن ونىڭ ۋاعىزىنا ساراپتاما جۇرگىزۋ كەرەك. ناتيجەسىندە، ءدىني ۋاعىزدىڭ مازمۇنى انىقتالىپ، باعا بەرىلەدى. بۇل ۇدەرىستى «ءدىني قىزمەت جانە ءدىني بىرلەستىكتەر تۋرالى» ق ر زاڭى 6-بابى 1-تارماعىنا سايكەس ءدىن ىستەرى كوميتەتى اتقارادى.
- ءدىن تانۋ ساراپتاماسى قر مادەنيەت جانە سپورت ءمينيسترىنىڭ 2014 -جىلعى 30-جەلتوقسانداعى № 162-بۇيرىعىمەن بەكىتىلگەن ءدىن تانۋ ساراپتاماسىن جۇرگىزۋ قاعيدالارىنا سايكەس جۇرگىزىلەدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
الايدا ءدىني ۋاعىزدىڭ مازمۇنىن تەكسەرەتىن مۇنداي ساراپتاما تاعايىندالۋى ءۇشىن جەكە جانە (نەمەسە) زاڭدى تۇلعالاردىڭ ۋاكىلەتتى ورگانعا ءوتىنىش بەرۋى قاجەت.
- وسىعان سۇيەنە وتىرىپ، ءدىني ادەبيەتكە جانە ءدىني مازمۇنداعى باسقا دا ماتەريالدارعا ءدىنتانۋ ساراپتاماسىن جۇرگىزۋ ءۇشىن جەكە جانە زاڭدى تۇلعالار مەملەكەتتىك قىزمەت الۋعا ءوتىنىش بەرە الادى. مەملەكەتتىك قىزمەتتى الۋ ءۇشىن ءوتىنىشتى كوميتەتكە قولما قول نەمەسە «ەلەكتروندىق ۇكىمەت» ۆەب-پورتالى، سونداي-اق، www.egov.kz نە بولماسا www.elicense.kz ارقىلى جىبەرۋگە بولادى، - دەلىنگەن ءدىن ىستەرى كوميتەتى جاۋابىندا.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن ينتەرنەتتە ارانداتۋشىلىق اقپارات تاراتقانى ءۇشىن جاۋاپقا تارتۋدى زاڭمەن بەكىتۋدى ويلاستىرۋ كەرەك ەكەنى جونىندەگى پرەزيدەنت مالىمدەمەسىن جاريالاعانبىز.