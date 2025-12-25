جۇلدىزشىلاردىڭ بولجامى: 2026 -جىل قانداي بولادى
استانا. KAZINFORM - سانداردىڭ سيقىرىنا سەنەتىندەر ءۇشىن 2026 -جىل ەرەكشە بولماق. Kazinform اگەنتتىگىنىڭ ءتىلشىسى مامانداردىڭ بولجامىن سارالاپ، كەلەر جىلدىڭ قانداي وزگەرىستەر اكەلەتىنىن زەرتتەدى.
نۋمەرولوگيا مەكتەبىنىڭ نەگىزىن قالاۋشى ايمان جەتپىسبايەۆا 2026 -جىل «1 سانىنىڭ» رۋحاني ەنەرگياسىمەن ۇيلەسەتىنىن اتاپ ءوتتى.
- بۇل - جاڭا باستامالاردىڭ ىرگەتاسى قالاناتىن كەزەڭ. اۋقىمدى وزگەرىستەر كۇتىلەدى. جىلدىڭ ستيحياسى - وت. ول - جىلدامدىقتىڭ، قوزعالىستىڭ، پروگرەستىڭ سيمۆولى. سوندىقتان كەلەر جىلى بارلىق سالا قارقىندى داميدى. ەل ءۇشىن جىل ستراتەگيالىق دامۋ ۆەكتورىن بەلگىلەۋ، ەسكى ويلاۋ مودەلىنەن شىعۋ جىلى بولىپ سانالادى، - دەيدى ايمان جەتپىسبايەۆا.
نۋمەرولوگتىڭ ايتۋىنشا، 2026 -جىل قۇرىلىمدىق وزگەرىستەرگە تولى.
- ول بۇرىنعىدان وزگەشە ارەكەت ەتۋگە جانە قابىلدانعان شەشىمدەرگە جاۋاپكەرشىلىكپەن قاراۋعا شاقىرادى. 2026 -جىلدى عىلىم، سپورت جانە IT جىلى دەۋگە بولادى. بۇل سالادا بۇرىن- سوڭدى بولماعان اۋقىمدى قادامدار جاسالادى. اۆتوماتتاندىرۋ، سيفرلاندىرۋ، جاڭا سەرۆيستەر مەن جاساندى ينتەللەكت قارقىندى داميدى، - دەيدى ول.
سونداي-اق، جىل رەفورمالاردى باستاۋعا جانە جاڭا باسقارۋ مودەلدەرىن ەنگىزۋگە قولايلى.
- بۇل كەزەڭدە ماڭىزدى كونتسەپتسيالار، ستراتەگيالار قابىلدانۋى مۇمكىن. ەكونوميكا ءۇشىن جىل قايتا قۇرىلىمداۋ كەزەڭى سانالادى. قارجى سالاسىندا بەلسەندىلىك ارتادى، ال بيزنەس ءۇشىن جاڭا جوبالاردى باستاۋ، اسىرەسە يننوۆاتسيا مەن تەحنولوگيا سالاسىندا ءتيىمدى بولادى. ەڭبەك نارىعى ترانسفورماتسيالانۋى مۇمكىن. ءداستۇرلى ماماندىقتار ىعىسىپ، جاڭا داعدىلارعا سۇرانىس ارتادى، - دەپ ءتۇسىندىردى نۋمەرولوگ.
ال بەلگىلى استرولوگ ۆيكتوريا سكۆيرسكايا 2026 -جىلى تابىس بەلسەندى ارەكەت ەتىپ، ادەتتەگى شەڭبەردەن شىعا الاتىن ادامداردىڭ جانىنان تابىلاتىنىن جەتكىزدى.
- جىلدىڭ باستى فاۆوريتتەرى - ەگىزدەر، شايان جانە ارىستان. بۇل بەلگىلەردى كاسىبي ءوسىم، تابىستىڭ ارتۋى جانە وڭ وزگەرىستەر كۇتەدى. ال سۋقۇيعىش، بيكەش پەن توقتى بەلگىلەرىندە قيىندىقتار تۋىنداۋى مۇمكىن، - دەيدى استرولوگ.
ۆيكتوريا سكۆيرسكايا بارلىق بەلگىلەرگە بەلسەندى بولۋعا جانە شەشىمدەردى باتىل قابىلداۋعا كەڭەس بەرەدى. دەنساۋلىققا دا ءمان بەرۋ ماڭىزدى.
- بۇل جىلى دەنساۋلىققا، اسىرەسە جۇيكە جۇيەسىنە ەرەكشە كوڭىل بولگەن دۇرىس. وزگەرىستەردى كۇتپەي، ءومىرىن وزگەرتۋدى ءار ادام وزىنەن باستاۋ كەرەك، - دەپ كەڭەس بەردى ول.
استرولوگتىڭ ايتۋىنشا، وت ستيحياسىن كوتەرەتىن جاندارعا، ياعني 1966-1967، 1976-1977، 1986-1987، 1996-1997، 2006-2007 -جىلدارى تۋعان جاندار ءۇشىن جىل ءساتتى بولادى. سونىمەن قاتار تۋعان كۇن مەن ايدىڭ قوسىندىسىنان 1، 5، 6 نەمەسە 8 سانى شىققان ادامدار ءۇشىن دە جىل قولايلى.
ۆيكتوريا سكۆيرسكايا جىلدامدىققا تولى جىلدا ساق بولۋعا شاقىرادى.
- وت - جىلدام ستيحيا. دەمەك، ويلانۋعا دا ۋاقىت تاپشى بولادى. اقپان جانە جاز ايلارىندا تابيعي اپاتتارعا بايلانىستى ساق بولعان ءجون، - دەيدى استرولوگ.
ايتا كەتەيىك، شىعىس كۇنتىزبەسى بويىنشا 2026 -جىل - قىزىل وتتى جىلقى جىلى. ول 2026 -جىلدىڭ 17-اقپانىندا باستالىپ، 2027 -جىلدىڭ 5 اقپانىنا دەيىن جالعاسادى.