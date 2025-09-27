جۇلدە قورى - 3 ميلليون تەڭگە: ەلوردادا ەڭ جۇيرىك تازى انىقتالادى
استانا. KAZINFORM - ەلوردادا شىرعا تارتۋ بويىنشا «تازى گران-پري» بايقاۋى ءوتىپ جاتىر. جارىسقا 17 وڭىردەن 69 تازى قاتىسادى.
- قازاق تازى سپورت فەدەراتسياسى ءۇشىنشى مارتە جارىس ۇيىمداستىرىپ وتىر. العاشقى جارىسقا 20 وڭىردەن 150 تازى قاتىستى. ەكىنشى باسەكەگە 220 تازى جينالدى. ءبىراق بۇل جولى سانعا ءمان بەرگەن جوقپىز. ىرىكتەۋگە 300 دەن اسا ادام جازىلدى. سولاردىڭ اراسىنان ەڭ مىقتى دەگەن 70 كە جۋىق تازىنى تاڭدادىق. بۇگىن 37 ارلان مەن 32 قانشىق بولەك جارىسادى، - دەدى قازاق تازى سپورت فەدەراتسياسىنىڭ قۇرىلتايشىسى نۇرقوجا ەرسايىن.
بايقاۋدىڭ جالپى جۇلدە قورى - 3000000 تەڭگە.
- ءبىرىنشى ورىن العان 2 تازىعا 750 مىڭ تەڭگەدەن، ەكىنشى ورىن يەگەرلەرىنە 500 مىڭنان، ءۇشىنشى ورىنعا 250 مىڭ تەڭگەدەن بەرىلەدى، - دەدى ۇيىمداستىرۋشى.
ايتا كەتەيىك، قازاق تازىلارى حەلسينكيدەگى دۇنيەجۇزىلىك يتتەر كورمەسىندە الەمگە تانىستىرىلدى.