ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    08:52, 12 - قاڭتار 2026 | GMT +5

    جەلاياق اقبايان نۇرمامەت 6 دۇركىن قازاقستان چەمپيونى اتاندى

    استانا. KAZINFORM - بۇگىن استانا قالاسىنداعى Qazaqstan كەشەنىندە جەڭىل اتلەتيكادان قىسقى XXXV قازاقستان چەمپيوناتى مارەسىنە جەتتى، دەپ حابارلايدى ق ر تۋريزم جانە سپورت مينيسترلىگى سپورتتى دامىتۋ ديرەكسياسىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.

    Ақбаян Нұрмәмет
    فوتو: سپورتتى دامىتۋ ديرەكسياسى

    ءۇش كۇن بويى ەلىمىزدىڭ 18 وڭىرىنەن جينالعان تاڭداۋلى سپورتشىلار 13 جەكەلەي ديستسيپلينا مەن ەستافەتادان 31 مەدال جيىنتىعى ساراپقا سالدى. نازارىڭىزعا بۇگىنگى جارىس كۇنىنىڭ جۇلدەگەرلەرىن ۇسىنامىز:

    800 مەترگە جۇگىرۋ (ايەلدەر):

    1. اقبايان نۇرمامەت (جەتىسۋ)

    2. ەكاتەرينا كولودا (استانا)

    3. ارۋجان التىباي (تۇركىستان)

    800 مەترگە جۇگىرۋ (ەرلەر):

    1. نيكيتا يزوتوۆ (س ق و)

    2. رامازان شايەۆ (جامبىل وبلىسى)

    3. كيريلل سۋببوتين (س ق و)

    سىرىقپەن سەكىرۋ (ەرلەر):

    1. يۆان توۆچەنيك (الماتى)

    2. ۆلاديسلاۆ گاربۋزنياك (الماتى)

    3. دانيل پوليانسكي (قاراعاندى)

    секіру
    فوتو: سپورتتى دامىتۋ ديرەكسياسى

    3000 مەترگە جۇگىرۋ (ايەلدەر):

    1. نورا دجەرۋتو تانۋي (ش ق و)

    2. داريا ميللەر (الماتى)

    3. اقبىلەك قۇرالباي (شىمكەنت)

    3000 مەترگە جۇگىرۋ (ەرلەر):

    1. كاميل ساليحوۆ ( ۇلىتاۋ وبلىسى)

    2. قايسار ءىلياس (الماتى وبلىسى)

    3. دياس قاناي (شىمكەنت)

    ءۇش قارعىپ سەكىرۋ ( ايەلدەر):

    1. ماريا ەفرەموۆا (قاراعاندى)

    2. ۆارۆارا دميتريەۆا (ش ق و)

    3. ماريا شيپاچيەۆا (اقمولا)

    қарғып секіру
    فوتو: سپورتتى دامىتۋ ديرەكسياسى

    ءۇش قىرعىپ سەكىرۋ (ەرلەر):

    1. زەليمحان ناسىروۆ (اقمولا وبلىسى)

    2. ارسەن ءومىرجانوۆ (س ق و)

    3. گەورگي لي (قاراعاندى)

    4×400 ەستافەتا (ەرلەر):

    1. ش ق و

    2. پاۆلودار وبلىسى

    3. قاراعاندى وبلىسى

    4×400 ەستافەتا (ايەلدەر):

    1. پاۆلودار وبلىسى

    2. ش ق و

    3. الماتى قالاسى

    وسى باسەكە ناتيجەسىندە ۇلتتىق قۇرامانىڭ جاتتىقتىرۋشىلارى كەلە جاتقان ازيا چەمپيوناتىنا باراتىن كوماندانى جاساقتايدى.

    ايتا كەتەيىك، قىسقى وليمپياداعا قاتىساتىن قازاقستاندىق شاڭعىشى قىزداردىڭ ەسىمى بەلگىلى بولدى.

    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
