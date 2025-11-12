جەل، كوكتايعاق، بۇرقاسىن: بۇگىن 16 وڭىردە كۇن رايى بۇزىلادى
استانا. قازاقپارات - 12-قاراشا كۇنى استانا قالاسىندا جانە ەلىمىزدىڭ 15 وڭىرىندە اۋا رايىنىڭ ناشارلاۋىنا بايلانىستى داۋىلدى ەسكەرتۋ جاريالاندى، دەپ حابارلايدى «قازگيدرومەت».
اگەنتتىكتىڭ مالىمەتىنشە، رەسپۋبليكا اۋماعىندا قار، جاڭبىر، كوكتايعاق، بۇرقاسىن مەن تۇمان كۇتىلەدى. كوپتەگەن وڭىرلەردە جەلدىڭ ەكپىنى سەكۋندىنا 20-25 مەترگە دەيىن جەتۋى ىقتيمال.
استانا قالاسىندا كوكتايعاق بولادى. تۇندە جانە تاڭەرتەڭ وڭتۇستىك- باتىستان سوققان جەلدىڭ باعىتى سولتۇستىك- باتىسقا جانە باتىسقا اۋىسادى. جەلدىڭ ەكپىنى 15-20 م/س جەتەدى.
اباي وبلىسىندا تۇندە جانە كۇندىز جاڭبىر مەن قار تۇرىندە جاۋىن-شاشىن بولادى. تۇندە جانە تاڭەرتەڭ وڭتۇستىگى مەن شىعىسىندا تۇمان تۇسەدى. سولتۇستىك- باتىس باعىتتاعى جەلدىڭ جىلدامدىعى 15-20، كەي جەرلەردە 25 م/س دەيىن جەتەدى. كوكتايعاق پەن تومەنگى بۇرقاسىن كۇتىلەدى.
اقتوبە وبلىسىنىڭ سولتۇستىگى مەن باتىسىندا تۇندە جانە تاڭەرتەڭ تۇمان تۇسەدى.
اقمولا وبلىسىندا جاڭبىر مەن قار تۇرىندە جاۋىن- شاشىن، كوكتايعاق پەن بۇرقاسىن بولجانىپ وتىر. باتىسى مەن وڭتۇستىگىندە تۇمان تۇسەدى. وڭتۇستىك- باتىستان سوققان جەلدىڭ باعىتى سولتۇستىك- باتىسقا اۋىسادى، كۇشى 15-20 م/س جەتەدى.
الماتى وبلىسىندا وڭتۇستىك- باتىستان سوققان جەلدىڭ ەكپىنى سولتۇستىگى مەن وڭتۇستىگىندە كەي جەرلەردە 15-20 م/س دەيىن كۇشەيەدى.
شىعىس قازاقستان وبلىسىنىڭ باتىسى، سولتۇستىگى جانە شىعىسىندا جاڭبىر مەن قار، كوكتايعاق جانە بۇرقاسىن بولادى. تۇندە جانە تاڭەرتەڭ تۇمان كۇتىلەدى. وڭتۇستىك- شىعىستان سوققان جەلدىڭ جىلدامدىعى 15-20 م/س، كۇندىز 25 م/س دەيىن جەتەدى.
جامبىل وبلىسىنىڭ وڭتۇستىگى مەن تاۋلى اۋداندارىندا تۇندە جانە تاڭەرتەڭ تۇمان كۇتىلەدى. تاۋلى وڭىرلەردە جەلدىڭ ەكپىنى 15-20 م/س بولادى.
جەتىسۋ وبلىسىندا شىعىس باعىتتاعى جەلدىڭ كۇشى 17-22 م/س دەيىن جەتەدى.
باتىس قازاقستان وبلىسىندا تۇندە جانە تاڭەرتەڭ كەي جەرلەردە تۇمان بولادى.
قاراعاندى وبلىسىنىڭ باتىسى مەن سولتۇستىگىندە تۇندە جاڭبىر مەن قار، كوكتايعاق جانە بۇرقاسىن بولجانىپ وتىر. كۇندىز دە وسىنداي اۋا رايى ساقتالادى. جەلدىڭ جىلدامدىعى 15-20 م/س.
قوستاناي وبلىسىنىڭ تۇندە جانە كۇندىزگى بولىگىندە جاڭبىر مەن قار جاۋادى. كوكتايعاق پەن بۇرقاسىن كۇتىلەدى. تۇندە جانە تاڭەرتەڭ تۇمان ءتۇسۋى ىقتيمال. جەلدىڭ كۇشى 15-20 م/س دەيىن جەتەدى.
قىزىلوردا وبلىسىنىڭ سولتۇستىگى مەن ورتالىعىندا تۇمان كۇتىلەدى.
ماڭعىستاۋ وبلىسىنىڭ باتىسى مەن سولتۇستىگىندە تۇندە جانە تاڭەرتەڭ تۇمان تۇسەدى.
پاۆلودار وبلىسىندا جاڭبىر مەن قار تۇرىندە جاۋىن-شاشىن، كوكتايعاق پەن بۇرقاسىن بولادى. جەلدىڭ ەكپىنى 15-20 م/س.
سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىندا تۇندە جانە كۇندىز جاڭبىر مەن قار جاۋىپ، كوكتايعاق پەن بۇرقاسىن كۇتىلەدى. كەي جەرلەردە تۇمان تۇسەدى. جەلدىڭ ەكپىنى 15-20 م/س.
ۇلىتاۋ وبلىسىنىڭ سولتۇستىگى مەن ورتالىعىندا تۇندە جانە كۇندىز جاۋىن-شاشىن، كوكتايعاق پەن بۇرقاسىن بولجانعان. جەلدىڭ جىلدامدىعى 15-20 م/س دەيىن جەتەدى.
مامانداردىڭ ايتۋىنشا، اۋا رايىنىڭ بۇزىلۋى جول قوزعالىسىنا جانە كوممۋنالدىق قىزمەتتەردىڭ جۇمىسىنا اسەر ەتۋى مۇمكىن.