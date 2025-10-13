جەل كۇشەيەدى: 13-قازانعا ارنالعان اۋا رايى بولجامى
استانا. KAZINFORM - «قازگيدرومەت» ر م ك 13-قازان كۇنىنە ارنالعان اۋا رايى بولجامىن جاريالادى.
سينوپتيكتەردىڭ بولجاۋىنشا، اتموسفەرالىق فرونتالدى بولىكتەر اسەرىنەن رەسپۋبليكا بويىنشا تۇراقسىز اۋا رايى ساقتالادى. كەيبىر ايماقتا جاڭبىر مەن قار جاۋادى.
رەسپۋبليكا بويىنشا جەل كۇشەيەدى. ەلىمىزدىڭ باتىسىندا، ورتالىعىندا، شىعىسىندا، وڭتۇستىك- شىعىسىندا تۇمان تۇسەدى. ال شىعىس، سولتۇستىك- شىعىس جانە ورتالىق ايماقتاردا كوكتايعاق بولادى.
جامبىل وبلىسىنىڭ تاۋلى اۋداندارىندا 1 گرادۋس ۇسىك جۇرەدى.
استانا قالاسىندا كۇندىز اۋا تەمپەراتۋراسى +3+5°c كورسەتەدى. ال جەلدىڭ جىلدامدىعى 9-14م/س.
الماتى قالاسىندا تەرمومەتر +20+22 گرادۋستى كورسەتسە، شىمكەنت پەن قىزىلوردادا +21+23°c بولادى. جەلدىڭ جىلدامدىعى 7-12 م/س.
پاۆلوداردا -2 گرادۋس، قوستانايدا +5+7°c جىلى.
ايتا كەتەيىك، بۇگىن ءۇش قالادا اۋا ساپاسى تومەندەيدى.