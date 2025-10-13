ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    10:24, 13 - قازان 2025 | GMT +5

    جەل كۇشەيەدى: 13-قازانعا ارنالعان اۋا رايى بولجامى

    استانا. KAZINFORM - «قازگيدرومەت» ر م ك 13-قازان كۇنىنە ارنالعان اۋا رايى بولجامىن جاريالادى.

    Жаңбыр, найзағай: 29 маусымға арналған ауа райы болжамы
    Фото: freepik

    سينوپتيكتەردىڭ بولجاۋىنشا، اتموسفەرالىق فرونتالدى بولىكتەر اسەرىنەن رەسپۋبليكا بويىنشا تۇراقسىز اۋا رايى ساقتالادى. كەيبىر ايماقتا جاڭبىر مەن قار جاۋادى.

    رەسپۋبليكا بويىنشا جەل كۇشەيەدى. ەلىمىزدىڭ باتىسىندا، ورتالىعىندا، شىعىسىندا، وڭتۇستىك- شىعىسىندا تۇمان تۇسەدى. ال شىعىس، سولتۇستىك- شىعىس جانە ورتالىق ايماقتاردا كوكتايعاق بولادى.

    جامبىل وبلىسىنىڭ تاۋلى اۋداندارىندا 1 گرادۋس ۇسىك جۇرەدى.

    استانا قالاسىندا كۇندىز اۋا تەمپەراتۋراسى +3+5°c كورسەتەدى. ال جەلدىڭ جىلدامدىعى 9-14م/س.

    الماتى قالاسىندا تەرمومەتر +20+22 گرادۋستى كورسەتسە، شىمكەنت پەن قىزىلوردادا +21+23°c بولادى. جەلدىڭ جىلدامدىعى 7-12 م/س.

    پاۆلوداردا -2 گرادۋس، قوستانايدا +5+7°c جىلى.

    ايتا كەتەيىك، بۇگىن ءۇش قالادا اۋا ساپاسى تومەندەيدى.

