جەكي چاننىڭ ساپارى قارساڭىندا الماتىدا قاۋىپسىزدىك كۇشەيتىلدى
استانا. KAZINFORM - جەكي چاننىڭ الماتىعا كەلۋىنە وراي قالادا قاۋىپسىزدىك ماسەلەسى تالقىلاندى، دەپ حابارلايدى Polisia.kz.
الەمگە ايگىلى اكتەر، رەجيسسەر ءارى پروديۋسەر جەكي چاننىڭ الماتىعا كەلۋى قارساڭىندا الماتى قالاسى پوليتسيا دەپارتامەنتىندە حالىقارالىق كينوجوبانى جۇزەگە اسىرۋ كەزەڭىندە قوعامدىق قاۋىپسىزدىك پەن قوعامدىق ءتارتىپتى قامتاماسىز ەتۋ ماسەلەلەرىنە ارنالعان كەڭەيتىلگەن جۇمىس كەڭەسى ءوتتى.
جيىنعا قوعامدىق قاۋىپسىزدىكتى قامتاماسىز ەتۋگە، جول قوزعالىسىن ۇيىمداستىرۋعا، ءىس-شارالاردى سۇيەمەلدەۋگە جانە ءتۇسىرىلىمدى ۇيىمداستىرۋشىلارمەن ءوزارا ءىس-قيمىلدى ۇيلەستىرۋگە جاۋاپتى قىزمەتتەر مەن بولىمشەلەردىڭ باسشىلارى قاتىستى.
الماتى قالاسى پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ باستىعى ايدىن قابدۇلدينوۆ الەمدىك دەڭگەيدەگى كينوجوبانىڭ الماتىدا ءتۇسىرىلۋى قالا ءۇشىن عانا ەمەس، تۇتاس قازاقستان ءۇشىن دە ماڭىزدى وقيعا ەكەنىن اتاپ ءوتتى. ونىڭ ايتۋىنشا، مۇنداي اۋقىمدى جوبالاردىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىنىڭ جوعارى كاسىبي دەڭگەيدە ءارى ۇيلەسىمدى جۇمىس ىستەۋىن تالاپ ەتەدى.
- ءبىزدىڭ باستى مىندەتىمىز - قوعامدىق قاۋىپسىزدىكتىڭ جوعارى دەڭگەيىن قامتاماسىز ەتۋ، قوعامدىق ءتارتىپتى سەنىمدى قورعاۋ جانە ءتۇسىرىلىم جۇمىستارىنىڭ كەدەرگىسىز وتۋىنە بارلىق قاجەتتى جاعدايدى جاساۋ. مۇنداي جوبالار قازاقستاننىڭ حالىقارالىق بەدەلىن نىعايتۋعا ىقپال ەتەدى. سوندىقتان ءاربىر قىزمەت كاسىبي، ۇيلەسىمدى ءارى زاڭ تالاپتارىن قاتاڭ ساقتاي وتىرىپ ارەكەت ەتۋى ءتيىس، - دەدى ايدىن قابدۇلدينوۆ.
كەڭەس بارىسىندا ءتۇسىرىلىم الاڭدارىنداعى قاۋىپسىزدىكتى قامتاماسىز ەتۋ، جوبا قاتىسۋشىلارىن سۇيەمەلدەۋ، جول قوزعالىسىن ۇيىمداستىرۋ، جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگاندارمەن جانە ءتۇسىرىلىمدى ۇيىمداستىرۋشىلارمەن ءوزارا ءىس-قيمىلدى ۇيلەستىرۋ، سونداي-اق ىقتيمال توتەنشە جاعدايلار تۋىنداعان جاعدايدا ارەكەت ەتۋ الگوريتمدەرى جان-جاقتى پىسىقتالدى.
پوليتسيا دەپارتامەنتى باستىعىنىڭ تاپسىرماسىنا سايكەس كۇشتەر مەن قۇرالداردى جۇمىلدىرۋ ءتارتىبى، ۆەدومستۆوارالىق ءوزارا ءىس-قيمىل تەتىكتەرى، سونداي-اق قوعامدىق ءتارتىپتى قامتاماسىز ەتۋگە باعىتتالعان پروفيلاكتيكالىق جانە ۇيىمداستىرۋشىلىق ءىس-شارالار كەشەنى الدىن الا ايقىندالدى.
ەسكە سالساق، ماڭعىستاۋ وبلىسىندا الەمگە ايگىلى اكتەر جەكي چاننىڭ قاتىسۋىمەن تۇسىرىلەتىن «دوسپەحي بوگا 4: ۋلتيماتۋم» حالىقارالىق كينو جوباسىنىڭ ءتۇسىرىلىمى باستالعانى حابارلاندى.
بۇعان دەيىن ايدا بالايەۆا جەكي چاندى قازاقستانداعى ءتۇسىرىلىمنىڭ باستالۋىمەن قۇتتىقتاعانىن جازعانبىز.