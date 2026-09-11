دجەكي چاننىڭ قامشىسى مەن سۋ جاڭا Changan اۆتوكولىگى كىمگە بۇيىرادى؟
استانا. قازاقپارات – 12-قىركۇيەك كۇنى ساعات 14:30 دا «حابار» تەلەارناسىندا ەلىمىزدىڭ مادەني ومىرىندەگى اۋقىمدى جوبالاردىڭ ءبىرى - «جەكپە-جەك ايتىستىڭ» ەكىنشى ماۋسىمى باستالادى.
بۇل جولى دا الامانعا ەلىمىزدىڭ ەڭ تاڭداۋلى 16 اقىنى شىعادى. العاشقى ماۋسىمنىڭ تابىستى جولىن جالعايتىن بۇل كەزەڭ بۇرىنعىدان دا تارتىستى، بۇرىنعىدان دا اسەرلى وتپەك. جاڭا ماۋسىمدا ۇتىمدى ءسوز، ورامدى ويىمەن ەلدى ۇيىتقان ناعىز دۇلدۇلدەر باس قوسادى.
وتكەن ماۋسىمدا كوپشىلىكتىڭ سۇيىسپەنشىلىگىنە بولەنىپ، جەلىدە رەكوردتىق قارالىم جيناعان ماقسات اقانوۆ تاعى دا جىر دوداسىنا ورالسا، كورەرمەننىڭ كوزايىمى ايىم التىنبەك قىزى ءسوز سايىسىنىڭ كوركىن قىزدىرماق.
كۇنى كەشە VI دۇنيەجۇزىلىك كوشپەندىلەر ويىندارى اياسىندا ۇيىمداستىرىلعان قازاق-قىرعىز حالىقارالىق ايتىسىندا باس جۇلدە يەلەنگەن مەيىربەك سۇلتانحان، جايىقتىڭ ارۋى جانسايا مۋسينا مەن ايتىستىڭ حاس شەبەرلەرى ديدار قاميەۆ، اسپانبەك شۇعاتايەۆ، يران-عايىپ كۇزەمبايەۆ تا بۇل جولى ساحنا تورىنەن تابىلادى.
ال كوپتەن بەرى ۇلكەن دودالاردان كورىنبەي كەتكەن، ايتىستىڭ سۇلۋى بيبىگۇل تىلەپالدى ساحناعا قايتا ورالۋى ونەرسۇيەر قاۋىم ءۇشىن ناعىز توسىنسىي بولماق.
«حابار» تەلەارناسى
بيىلعى ماۋسىمنىڭ تاعى ءبىر ۇلكەن جاڭالىعى - جەڭىمپازعا بۇيىراتىن ەرەكشە جۇلدە. باس بايگە - «Astana Motors» كومپانيالار توبىنا كىرەتىن Changan Kazakhstan ديستريبيۋتسياسى ۇسىنعان سۋ جاڭا Changan اۆتوكولىگى. ءسوز باسەكەسىنىڭ بيىلعى ماۋسىمى ەلىمىزدەگى ءىرى «Magnum» كومپانياسىنىڭ قولداۋىمەن كورەرمەنگە جول تارتادى.
تەمىر تۇلپاردان بولەك، جەڭىمپازعا التىن جالاتىلعان قامشى تابىستالادى. بەلگىلى شەبەر اسقات بوزىمبايدىڭ ايتۋىنشا، مۇنداي بىرەگەي قامشىنىڭ الەمدە تەك ەكى داناسى عانا بار. ونىڭ ءبىرى الەمدىك كينو جۇلدىزى دجەكي چاندا بولسا، ەكىنشىسى ءدال وسى «جەكپە-جەك ايتىستىڭ» جەڭىمپازىنا بۇيىرماق.
بۇل دودادا باق سىنايتىن 16 جۇيرىكتىڭ قاي-قايسىسى دا وسال ەمەس. الايدا باس جۇلدە بىرەۋ، ول تەك ءسوز دوداسىندا وزا شاپقان حاس جۇيرىككە عانا تابىستالادى. جوبادا كىمنىڭ باعى جانىپ، كىمنىڭ بابى كەلىسەتىنىن، تەمىر تۇلپار مەن التىن قامشى كىمنىڭ قانجىعاسىندا كەتەتىنىن بىلگىڭىز كەلسە، «جەكپە-جەك ايتىس» جوباسىن وتكىزىپ الماڭىز!
-قىركۇيەك، ساعات 14:30 دا «حابار» تەلەارناسىندا.