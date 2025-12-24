جەكي چان وليمپيادا الاۋىن الىپ ءوتتى
استانا. KAZINFORM - ايگىلى اكتەر ميلان مەن كورتينادا باستالىپ جاتقان قىسقى وليمپيادا ويىندارىنىڭ ەستافەتاسىنا قاتىستى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگى.
جەكي چان وليمپيادا قوزعالىسى جاقتاۋشىلارىنىڭ ءبىرى. بۇل ونىڭ وليمپيادا الاۋىنىڭ ەستافەتاسىنا ءۇشىنشى رەت قاتىسۋى. اكتەر الاۋدى 2008 جانە 2022 -جىلدارداعى بەيجىڭ ويىندارىندا، سونداي-اق 2024 -جىلى پاريجدە وتكەن جازعى وليمپيادا ويىندارىندا الىپ ءجۇردى.
- مەن ءۇشىن قايتادان الاۋ ۇستاۋشى بولۋ ۇلكەن قۇرمەت. مەن وليمپيادا الاۋىن الىپ جۇرگەن سايىن بۇل جاي عانا الاۋ ەمەس، بۇل سپورت پەن ادامزات رۋحى ەكەنىن سەزىنەمىن. جاي عانا وت ەمەس، بەيبىتشىلىك پەن ماحابباتتى الىپ جۇرگەندەي بولاسىڭ، - دەدى ول.
اكتەرمەن بىرگە سەمسەرلەسۋشى ساندرو كۋومو، ءجۇزۋشى يمماكولاتا چەراسۋولو جانە الاۋ ۇستاۋشى ماريا مارينەللا بياككا ەجەلگى ريم قالاسىندا وليمپيادا الاۋىن الىپ ءجۇردى.
BusinessMirror مالىمەتى بويىنشا، ەستافەتا يتاليانىڭ بارلىق 110 پروۆينسياسى ارقىلى وتەدى جانە جالپى ۇزىندىعى 12000 ك م. مارە سىزىعى 2026 -جىلعى قىسقى وليمپيادا ويىندارىنىڭ اشىلۋ سالتاناتى 6-اقپاندا وتەتىن ميلانداعى سان-سيرو ستاديونىندا بولادى.
ايتا كەتەيىك، ميلان-كورتينا 2026 -جىلعى قىسقى وليمپيادا ويىندارىنىڭ الاۋىن جاعۋ ءراسىمى 5-جەلتوقساندا ريمدە ءوتتى.
بۇعان دەيىن تانىمال اكتەر جانە رەجيسسەر دجەكي چان باستى ءرولدى سومدايتىن «قۇدىرەتتى ساۋىت» فيلمىنىڭ ءتورتىنشى ءبولىمىنىڭ ءتۇسىرىلىمى قازاقستاندا وتەتىنى حابارلانعان.