09:45, 14 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5
جەكي چان ماڭعىستاۋدا فيلم تۇسىرەدى
الەمدىك كينو جۇلدىز جەكي چان جانە رەجيسسەر روبەرت كۋن جاڭا ءىرى كينوجوبانىڭ نەگىزگى ءتۇسىرىلىم الاڭى رەتىندە ماڭعىستاۋدى بەكىتتى. بۇل تۋرالى ماڭعىستاۋ وبلىسىنىڭ قوعامدىق كوممۋنيكاتسيا ورتالىعى مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى El.kz ينتەرنەت پورتالى.
مالىمەتكە سۇيەنسەك، الەمدىك اكتەر تابيعي ەرەكشەلىگى ءۇشىن ءفيلمىنىڭ ءتۇسىرىلىم ورنى رەتىندە ماڭعىستاۋ ءوڭىرىن تاڭداعان.
ءفيلمنىڭ ماڭعىستاۋدا ءتۇسىرىلۋى قازاقستان كينويندۋسترياسى ءۇشىن ماڭىزدى وقيعا رەتىندە باعالانىپ وتىر. جوبا ەلىمىزدىڭ حالىقارالىق كينەماتوگرافيالىق كەڭىستىكتەگى ورنىن نىعايتىپ، وڭىرگە ينۆەستيتسيا تارتۋعا، سونداي-اق، كرەاتيۆ يندۋستريا مەن تۋريزم الەۋەتىن دامىتۋعا ىقپال ەتەدى، - دەپ جازىلعان حابارلامادا.