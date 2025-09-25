جەكي چان الماتىعا كەلدى
الماتى. KAZINFORM - الەۋمەتتىك جەلىلەردە الەمگە ايگىلى اكتەر جەكي چاننىڭ الماتىعا كەلگەنى تۋرالى اقپارات تارادى.
71 جاستاعى اكتەردىڭ كەلگەنى رەسمي راستالعان جوق. الايدا جاريالانعان بەينەجازبالار ونىڭ قازاقستاندا ەكەنىن مەڭزەيدى. الدىن الا دەرەكتەرگە سايكەس، ول ءبىر فيلمنىڭ تۇسىرىلىمىنە قاتىسۋى مۇمكىن.
بۇعان دەيىن قازاقستاندا جەكي چان مەن امەريكالىق پروديۋسەرلەردىڭ قاتىسۋىمەن ءبىرقاتار حالىقارالىق كينوجوبالار جۇزەگە اسىرىلىپ جاتقانى حابارلانعان ەدى. بۇل تۋرالى ۇكىمەت وتىرىسىندا Salem Entertainment سيفرلىق مەديا كومپانياسىنىڭ باس ديرەكتورى يگور ساي ايتتى.
- ءبىزدىڭ كومپانيا سەريالدار تۇسىرۋگە باسىمدىق بەرەدى، جىلىنا 12 دەن استام سەريال جانە 4 تولىق مەتراجدى فيلم تۇسىرەمىز. بيىل جەكي چان، امەريكالىق «وسكار» يەگەرى پروديۋسەرلەرمەن بىرلەسكەن پروديۋسەرلىك جوبا ىسكە قوسىلدى، سونداي-اق جاساندى ينتەللەكت تەحنولوگياسىنا نەگىزدەلگەن كونتەنت جاساۋ بويىنشا تيمۋر بەكمامبەتوۆپەن بىرەگەي جوبا قولعا الىندى. سونىمەن قاتار مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگىنىڭ قولداۋىمەن، «قازاق تەلەكوم» جانە TV+ برەندىمەن سەرىكتەستىكتە ءبىز 700 مىڭ اقىلى جازىلۋشىعا قول جەتكىزدىك. ءبىز جىل سايىن YouTube پلاتفورماسىمەن جۇمىس ىستەپ، جىلىنا 400 ميلليوننان استام قارالىم جينايمىز، - دەدى ول.