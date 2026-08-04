دجەكي چان فيلمىنىڭ ءتۇسىرىلىمى ەندى باكۋدە جالعاسادى
ايگىلى اكتەر قازاقستانداعى ءتۇسىرىلىمىن اياقتاپ، ازەربايجان استاناسى باكۋگە تابان تىرەدى. ەندى بىرنەشە كۇن وسى قالادا ءتۇسىرىلىم جالعاسادى دەپ جازادى قازاقپارات.
دجەكي چان كومانداسى فيلم لوكاتسياسى رەتىندە ناگور ساياباعى، يچەريشەحەر (ەسكى قالا)، سۋبۇرقاقتار الاڭى، باكۋ فۋنيكۋلەرى، جاسىل تەاتردى تاڭداپ العان. جوباعا قازاقستانمەن بىرگە ازەربايجان دا قاتىسىپ جاتىر. ال فيلم تۇسىرىلىمىنە قازاقستاننىڭ ازەربايجانداعى ەلشىلىگى قولداۋ بىلدىرگەن.
ايتا كەتۋ كەرەك، «قۇداي ساۋىتى: ۋلتيماتۋم» فيلمىنىڭ باستى ءتۇسىرىلىم الاڭى ماڭعىستاۋ بولدى. دجەكي چان شىلدەدە قازاقستانعا كەلىپ، نەگىزگى ەپيزودتاردى تۇسىرۋگە كىرىستى. الماتى تۇبىندەگى قاسكەلەڭدە دە بىرنەشە كادرلەر ءتۇسىرىلدى.
«قۇداي ساۋىتى» العاش رەت 1986-جىلى جارىق كوردى. سول ۋاقىتتان بەرى ءۇش فيلمى شىعىپ، تانىمال فرانشيزاعا اينالدى. بۇل كارتينانىڭ جەلىسى دە بۇرىنعى فيلمدەرگە ۇقسايدى، دجەكي چان باستى رولدە وينايدى. فيلم كەلەسى جىلى جارىققا شىعۋى كەرەك.