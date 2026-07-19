دجەكي چان «دوسپەحي بوگا: ۋلتيماتۋم» فيلمىنىڭ تۇسىرىلىمىنە كىرىستى
اكتەر دجەكي چان ماڭعىستاۋدا «دوسپەحي بوگا: ۋلتيماتۋم» فيلمىنىڭ نەگىزگى ءتۇسىرىلىمىن باستادى. بۇل تۋرالى Salem Entertainment حابارلادى.
«بۇگىن كينونىڭ ءداستۇرلى ءراسىمى - كينوتارەلكانى سىندىرىپ، «دوسپەحي بوگا: ۋلتيماتۋم» فيلمىنىڭ ءتۇسىرىلىمىن رەسمي تۇردە باستادىق. بۇل قۇرمەتتى ءراسىمدى جوبا رەجيسسەرى روبەرت كۋن مەن فيلمنىڭ باستى اكتەرى دجەكي چان ورىندادى. الدا ءتۇسىرىلىم الاڭىنان ۇلكەن ەكرانعا دەيىن جالعاساتىن ەرەكشە كينو ساپارى كۇتىپ تۇر»، دەلىنگەن اقپاراتتا.
«دوسپەحي بوگا: ۋلتيماتۋم» كارتيناسىنىڭ باستى ءتۇسىرىلىم ورىندارىنىڭ ءبىرى - بوزجىرا شاتقالى.
بۇعان دەيىن اكتەر الماتىداعى وقۋشىلار سارايىنا ارنايى ات باسىن بۇرىپ، جاسوسپىرىمدەرمەن جانە مەكتەپ وقۋشىلارىمەن كەزدەسكەن ەدى.
ايگەرىم تاۋباي