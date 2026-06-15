جەكي چان قازاقستاندا: ماڭعىستاۋدا فيلمىنىڭ ءتۇسىرىلىمى باستالدى
اقتاۋ. KAZINFORM - ماڭعىستاۋ وبلىسىندا الەمگە ايگىلى اكتەر جەكي چاننىڭ قاتىسۋىمەن تۇسىرىلەتىن «دوسپەحي بوگا 4: ۋلتيماتۋم» حالىقارالىق كينو جوباسىنىڭ ءتۇسىرىلىمى باستالدى. جوبانى Salem Entertainment جانە Dala Edge Creative Tech Park كومپانيالارى جۇزەگە اسىرىپ جاتىر، دەپ حابارلايى ماڭعىستاۋ وبلىسىنىڭ اكىمدىگى.
قازىرگى تاڭدا ءتۇسىرىلىم توبى ماڭعىستاۋدىڭ بىرەگەي تابيعي لاندشافتتارىندا العاشقى كادرلاردى تاسپاعا ءتۇسىرىپ جاتىر. فيلمنىڭ نەگىزگى ءتۇسىرىلىم الاڭدارىنىڭ ءبىرى رەتىندە الەمگە تانىمال بوزجىرا شاتقالى تاڭدالعان. 7-12-ماۋسىم ارالىعىندا اتالعان اۋماقتا 35 ادامنان تۇراتىن ءتۇسىرىلىم توبى جۇمىس جۇرگىزىپ، فيلمنىڭ ءبىرقاتار كورىنىستەرىن ءتۇسىردى.
ماڭعىستاۋ وبلىسىنىڭ اكىمى نۇرداۋلەت قيلىباي شىعارماشىلىق توپ وكىلدەرىمەن كەزدەسىپ، حالىقارالىق اۋقىمداعى كينوجوبانى جۇزەگە اسىرۋعا جان-جاقتى قولداۋ ءبىلدىردى. كەزدەسۋ بارىسىندا وڭىردە كرەاتيۆتى يندۋستريانى دامىتۋ، كينو جانە تەلەۆيزيالىق جوبالاردى ءوندىرۋ، جاستارعا ارنالعان ساپالى مەدياكونتەنت قالىپتاستىرۋ، سونداي-اق ماڭعىستاۋدىڭ تۋريستىك جانە مادەني الەۋەتىن حالىقارالىق دەڭگەيدە ناسيحاتتاۋ ماسەلەلەرى تالقىلاندى.
- ماڭعىستاۋ كينويندۋستريا سالاسىنداعى اۋقىمدى جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋعا قولايلى ءوڭىر. ءبىز كرەاتيۆتى ەكونوميكانى دامىتۋعا، مادەني مۇرانى ناسيحاتتاۋعا جانە ءوڭىردىڭ تۋريستىك تارتىمدىلىعىن ارتتىرۋعا باعىتتالعان باستامالارعا جان-جاقتى قولداۋ كورسەتۋگە دايىنبىز. مۇنداي جوبالار ماڭعىستاۋدى حالىقارالىق دەڭگەيدە تانىتىپ، ءوڭىردىڭ الەۋەتىن كەڭىنەن كورسەتۋگە مۇمكىندىك بەرەدى، - دەدى وبلىس اكىمى نۇرداۋلەت قيلىباي.
اتالعان جوبا وتاندىق كينويندۋستريا ءۇشىن ماڭىزدى وقيعا سانالادى. ول ىشكى تۋريزمدى حالىقارالىق دەڭگەيدە ىلگەرىلەتۋگە جاڭا مۇمكىندىكتەر اشادى. ءوڭىردىڭ بىرەگەي تابيعي جانە تاريحي نىساندارىنىڭ حالىقارالىق كينو جوبادا كورىنىس تابۋى ميلليونداعان كورەرمەننىڭ نازارىن اۋدارىپ، تۋريزمنىڭ دامۋىنا، ينۆەستيسيالىق تارتىمدىلىقتىڭ ارتۋىنا جانە ءوڭىر مەن ەلىمىزدىڭ حالىقارالىق بەدەلىنىڭ نىعايۋىنا ىقپال ەتەدى.
ءتۇسىرىلىم جۇمىستارى بيىل اياقتالادى دەپ جوسپارلانۋدا، ال فيلمنىڭ پروكاتقا شىعۋى 2027 -جىلدىڭ اقپان ايىنا بەلگىلەنگەن.