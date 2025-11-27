جەكەمەنشىك مەكتەپتەردىڭ شوتىنا العاشقى قاراجات تۇسە باستادى
استانا. KAZINFORM - قازاقستانداعى مەكتەپتەر جاڭا تاسىلمەن قارجىلاندىرىلا باستادى. العاشقى تولەم ءساتتى اۋدارىلدى. بۇل تۋرالى قارجى مينيسترلىگى حابارلادى.
ايتالىق، ماڭعىستاۋ وبلىسىنداعى جەكەمەنشىك مەكتەپ-ليتسەيگە 108 ميلليون تەڭگە بەرىلدى. بۇل اقشا e-Qazyna مەملەكەتتىك پلاتفورماسىنداعى OrtaBilim جاڭا سيفرلى سەرۆيسى ارقىلى اۋدارىلدى.
اتالعان قىزمەت مەكتەپتەرگە جاسالاتىن قارجىلاندىرۋ پروتسەسىن اشىق، جىلدام جانە جايلى ەتۋدى كوزدەيدى. وسى رەتتە تىڭ جوبانى اقپاراتتىق-ەسەپتەۋ ورتالىعى ازىرلەگەنىن ايتا كەتكەن ورىندى.
بۇعان دەيىنگى جۇيەگە شاعىم كوپ ايتىلاتىن. ماسەلەن، اقشا قاعاز جۇزىندە عانا تىركەلگەن وقۋشىلارعا نەمەسە مۇعالىمدەرگە ءبولىنىپ كەلدى. ال وقۋ پروتسەسىنىڭ تالاپقا ساي كەلمەيتىن جەرلەردە وتكىزىلىپ كەلگەنى تۋرالى فاكتى از بولعان جوق. تىڭ تەتىك مۇنداي جاعدايلارعا توسقاۋىل قويادى.
ەندى قارجىلاندىرۋعا بايلانىستى بارلىق مالىمەت اشىق تۇردە جاريالانادى. ءتيىستى قاراجات وقۋشىلاردىڭ ناقتى سانىنا قاراي بولىنەدى.
ايتا كەتەيىك، ەلىمىزدە جەكەمەنشىك مەكتەپتەرگە ارنالعان مەمىلەكەتتىك تاپسىرىستىڭ جاڭا جۇيەسى ىسكە قوسىلدى.
2026-جىلدان باستاپ جەكەمەنشىك مەكتەپتەر قاتاڭ سيفرلىق باقىلاۋعا وتەدى.