جەكەلەگەن تاۋار تۇرلەرىنە ەڭ تومەنگى باعا دەڭگەيى بەلگىلەندى
استانا. KAZINFORM - قارجى مينيسترلىگىنىڭ مەملەكەتتىك كىرىستەر كوميتەتى ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق وداققا (ە ا ە و) مۇشە مەملەكەتتەردىڭ اۋماعىنان يمپورتتالاتىن جەكەلەگەن تاۋار تۇرلەرىنە قاتىستى قولدانىلاتىن ەڭ تومەنگى باعا دەڭگەيىنىڭ جاڭا مولشەرىن جاريالادى.
ۆەدومستۆو مالىمەتىنشە، اتالعان ەڭ تومەنگى باعا دەڭگەيى 2026 -جىلعى 1-ساۋىردەن 30-ماۋسىمعا دەيىن قولدانىستا بولادى.
- كوميتەت ە ا ە و ەلدەرىنەن اكەلىنەتىن جەكەلەگەن تاۋارلارعا قاتىستى ەڭ تومەنگى باعا دەڭگەيى قولدانىلاتىن تاۋارلار تىزبەسىن جانە ولاردىڭ مولشەرىن بەكىتتى. بۇل كورسەتكىشتەر ءار توقسان سايىن جاڭارتىلىپ وتىرادى، - دەلىنگەن قۇجاتتا.
سونىمەن قاتار ەڭ تومەنگى باعا دەڭگەيىن توقسان سايىن قايتا قاراۋ كەيبىر تاۋارلاردىڭ باعاسىنداعى ماۋسىمدىق وزگەرىستەرگە جانە يمپورتتىق باعالاردىڭ قۇبىلمالىلىعىنا بايلانىستى جۇزەگە اسىرىلاتىنى اتاپ وتىلگەن.
وعان قوسا، ە ا ە و-عا مۇشە مەملەكەتتەردىڭ اۋماعىنان يمپورتتالاتىن جەكەلەگەن تاۋارلارعا قاتىستى ەڭ تومەنگى باعا دەڭگەيى قولدانىلاتىن تاۋارلار تىزبەسى مەن ونى ايقىنداۋ قاعيدالارى قارجى ءمينيسترى مىندەتىن اتقارۋشىنىڭ 2025 -جىلعى 31-قازانداعى №658-بۇيرىعىمەن بەكىتىلگەن.
ايتا كەتەيىك، قارجى مينيسترلىگى «باعالاردىڭ ەڭ تومەنگى دەڭگەيى قولدانىلاتىن تاۋارلاردىڭ جەكەلەگەن تۇرلەرىنىڭ تىزبەسىن، سونداي-اق باعالاردىڭ ەڭ تومەنگى دەڭگەيىن ايقىنداۋ قاعيدالارىن بەكىتۋ تۋرالى» بۇيرىعىنا وزگەرىس ەنگىزۋ تۋرالى بۇيرىق جوباسىن قوعامدىق تالقىلاۋعا شىعاردى.
سونداي-اق قازاقستاندا كەيبىر تاۋارلاردى ساتىپ الۋدا ۇلتتىق رەجيمنەن شىعارۋ ۇسىنىلدى.