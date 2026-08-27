جەكەمەنشىك مەكتەپتەردى قارجىلاندىرۋدا اۆتوماتتاندىرىلعان جۇيە ەنگىزىلدى
استانا. KAZINFORM - جەكەمەنشىك مەكتەپتەر جەلىسى كەڭەيگەن سايىن مەملەكەتتىك ءبىلىم بەرۋ تاپسىرىسىن قارجىلاندىرۋعا جۇمسالاتىن قاراجات كولەمى دە ۇلعايدى: ەگەر 2020-جىلى ەلدە 203 جەكەمەنشىك مەكتەپ جۇمىس ىستەسە، 2025-جىلعا قاراي ولاردىڭ سانى 745 كە جەتتى. بۇل تۋرالى ۇكىمەتتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
مۇنداي ديناميكا وقۋشى ورىندارىن ەسەپكە الۋ جانە مەملەكەتتىك تاپسىرىستى ەسەپتەۋ تاسىلدەرىن قايتا قاراۋدى تالاپ ەتتى. بۇل قاراجاتتى ءبولۋدى بارىنشا ءدال ءارى اشىق ەتۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
قارجىلاندىرۋدىڭ اشىقتىعىن ارتتىرۋ ماقساتىندا 2025-جىلدىڭ كۇزىندە OrtaBilim سيفرلىق سەرۆيسى ىسكە قوسىلدى. ول جەكەمەنشىك مەكتەپتەردى جان باسىنا شاققانداعى قارجىلاندىرۋدى قارجى مينيسترلىگىنىڭ e-Qazyna پلاتفورماسىنا كوشىرىپ، بارلىق ۇدەرىستى تولىق اۆتوماتتاندىرۋدى جانە مەملەكەتتىك تاپسىرىستى ورنالاستىرۋ وكىلەتتىگىن جەرگىلىكتى ءبىلىم باسقارمالارىنا بەرۋدى قامتاماسىز ەتتى. سونىمەن قاتار جەكەمەنشىك مەكتەپتەردە مەملەكەتتىك تاپسىرىستى ورنالاستىرۋ وكىلەتتىگى جەرگىلىكتى دەڭگەيدەگى ءبىلىم باسقارمالارىنا بەرىلدى.
- ەندى قارجىلاندىرۋ كولەمى وقۋشىلار كونتينگەنتىن، ءبىلىم بەرۋ قىزمەتتەرىن كورسەتۋ شارتتارىن جانە قولدانىلاتىن نورماتيۆتەردى قوسا العاندا، ۆەريفيكاتسيالانعان دەرەكتەر نەگىزىندە اۆتوماتتى تۇردە ايقىندالادى. بۇل قولمەن ەسەپتەۋ مەن سۋبەكتيۆتى شەشىمدەرگە تاۋەلدىلىكتى جويۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
e-Qazyna پلاتفورماسى «كۇندەلىك» سياقتى LMS جۇيەلەرىن قوسا العاندا، ۇلگەرىمدى ەسەپكە الۋ جۇيەلەرىمەن جانە باسقا دا مەملەكەتتىك ورگانداردىڭ دەرەكقورلارىمەن ينتەگراتسيالاندى. وقۋشىلار كونتينگەنتىن تەكسەرۋ ناقتى ۋاقىت رەجيمىندە جۇرگىزىلەدى، ال بارلىق وپەراتسيالار بويىنشا سيفرلىق ءىز قالىپتاسادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
جەكەمەنشىك مەكتەپتەردەگى تولەمدەردى سيفرلاندىرۋ ەسەبىنەن 8ميلليارد تەڭگە ۇنەمدەلدى
ناتيجەسىندە 2025-جىلعى قىركۇيەك-جەلتوقسان ايلارىندا ەسەپتەۋلەردى قولمەن جۇرگىزۋدەن باس تارتۋ ەسەبىنەن بيۋجەت 8 ميلليارد تەڭگە ۇنەمدەدى. بۇگىنگى تاڭدا پلاتفورمادا 899 جەكەمەنشىك مەكتەپ سيفرلاندىرىلدى. 2026-جىلعى قاڭتار-مامىر ايلارىندا وپەراتور 749 مەكتەپتىڭ اكتىلەرى بويىنشا جالپى سوماسى 102,9 ميلليارد تەڭگە بولاتىن تولەمدەردى اشىق ءارى ايقىن جۇرگىزدى.
سيفرلىق تەكسەرۋ ناتيجەسىندە بالالاردى وقىتۋعا ارنالماعان عيماراتتاردى پايدالانۋعا بايلانىستى زاڭبۇزۋشىلىقتار دا انىقتالدى. مۇنداي 145 مەكتەپ انىقتالدى، ولار بويىنشا مەملەكەتتىك تاپسىرىستىڭ كولەمى 38 ميلليارد تەڭگەنى قۇرايدى. ماسەلە كوتتەدجدەردە، كەڭسە عيماراتتارىندا جانە بۇرىنعى وندىرىستىك سەحتاردا ورنالاسقان نىساندار تۋرالى بولىپ وتىر.
2027-جىلعى 1-قاڭتاردان باستاپ عيماراتتارى ءبىلىم بەرۋ قىزمەتىنە ماقساتتى ارنالماعان جەكەمەنشىك مەكتەپتەردە مەملەكەتتىك ءبىلىم بەرۋ تاپسىرىسى تولىعىمەن توقتاتىلادى. وسى ۋاقىتقا دەيىن بيزنەسكە نىسانداردى سانيتاريالىق جانە قالا قۇرىلىسى نورمالارىنا سايكەستەندىرۋگە مۇمكىندىك بەرىلدى.
بۇل رەتتە رەفورمانىڭ ماقساتى جەكەمەنشىك ءبىلىم بەرۋدى قولداۋدى قىسقارتۋ ەمەس، بيۋجەت قاراجاتىنىڭ ءبىلىم بەرۋ قىزمەتتەرىن ناقتى كورسەتەتىن ءارى بەلگىلەنگەن تالاپتارعا ساي كەلەتىن مەكتەپتەرگە باعىتتالۋىن قامتاماسىز ەتۋ بولىپ تابىلادى.
مەملەكەتتىك قاراجات- ناقتى ناتيجەگە
ۇكىمەتتىڭ ءمامس جۇيەسى مەن جەكەمەنشىك مەكتەپتەردى قارجىلاندىرۋعا قاتىستى جۇرگىزىپ جاتقان وزگەرىستەرىن ءبىر قاعيدا بىرىكتىرەدى - مەملەكەت فورمالدى كورسەتكىشتەر ءۇشىن ەمەس، ناقتى كورسەتىلگەن قىزمەتتەر مەن ناقتى ناتيجەلەر ءۇشىن اقى تولەۋى ءتيىس.
دەنساۋلىق ساقتاۋ سالاسىندا بۇل پريەۆەنتيۆتى باقىلاۋعا، قارجىلاندىرۋدى سيفرلىق باسقارۋعا جانە پاتسيەنت ءۇشىن اشىقتىقتى ارتتىرۋعا كوشۋدى بىلدىرەدى. ءبىلىم بەرۋ سالاسىندا بۇل كونتينگەنتتى اۆتوماتتى تۇردە تەكسەرۋدى، قولمەن ەسەپتەۋدەن باس تارتۋدى جانە مەملەكەتتىك تاپسىرىستى ءبىلىم بەرۋ قىزمەتتەرىنىڭ ناقتى كورسەتىلۋىنە بايلانىستىرۋدى بىلدىرەدى.
وسىلايشا، سيفرلاندىرۋ ءوز الدىنا ماقسات ەمەس، بيۋجەت قاراجاتىنىڭ قايتارىمىن ارتتىرۋ قۇرالىنا اينالىپ وتىر. نەگىزسىز شىعىنداردى ەرتە انىقتاۋ شىعىنداردىڭ الدىن الۋعا جانە بوساتىلعان رەسۋرستاردى شىنىمەن قاجەتتى مەملەكەتتىك قىزمەتتەرگە باعىتتاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
ەنگىزىلگەن تەتىكتەردى كەڭەيتۋ جۇمىسى ودان ءارى جالعاسادى. ولاردىڭ تيىمدىلىگىنىڭ باستى ولشەمى - ازاماتتار ءۇشىن ناقتى ناتيجە: پاتسيەنت ءۇشىن - قولجەتىمدى ءارى ساپالى مەديتسينالىق كومەك، وقۋشى ءۇشىن - قاۋىپسىز جاعداي مەن ساپالى ءبىلىم، ال مەملەكەت ءۇشىن - بيۋجەت قاراجاتىنىڭ اشىق ءارى ۇتىمدى پايدالانىلۋى.
ايتا كەتەلىك م ءا م س جۇيەسىندە قارجىلىق باقىلاۋدىڭ جاڭا مودەلى ەنگىزىلگەنى تۋرالى جازعان ەدىك.