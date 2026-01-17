جەكە تابىس سالىعىنان كىمدەر بوساتىلادى؟ ماماندار جاۋاپ بەردى
استانا. KAZINFORM - اقمولا وبلىسىنىڭ پروكۋراتۋراسى 2024-2025-جىلدار ارالىعىنداعى زاڭنامانىڭ ساقتالۋىنا جۇرگىزىلگەن تالداۋ ناتيجەسىندە مۇگەدەكتىگى بار ازاماتتاردىڭ قۇقىقتارى جۇيەلى تۇردە بۇزىلعانىن انىقتادى. ناقتىراق ايتقاندا، I، II جانە III توپتاعى مۇگەدەكتىگى بار تۇلعالاردىڭ جالاقىسىنان جەكە تابىس سالىعى (ج ت س) زاڭسىز ۇستالعان. بۇل تۋرالى ۆەدومستۆونىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى El.kz ينتەرنەت پورتالى.
قازاقستان كونستيتۋتسياسى بارلىق ازاماتتاردىڭ تەڭدىگىن جانە كەمسىتۋشىلىككە جول بەرىلمەيتىنىن كەپىلدەيدى. وسى قاعيداتقا سايكەس، سالىق زاڭناماسىندا I، II جانە III توپتاعى مۇگەدەكتىگى بار ادامداردىڭ جىلدىق تابىسى ايلىق ەسەپتىك كورسەتكىشتىڭ (ا ە ك) 882 ەسەلەنگەن مولشەرىنەن اسپاعان جاعدايدا، جەكە تابىس سالىعىنان بوساتىلاتىنى ناقتى كورسەتىلگەن.
الايدا زاڭ تالاپتارىنا قاراماستان، اتالعان ساناتتاعى قىزمەتكەرلەردىڭ جالاقىسىنان ج ت س نەگىزسىز ۇستالىپ كەلگەن. پروكۋراتۋرا قابىلداعان قاداعالاۋ شارالارىنىڭ ناتيجەسىندە 344 مۇگەدەكتىگى بار ازاماتتىڭ قۇقىعى قالپىنا كەلتىرىلىپ، ولارعا زاڭسىز ۇستالعان 12,8 ميلليون تەڭگەدەن استام قاراجات قايتارىلدى، - دەپ حابارلادى اقمولا وبلىسى پروكۋراتۋراسىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
وسى ورايدا قارجى مينيسترلىگىنە قاراستى مەملەكەتتىك كىرىستەر كوميتەتى جەكە تابىس سالىعىن تولەۋدەن كىمدەر بوساتىلاتىنى جونىندە تۇسىنىكتەمە بەردى.
قارجى مينيسترلىگى مەن مەملەكەتتىك كىرىستەر كوميتەتىنىڭ مالىمەتىنشە، 2026-جىلدان باستاپ قازاقستاندا جەكە تابىس سالىعىنا پروگرەسسيۆتى شكالا ەنگىزىلەدى. جىلدىق تابىسى 36 ميلليون تەڭگەگە دەيىن (ايىنا شامامەن 3 ميلليون تەڭگە) بولاتىن ازاماتتار بۇرىنعىداي 10 پايىز مولشەرلەمە بويىنشا سالىق تولەيدى. ال وسى مەجەدەن اساتىن تابىسقا 15 پايىزدىق ستاۆكا قولدانىلادى. ماسەلەن، جىلدىق تابىسى 40 ميلليون تەڭگە بولاتىن ازامات العاشقى 36 ميلليون تەڭگەدەن 10 پايىز، ال قالعان 4 ميلليون تەڭگەدەن 15 پايىز سالىق تولەيدى.
ەگەر ازامات بىرنەشە كوزدەن تابىس تاۋىپ، جالپى جىلدىق كىرىسى 36 ميلليون تەڭگەدەن اسسا، باستاپقىدا 10 پايىز ۇستالعانىمەن، جەتىسپەيتىن 5 پايىزدى ول قوسىمشا دەكلاراتسيا تاپسىرۋ ارقىلى ءوزى تولەۋى ءتيىس. مەملەكەتتىك كىرىستەر كوميتەتى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى جانىبەك نۇرجانوۆتىڭ ايتۋىنشا، بۇل وزگەرىس بارلىق قىزمەتكەرلەرگە ەمەس، تەك جوعارى جالاقى الاتىن ءارى قوسىمشا تابىسى بار ازاماتتارعا عانا قاتىستى. قالعان حالىق ءۇشىن سالىقتىق جۇكتەمە وزگەرىسسىز قالادى.
ال ۇلتتىق ەكونوميكا ۆيتسە-ءمينيسترى ازامات امريننىڭ سوزىنە قاراعاندا، ەلىمىزدە ايىنا 3 ميلليون تەڭگەدەن جوعارى جالاقى الاتىن ادامدار كوپ ەمەس.
سالىق دەكلاراتسيالارىنىڭ دەرەكتەرىنە سۇيەنسەك، قازاقستاندا ايىنا 3 ميلليون تەڭگەدەن جوعارى جالاقى الاتىن 26,7 مىڭنان استام جالدامالى قىزمەتكەر بار، - دەدى امرين.
جەكە تابىس سالىعى دەگەنىمىز نە؟
جەكە تابىس سالىعى دەگەنىمىز - بۇل ازاماتتىڭ تابىسىنان، مىسالى، جالاقىسىنان تولەنەتىن سالىق. جاڭا سالىق كودەكسىندە 30 ا ە ك مولشەرىندە بازالىق شەگەرىم قاراستىرىلعان. 2026-جىلى بۇل سوما ايىنا 129750 تەڭگەنى قۇرايدى. ياعني جەكە تۇلعا وسى كولەمدە ءوز تابىسىن سالىق سالىناتىن بازادان ازايتا الادى.
مەملەكەتتىك كىرىستەر كوميتەتىنىڭ سالىقتىق ءادىسناما باسقارماسى باسشىسىنىڭ ورىنباسارى ايگۇل ابباسوۆانىڭ ايتۋىنشا، ايىنا شامامەن 145 مىڭ تەڭگە تابىس تاباتىن ازاماتتار جەكە تابىس سالىعىن مۇلدە تولەمەيدى.
بازالىق شەگەرىم - ول جەكە تابىس سالىعىن ەسەپتەۋ الدىندا سالىق سالىناتىن تابىستى ازايتۋعا بولاتىن سوما. باسقاشا ايتقاندا، مەملەكەت بۇل بولىكتى سالىق سالىناتىن تابىس رەتىندە ەسەپتەمەيدى.
ايگۇل ابباسوۆا جوعارى تابىس تاباتىن ازاماتتار ءۇشىن دە وزگەرىستەر بار ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
جاڭا سالىق كودەكسى سالىق سالۋداعى ادىلەتتىلىكتى كوزدەيدى. ناتيجەسىندە تابىسى تومەن ازاماتتار جتس تولەمەيدى، ال جىلدىق تابىسى 36 ميلليون تەڭگەدەن اساتىن، ياعني ايىنا شامامەن 3 ميلليون تەڭگە تابىس تاباتىن ازاماتتار جوعارى مولشەرلەمە بويىنشا سالىق تولەيدى. 36 ميلليون تەڭگەگە دەيىن - 10 پايىز، - دەدى ول.
ەگەر تابىس كولەمى 36 ميلليون تەڭگەدەن اسسا، اسقان بولىگىنە 15 پايىزدىق ستاۆكا قولدانىلادى.
قاراپايىم ەسەپ:
ايىنا 145000 تەڭگە جالاقى الاتىن ازاماتتىڭ سالىق سالىناتىن تابىسى مىناداي تۇردە ەسەپتەلەدى:
145000 - 14500 (مىندەتتى زەينەتاقى جارناسى) - 2900 (م ءا م س جارناسى) - 129750 (30 ا ە ك) = 0 تەڭگە.
ال جىلدىق تابىسى 38 ميلليون تەڭگە بولاتىن ازامات ءۇشىن:
- 36000000 تەڭگەگە - 10 پايىز؛
- قالعان 2000000 تەڭگەگە - 15 پايىز سالىق سالىنادى.
ناتيجەسىندە:
36000000 × %10 + 2000000 × %15 = جىلىنا 3900000 تەڭگە جەكە تابىس سالىعى تولەنەدى.