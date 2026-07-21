جەكە دەرەكتەرىڭىز بەن قارجىڭىزدى كيبەرالاياقتاردان قالاي قورعاۋعا بولادى
استانا. KAZINFORM - ەڭ كوپ تارالعان كيبەرقاۋىپتەر قاتارىندا فيشينگتىك شابۋىلدار، زالال كەلتىرەتىن باعدارلامالىق قامتاماسىز ەتۋ، قۇپياسوزدەردى ىرىكتەۋ جانە ءارتۇرلى الاياقتىق سحەمالار.
قارجى نارىعىن رەتتەۋ جانە دامىتۋ اگەنتتىگى ازاماتتارعا جەكە دەرەكتەر مەن قارجىلىق اقپاراتتى قورعاۋ ءۇشىن سيفرلىق قاۋىپسىزدىك قاعيدالارىن ساقتاۋ قاجەتتىگىن ەسكە سالادى.
ەڭ كوپ تارالعان كيبەرقاۋىپتەر قاتارىندا فيشينگتىك شابۋىلدار، زالال كەلتىرەتىن باعدارلامالىق قامتاماسىز ەتۋ، قۇپياسوزدەردى ىرىكتەۋ جانە ءارتۇرلى الاياقتىق سحەمالار بولىپ قالا بەرەدى. ەرەكشە قاۋىپ توندىرەتىنى - جاساندى ينتەللەكت تەحنولوگيالارى. قاسكويلەر ولاردى شىنايى كورىنەتىن فيشينگتىك حابارلامالاردى، سونداي-اق ديپفەيكتەردى - جالعان داۋىستىق جانە بەينەجازبالاردى جاساۋ ءۇشىن پايدالانادى.
كيبەرقاۋىپتەردەن قورعانۋ ءۇشىن مىناداي قاراپايىم قاعيدالاردى ساقتاۋ ۇسىنىلادى:
بوگدە ادامدارعا جەكە دەرەكتەرىڭىزدى جانە قۇجاتتارىڭىزدىڭ كوشىرمەلەرىن بەرمەڭىز؛
قۇجاتتاردىڭ، بانك كارتالارىنىڭ جانە وزگە دە قۇپيا دەرەكتەردىڭ فوتوسۋرەتتەرىن اشىق قولجەتىمدىلىككە جاريالاماڭىز؛
جەكە نەمەسە قارجىلىق اقپاراتتى قامتيتىن قۇجاتتاردى سەنىمدىلىگى راستالماعان جاساندى ينتەللەكت سەرۆيستەرىنە جۇكتەمەڭىز.
ەسەپتىك جازبالارىڭىزدى قورعاڭىز:
كۇردەلى ءارى بىرەگەي قۇپياسوزدەردى پايدالانىڭىز؛
ەكى فاكتورلى اۋتەنتيفيكاتسيانى قوسىڭىز؛
قۇپياسوزدەردى، SMS- كودتاردى جانە راستاۋ كودتارىن ەشكىمگە حابارلاماڭىز.
قوڭىراۋلار مەن حابارلامالارعا مۇقيات بولىڭىز:
اقشانى شۇعىل اۋدارۋدى نەمەسە قۇپيا اقپاراتتى حابارلاۋدى سۇرايتىن وتىنىشتەرگە سەنبەڭىز؛
بەيتانىس ادامداردىڭ ءوتىنىشى بويىنشا قانداي ءدا بىر باعدارلامالاردى ورناتپاڭىز؛
كۇماندى قوڭىراۋلار تۇسكەن جاعدايدا ۇيىممەن ونىڭ رەسمي بايلانىس ارنالارى ارقىلى ءوزىڭىز حابارلاسىڭىز؛
قۇرىلعىلارىڭىزدىڭ جانە بانكتىك سەرۆيستەردىڭ قاۋىپسىزدىگىن تۇراقتى تۇردە باقىلاپ، قوسىلعان قولدانبالاردى جانە وپەراتسيالار بويىنشا حابارلامالاردى تەكسەرىپ وتىرىڭىز.
جەكە دەرەكتەرىڭىزدىڭ جاريا بولىپ كەتۋ قاۋپى تۋىنداعان جاعدايدا، قۇپياسوزدەرىڭىزدى دەرەۋ وزگەرتىڭىز، بانك كارتاڭىزدى نەمەسە قاشىقتان بانكتىك قىزمەتتەرگە قولجەتىمدىلىكتى بۇعاتتاڭىز، بانككە حابارلاڭىز جانە قاجەت بولعان جاعدايدا قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىنا جۇگىنىڭىز.
مەملەكەتتىك ورگانداردىڭ، بانكتەردىڭ جانە وزگە دە قارجى ۇيىمدارىنىڭ قىزمەتكەرلەرى تەلەفون ارقىلى بانك كارتاسىنىڭ دەرەكتەمەلەرىن، راستاۋ كودتارىن، قۇپياسوزدەردى جانە وزگە دە قۇپيا اقپاراتتى سۇراتپايدى.
وسى قاراپايىم قاعيدالاردى ساقتاۋ جەكە دەرەكتەرىڭىز بەن اقشا قاراجاتىڭىزدى جوعالتۋ تاۋەكەلىن ەداۋىر ازايتۋعا كومەكتەسەدى.