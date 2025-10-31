جۇك كولىكتەرىن زاڭسىز تىركەۋمەن اينالىسقان توپتىڭ سىبايلاسى رەسەيدەن ەكستراديتسيالاندى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ باس پروكۋراتۋراسى شەتەلدەن اكەلىنگەن جۇك كولىكتەرىن جەتىسۋ وبلىسىندا زاڭسىز راسىمدەۋمەن اينالىسقان قىلمىستىق توپتىڭ مۇشەسىن رەسەي فەدەراتسياسىنان ەكستراديتسيالادى. بۇل تۋرالى باس پروكۋراتۋرانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
كۇدىكتى «ازاماتتارعا ارنالعان ۇكىمەت» مەملەكەتتىك كورپوراتسياسى» ك ا ق- نىڭ مامانى بولا تۇرا، ۇيىمداسقان قىلمىستىق توپ قۇرامىندا 2022-2023 -جىلدار ارالىعىندا اۆتوكولىك يەلەرىن ىزدەپ تاۋىپ، العاشقى تىركەۋ الىمدارى بويىنشا تولەمدەر تۋرالى كورىنەۋ جالعان مالىمەتتەردى اقپاراتتىق جۇيەسىنە ەنگىزۋ ارقىلى ولاردىڭ كولىك قۇرالدارىن زاڭسىز تىركەگەن.
قىلمىستىق ءىس-ارەكەتتەردىڭ ناتيجەسىندە 481 كولىك قۇرالى زاڭسىز ەسەپكە قويىلىپ، بيۋدجەتكە مىندەتتى تولەمدەردىڭ تۇسپەۋى تۇرىندە 3,7 ميلليارد تەڭگەگە اسا ءىرى مولشەردەگى مەملەكەتكە زالال كەلتىرىلگەن.
قىلمىستاردى جاساعاننان كەيىن كۇدىكتى جاسىرىنىپ، وعان حالىقارالىق ىزدەۋ جاريالانعان.
بيىلعى جىلدىڭ ناۋرىز ايىندا ول ماسكەۋ وبلىسىندا ۇستالىپ، قازاقستان رەسپۋبليكاسى باس پروكۋراتۋراسىنىڭ سۇراۋى بويىنشا وتانىنا ەكستراديتسيالاندى.
قازىرگى تاڭدا كۇدىكتى تەرگەۋ يزولياتورىنا قامالدى.
قىلمىستىق زاڭناماعا سايكەس وعان تاعىلعان ايىپ بويىنشا مۇلكى تاركىلەنىپ، 5 جىلدان 10 جىلعا دەيىن مەرزىمگە باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جازاسى كوزدەلگەن.
باس پروكۋراتۋرا شەتەلدە جاسىرىنىپ جۇرگەن تۇلعالاردى ىزدەستىرۋ جانە ولاردى جاۋاپتىلىققا تارتۋ بويىنشا جۇيەلى جۇمىستى جالعاستىرۋدا.