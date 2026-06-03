جۇك كولىكتەرىنە قالا ىشىندە جۇرۋگە تىيىم سالىنا ما؟
شىمكەنت پەن استانادا كامەلەتكە تولماعانداردىڭ قازاسىنا اكەلگەن جول اپاتتارىنان كەيىن قوعامدا جۇك كولىكتەرىنىڭ قالا ىشىندە قوزعالىسىن شەكتەۋ ماسەلەسى كوتەرىلدى.
الايدا ىشكى ىستەر مينيسترلىگى مۇنداي كولىكتەردىڭ قالاعا كىرۋىنە تولىق تىيىم سالۋ مۇمكىن ەمەس ەكەنىن مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى Egemen.kz.
ءماجىلىس كۋلۋارىندا جۋرناليستەردىڭ سۇراعىنا جاۋاپ بەرگەن ىشكى ىستەر ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى سانجار ءادىلوۆ سوڭعى ۋاقىتتا قوعامدا ۇلكەن رەزونانس تۋدىرعان جول-كولىك وقيعالارى بويىنشا قىلمىستىق ىستەر قوزعالعانىن ايتتى.
ونىڭ سوزىنشە، شىمكەنت پەن استاناداعى قايعىلى وقيعالارعا قاتىستى قىلمىستىق كودەكستىڭ 345-بابىنىڭ 3-بولىگى بويىنشا قىلمىستىق ىستەر تىركەلگەن.
«ەكى فاكتى بويىنشا دا جەدەل تۇردە قىلمىستىق ءىس قوزعالدى. شىمكەنتتەگى وقيعا بويىنشا جۇرگىزۋشى ۇستالىپ، ۋاقىتشا ۇستاۋ يزولياتورىنا قامالدى. قازىرگى ۋاقىتتا قاجەتتى سوت-ساراپتامالارى تاعايىندالىپ، تەرگەۋ امالدارى جۇرگىزىلىپ جاتىر»،دەدى سانجار ءادىلوۆ.
ۆيتسە-ءمينيستردىڭ ايتۋىنشا، تەرگەۋ بارىسىندا اپاتقا اسەر ەتكەن بارلىق سەبەپتەر مەن جاعدايلار جان-جاقتى زەرتتەلەدى. ناتيجەسىندە قۇقىق بۇزۋشىلىقتارعا ىقپال ەتكەن فاكتورلاردى جويۋ جونىندە ءتيىستى ۇسىنىستار ەنگىزىلەدى.
جۇك كولىكتەرىنىڭ قالا ىشىندە جۇرۋىنە تىيىم سالۋ ماسەلەسىنە توقتالعان سانجار ءادىلوۆ مۇنداي شەكتەۋدى تولىق ەنگىزۋ مۇمكىن ەمەس ەكەنىن جەتكىزدى.
«قازىرگى تاڭدا جول قوزعالىسى ەرەجەلەرىندە جۇك كولىكتەرىنىڭ قوزعالىسىن رەتتەيتىن ناقتى تالاپتار بار. ەلىمىزدە قۇرىلىس، كوممۋنالدىق شارۋاشىلىق جانە لوگيستيكا سالالارى قارقىندى دامىپ كەلەدى. سوندىقتان جۇك كولىكتەرىنىڭ قالاعا كىرۋى مەن قوزعالىسىنا تولىق تىيىم سالۋ مۇمكىن ەمەس. ولار ينفراقۇرىلىمدى دامىتۋعا جانە كوپتەگەن جۇمىستاردى اتقارۋعا قاتىسادى»، دەدى ول.
وسىلايشا ءى ءى م وكىلدەرى جول قاۋىپسىزدىگىن كۇشەيتۋ ماسەلەسى قاراستىرىلىپ جاتقانىن، الايدا جۇك كولىكتەرىنىڭ قالا اۋماعىنداعى قوزعالىسىن تولىق توقتاتۋ جوسپاردا جوق ەكەنىن مالىمدەدى.
بايان سۇلەيمەن قىزى