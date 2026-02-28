جەكە كاسىپكەرلەر ءۇشىن وڭايلاتىلعان سالىق رەجيمى قالاي وزگەردى - مامان پىكىرى
استانا. قازاقپارات - 2026-جىلدىڭ 1-ناۋرىزىنان باستاپ قازاقستاندا ارنايى سالىق رەجيمدەرىنىڭ جاڭا ءتارتىبى كۇشىنە ەنەدى. ەندى كاسىپكەرلەر مەن ءوزىن-ءوزى جۇمىسپەن قامتىعان ازاماتتار ءۇش رەجيمنىڭ ءبىرىن تاڭداۋى كەرەك.
بۇل تۋرالى استانا قالاسى سارايشىق اۋدانى بويىنشا مەملەكەتتىك كىرىستەر باسقارماسى باسشىنىڭ ورىنباسارى دارحان مولداجان Jibek Joly ارناسىنداعى «بۇگىن livE» باعدارلاماسىنا بەرگەن سۇحباتىندا مالىمدەدى.
- بيىل سالىق سالۋ جۇيەسى وڭتايلاندىرىلىپ، بۇرىنعى ونعا جۋىق رەجيمنىڭ ورنىنا ناقتى ءۇش ارنايى سالىق رەجيمى بەكىتىلدى. ءبىرىنشى رەجيم - وڭايلاتىلعان سالىق رەجيمى. بيىل بۇل سالىق ءتۇرى كەڭەيتىلدى. ەندى تابىس شەگى 2,5 ميلليارد تەڭگەگە دەيىن ۇلعايدى (بۇرىن 20 000 ا ە ك بولاتىن). وسى رەجيمدى تاڭداعان جەكە كاسىپكەرلەر مەن زاڭدى تۇلعالار تەك تابىس سالىعىن تولەيدى. بۇرىن تابىس كولەمى 60 ميلليون تەڭگەدەن اسقان جاعدايدا قوسىمشا قۇن سالىعىن تولەۋ مىندەتى تۋىندايتىن. بيىلدان باستاپ ارنايى سالىق رەجيمىندە بۇل شەكتەۋ الىنىپ تاستالدى. ەكىنشى رەجيم - فەرمەرلىك جانە شارۋا قوجالىقتارىنا ارنالعان. بۇرىن بولەك-بولەك تولەنەتىن جەر سالىعى، كولىك سالىعى جانە جەكە تابىس سالىعى بىرىكتىرىلىپ، ءبىر رەتتىك تولەم رەتىندە ەنگىزىلدى. ءبىرىڭعاي تولەمنىڭ بازالىق مولشەرلەمەسى - 0,5 پايىز. وسىلايشا، بىرنەشە سالىق ءتۇرى ءبىر تولەممەن الماستىرىلدى، - دەدى مامان.
ال ءۇشىنشى رەجيم ءوزىن-ءوزى جۇمىسپەن قامتىعان ازاماتتارعا ارنالعان. بۇل كاسىپكەرلەر ءۇشىن دە ارنايى وزگەرىستەر ەنگىزىلگەن.
- ءۇشىنشى رەجيم - ءوزىن-ءوزى جۇمىسپەن قامتىعان ازاماتتارعا ارنالعان. ەگەر جەكە تۇلعانىڭ جىلدىق تابىسى 300 ا ە ك- تەن (شامامەن 1,2 ميلليون تەڭگە) اسپاسا، وعان جەكە كاسىپكەر رەتىندە تىركەلۋدىڭ قاجەتى جوق. مۇنداي ازاماتتار «e- Salyq Business» موبيلدى قوسىمشاسى ارقىلى كورسەتكەن قىزمەتى بويىنشا چەك جۇكتەپ وتىرادى. ەسەپتىلىك تاپسىرۋ تالاپ ەتىلمەيدى جانە ولار جەكە كاسىپكەر رەتىندە تىركەلمەيدى. بۇل رەجيم قىرىقتان استام قىزمەت تۇرىنە ارنالعان. مىسالى: تاكسي جۇرگىزۋشىلەرى، جەتكىزۋشىلەر، شاشتارازدار جانە وزگە دە قىزمەت كورسەتۋشىلەر، - دەدى دارحان مولداجان.
سپيكەردىڭ ايتۋىنشا، سالىق رەجيمىن كاسىپكەرلەر تەلەفونداعى «e- Salyq Business» قوسىمشاسى نەمەسە ەكىنشى دەڭگەيلى بانكتەر ارقىلى تاڭداي الادى. 1-ناۋرىزعا دەيىن ساناۋلى كۇندەر قالدى، ۇلگەرمەگەن جاعدايدا وزگە ءتارتىپ قولدانىلادى.
- كاسىپكەر 1-ناۋرىزعا دەيىن سالىق رەجيمىن ءوز ەركىمەن تاڭداماسا، ول اۆتوماتتى تۇردە جالپىعا بىردەي سالىق سالۋ رەجيمىنە كوشىرىلەدى. بۇل رەجيم بويىنشا تابىس سالىعىنىڭ بازالىق مولشەرلەمەسى - 10 پايىز. سونىمەن قاتار ءبىر جىل ىشىندە تابىس كولەمى 10000 ا ە ك- تەن اسقان جاعدايدا قوسىمشا قۇن سالىعىن تولەۋ مىندەتى تۋىندايدى. بيىل قوسىمشا قۇن سالىعىنىڭ مولشەرلەمەسى 16 پايىزعا دەيىن ءوستى، - دەدى ول.
وسى تۇستا دارحان مولداجان كاسىپكەرلەر سالىق تولەۋ بارىسىندا جيى جىبەرىلەتىن قاتەلەر تۋرالى دا ايتتى.
- قازىرگى ۋاقىتتا جيى كەزدەسەتىن ماسەلەنىڭ ءبىرى - كاسىپكەردىڭ تىركەلگەن مەكەنجايى مەن ناقتى قىزمەت كورسەتەتىن جەرىنىڭ ءارتۇرلى بولۋى. مىسالى، كاسىپكەر ەسىل اۋدانىندا تۇرىپ، بيزنەسى بايقوڭىر اۋدانىندا تىركەلۋى مۇمكىن. مۇنداي جاعدايدا الەۋمەتتىك تولەمدەر جەكە تۇلعانىڭ تۇرعىلىقتى جەرى بويىنشا تولەنەدى، ال تابىس سالىعى كاسىپكەرلىك نىسانى تىركەلگەن جەر بويىنشا تولەنەدى، - دەدى استانا قالاسى سارايشىق اۋدانى بويىنشا مەملەكەتتىك كىرىستەر باسقارماسى باسشىنىڭ ورىنباسارى.
ماماننىڭ پىكىرىنشە، جاڭا سالىق رەجيمىندەگى باستى وزگەرىس - تابىس شەگىنىڭ 2,5 ميلليارد تەڭگەگە دەيىن ۇلعايۋى جانە قوسىمشا قۇن سالىعى بويىنشا شەكتەۋدىڭ الىنىپ تاستالۋى. بۇگىندە جەكە كاسىپكەرلىك سۋبەكتىلەر 90 پايىزدان اسادى. بۇل كاسىپكەرلەرگە تابىس كولەمىن اسىرىپ الامىن دەگەن الاڭداۋشىلىقسىز جۇمىس ىستەۋگە مۇمكىندىك بەرەدى دەپ مالىمدەدى.
ەسكە سالا كەتەيىك، جاقىندا ەلدە قايتا وڭدەلگەن اۋىل شارۋاشىلىعى ونىمدەرىنە سالىق سالۋ ءتارتىبى وزگەرمەيتىنى جايلى جازىلدى.