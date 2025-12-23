«جەكپە-جەك ايتىس» فينالى: التىن قامشى مەن اۆتوكولىك يەسى كىم
استانا. KAZINFORM - كۇزگى تەلەماۋسىمدا «حابار» تەلەارناسى كورەرمەنىن ۇلتتىق رۋحپەن قايتا قاۋىشتىردى. ايتىس ونەرى ەكرانعا جاڭاشا فورماتتا ورالىپ، «جەكپە-جەك ايتىس» تەلەۆيزيالىق جوباسى ارقىلى ەل نازارىن وزىنە اۋداردى. ۇلتتىڭ ءسوز ونەرىن جيىرما جىلدان اسا ناسيحاتتاپ كەلە جاتقان ارنا بۇل جولى دا ءداستۇر مەن زاماناۋي تەلەجوبانى ۇشتاستىرا ءبىلدى.
ءتورت اي بويى ەفيرگە شىققان جوبادا قازاقتىڭ تاڭداۋلى 16 اقىنى باق سىنادى. ءار ايتىس - ناعىز ءسوز مايدانى. بەكارىس شويبەكوۆ، جانسايا مۋسينا، مۇحتار نيازوۆ، ايبەك قاليەۆ، ماقسات اقانوۆ سىندى تاجىريبەلى اقىندار ايتىستىڭ دەڭگەيىن بيىكتەتە ءتۇستى. جوبانى قوعام قايراتكەرى امانجول ءالتاي جۇرگىزىپ، ايتىس بارىسىنا سالماق پەن ادىلدىك دارىتتى.
جەكپە-جەك فورماتىنداعى سايىستا اقىندار تەك ۇيقاس ەمەس، تەرەڭ وي مەن شەشەندىك ونەرىن جارىستىردى. ءار سوزدە ەلدىڭ مۇڭى، جەردىڭ تاعدىرى، ۇلتتىڭ ءۇنى سەزىلدى. فينالعا «ايتىستىڭ اقتاڭگەرى»، قوستانايلىق ايبەك قاليەۆ پەن استانالىق ەركەبۇلان قاينازار جولداما الىپ، «قازاق ءۇشىن وتان جالعىز، تۋ جالعىز» تاقىرىبىندا تارتىستى ايتىس وتكىزدى. بۇل كەزدەسۋ - اعا مەن ءىنى اراسىنداعى سىيلاستىقتى، ەل الدىنداعى جاۋاپكەرشىلىكتى، ايتىسقا ءتان مادەنيەتتى ايقىن كورسەتتى. تورەلىك تىزگىنىن ايتىستىڭ ءابىزى جۇرسىن ەرمان ۇستادى.
فينالدىڭ باس جۇلدەسى - «Q4 Tulpar» ۇسىنعان اۆتوكولىك. تارتىستى جەكپە-جەك پەن قايىم ايتىستىڭ قورىتىندىسىن سارالاعان قازىلار القاسى ايبەك قاليەۆتى جەڭىمپاز دەپ تانىپ، باس جۇلدە - اۆتوكولىك پەن «التىن قامشى» جۇلدەسىن تابىستادى.
ايتىسكەر اقىن ەركەبۇلان قاينازار ءبىرىنشى ورىن الىپ، 5 ميلليون تەڭگە جۇلدەنى قانجىعاسىنا بايلادى. ەكىنشى ورىن - ديدار قاميەۆكە (3 ميلليون تەڭگە)، ءۇشىنشى ورىن - جانسايا مۋسيناعا (2 ميلليون تەڭگە) بەرىلدى. كورەرمەن كوزايىمى اتانعان - ايىم اسىلبەك قىزى (500000 تەڭگە). ال تاعى ءبىر اۆتوكولىكتىڭ يەسى كاسىپكەر تالعات ساقانوۆقا ەرەكشە ۇناعان ايتىسكەر نۇربول جاۋىنبايەۆ.
جوبانىڭ جوعارى دەڭگەيدە وتۋىنە «Magnum» كومپانياسىنىڭ دا قولداۋى زور بولدى. «حابار» اگەنتتىگىنىڭ ءتوراعاسى كەمەلبەك ويشىبايەۆ ارنا ەفيرىندە الاشتىڭ بەكزات ونەرى، ۇلتىمىزدىڭ رۋحاني قازىناسى ايتىستى ناسيحاتتاۋ جالعاسا بەرەتىنىن اتاپ ءوتتى. ايتىس كەشىندە ونەر جولىن ايتىستان باستاعان تورەعالي تورەالى ءان ايتىپ، كورەرمەنگە ەرەكشە كوڭىل كۇي سىيلادى.
وسىلايشا «جەكپە-جەك ايتىس» تەلەجوباسى ايتىس ونەرىنىڭ وزەكتىلىگىن، ۇلت مۇراسىن ساقتاۋ مەن ۇلتتىق مۇددەمىزدى قورعاۋعا زور ۇلەس قوسىپ كەلە جاتقانىن تاعى ءبىر مارتە دالەلدەدى.