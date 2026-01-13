جەكە ادامعا اۆتوليزينگ باعدارلاماسى نەگە باستالماي جاتىپ توقتاپ قالدى
استانا. KAZINFORM - ونەركاسىپ جانە قۇرىلىس مينيسترلىگى ونەركاسىپ كوميتەتى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى مۇحامەد انداكوۆ ۇكىمەت وتىرىسىنان كەيىن وتكەن باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا جەكە تۇلعالارعا ارنالعان اۆتوليزينگ اياسىندا شەتەلدەن اكەلىنگەن كولىكتەردى دە الۋعا بولاتىنىن ايتتى.
- اۆتوليزينگ تۋرالى ايتساق، ForteLeasing اياسىندا ءبىرىنشى لەگى بەرىلدى. بۇل 3 جىلعا 15 پايىزدىق مولشەرلەمە بولاتىن. ءبىراق بىلتىر قاراشا ايىندا جەكە تۇلعالارعا اۆتوليزينگ بەرەتىن وزگەرىستەردى زاڭعا ەنگىزدىك. قازىر ينۆەستور، ماشينا جاساۋشىلار قاۋىمى جانە مينيسترلىك بولىپ ءۇشجاقتى كەلىسىم اياسىندا ليزينگ رەگلامەنتتەرىن ازىرلەپ جاتىرمىز. ويتكەنى ءبىرىشى لەكتەگى ليزينگتەن كەيىن ماسەلە تۋىنداپ جاتىر. ۇلتتىق ەكونوميكا مينيسترلىگىنىڭ ۇسىنىستارى دا بار. ىشكى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ دە سۇراقتارى بار. نەگە دەسەڭىز، كولىك ليزينگ بەرگەن كومپانيانىڭ اتىندا قالادى. ال كولىك ءمىنىپ جۇرگەن ليزينگ الۋشى جول ەرەجەسىن بۇزسا، ايىپپۇل كولىك يەسىنە جازىلادى. ءبىرىنشى رەت ىسكە قوسىلىپ جاتقاندىقتان، وسى سياقتى كوپتەگەن سۇراق تۋىنداپ وتىر. وسى ماسەلەنىڭ ءبارى تولىق شەشىلگەننەن كەيىن ليزينگ شارتتارىن قوسىمشا حابارلايمىز، - دەدى كوميتەت وكىلى.
سونداي-اق ول ليزينگ بويىنشا الىناتىن كولىكتەردىڭ ماركاسىنا شەكتەۋ بولمايتىنىن ايتتى.
- قازاقستاندا جاسالعان كولىكتەرگە دە، شەتەلدەن اكەلىنگەن كولىككە دە ليزينگ بەرىلەدى. ال 4 پايىزدىق اۆتونەسيەنىڭ ريەۆولۆەرلىك اينالىمىندا 80 ميلليارد تەڭگە ءجۇر. ەكىنشى بولىنگەن 100 ميلليارد تەڭگە قوعامدىق كولىك پاركىن جاڭالاۋ ءۇشىن اۆتوبۋستارعا بەرىلىپ جاتىر، - دەدى مۇحامەد انداكوۆ.
بۇعان دەيىن ونەركاسىپ جانە قۇرىلىس مينيسترلىگى ونەركاسىپ كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى ازامات پانبايەۆ ۇكىمەت وتىرىسىنان كەيىن وتكەن باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا اۆتوليزينگ قازاقستاندىقتارعا نەسىمەن ءتيىمدى بولاتىنىن ايتقان ەدى.