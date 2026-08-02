جەكە اۋدارىم با، الدە كاسىپ پە - سالىق ورگاندارى ەكى ارانى قالاي اجىراتادى
استانا. KAZINFORM - ەلىمىزدە موبيلدى اۋدارىمداردى باقىلاۋ جۇرگىزۋى بارلىق ازاماتتاردىڭ جەكە اۋدارىمدارىنا جۇرمەيدى. سالىق ورگاندارى بانكتەرمەن بىرلەسىپ، تەك كاسىپكەرلىك قىزمەت بەلگىلەرى بار شوتتاردى انىقتايتىن ناقتى ولشەمشارتتاردى بەكىتكەن. بۇل تۋرالى BIZDIH ORTA پودكاستىندا وندىرىستىك ەمەس تولەمدەردى جانە جەكە تولىقتىرۋلاردى اكىمشىلەندىرۋ دەپارتامەنتىنىڭ ديرەكتورى شىندالي زاڭعار ءتۇسىندىرىپ بەردى.
موبيلدى اۋدارىمدار باستاپقىدا جەكە تۇلعالاردىڭ ءبىر-بىرىنە اقشا اۋدارۋى ءۇشىن جاسالعان ىڭعايلى قۇرال بولعانىمەن، ۋاقىت وتە كەلە بيزنەس وكىلدەرى ونى تولەم قابىلداۋ ءتاسىلى رەتىندە كەڭىنەن قولدانا باستادى. بانك كەلىسىمشارتتارىندا جەكە شوتتاردى بيزنەس ءۇشىن پايدالانۋعا تىيىم سالىنعانىمەن، نارىقتا ءجيى كەزدەسىپ جاتادى.
جەكە اۋدارىمدار مەن كاسىپكەرلىك تابىستى اجىراتۋ ءۇشىن ارنايى فيلترلەر ەنگىزىلگەن.
- نە ءۇشىن 100 اۋدارىم، نە ءۇشىن ءۇش اي، نە ءۇشىن 1 ميلليون 20 مىڭ تەڭگەدەن اسۋى كەرەك؟ بۇنىڭ ءبارى كەلىسىلگەن جانە زەرتتەلگەن. 100 ءارتۇرلى ادامنان ءۇش اي بويى قاتارىنان اي سايىن تولەم ءتۇسىپ، سوماسى 1 ميلليون 20 مىڭ تەڭگەدەن اسسا، بۇل - جەكە اۋدارىمنىڭ ەمەس، بيزنەستىڭ بەينەسى. بارلىق اۋدارىمدار تەكسەرىلمەيدى. قاراپايىم ازاماتتاردىڭ كۇندەلىكتى اۋدارىمدارىنا بۇل كريتەريلەردىڭ قاتىسى جوق، - دەدى شىندالي زاڭعار.
سپيكەر جاڭادان باستاعان كاسىپكەرلەر مەن شاعىن بيزنەس وكىلدەرى ءۇشىن مەملەكەت تاراپىنان وتە ىڭعايلى سالىق رەجيمدەرى قاراستىرىلعانىن اتاپ ءوتتى. ماسەلەن «e-Salyq Business» موبيلدى قوسىمشاسى ارقىلى ءوزىن-ءوزى قامتۋ رەجيمىنە وتۋگە بولادى.
- ءوزىن-ءوزى قامتۋ رەجيمىندە ەشقانداي سالىقتىق ەسەپتىلىك تاپسىرۋدىڭ قاجەتى جوق. تەك ءموبيلدى قوسىمشا ارقىلى تۇبىرتەك بەرەسىز. سالىق مولشەرى تابىستىڭ 4 پايىزىن عانا قۇرايدى. بۇل 4 پايىزدىڭ ءوزى مەملەكەتتىك سالىق ەمەس، ازاماتتىڭ ءوزىنىڭ زەينەتاقى قورىنا، الەۋمەتتىك جانە مەديتسينالىق ساقتاندىرۋ قورلارىنا اۋدارىلاتىن تولەمدەر. ال جەكە كاسىپكەر بولىپ تىركەلسە، سالىق مولشەرى 2-4 پايىز ارالىعىندا بولادى. كەرىسىنشە، سالىقتان جالتاراتىندار ەرتەڭ انىقتالسا، 10 پايىز ايىپپۇل سالىعىن تولەۋگە ءماجبۇر بولادى، - دەپ ەسكەرتتى دەپارتامەنت باسشىسى.
سونىمەن قاتار شىندالي زاڭعار قولما-قول اقشاعا قايتا ءوتۋ ۋاقىتشا عانا قۇبىلىس ەكەنىن ايتتى. تۇتىنۋشىلار وزىنە ىڭعايلى ونلاين تولەمدەردى، QR-كودتى تالاپ ەتەتىندىكتەن، بولاشاقتا سيفرلىق تولەمدەر ۇلەسى ءبارىبىر باسىم بولادى. ال سالىق ورگاندارى سيفرلاندىرۋ ارقىلى بيزنەستى باقىلاۋدى ەمەس، وعان قولايلى سەرۆيستىك قىزمەت كورسەتۋدى ارى قاراي دامىتا بەرمەك.