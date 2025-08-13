Jibek Joly تۋريستىك پويىزى ازيانىڭ مادەني مۇراسىن دارىپتەۋگە اتتانادى
استانا. قازاقپارات - 21-26- قىركۇيەك كۇندەرى Jibek Joly 5.0 تۋريستىك پويىزى كەزەكتى ساپارىنا اتتانادى. بەسىنشى رەت ۇيىمداستىرىلىپ وتىرعان تۋر ورتالىق ازيا ءوڭىرىنىڭ مادەني- تاريحي ورتالىقتارىن بايلانىستىرادى. بۇل تۋرالى تۋريزم جانە سپورت مينيسترلىگى ءمالىم ەتتى.
اتاپ ايتقاندا، باعىت الماتىدان باستالىپ، تۇركىستان، وتىرار، سامارقان، بۇقارا جانە تاشكەنت قالالارىن قامتيدى.
جوبا ورتالىق ازيانىڭ مادەني مۇراسىن دارىپتەۋ جانە وڭىرلەر اراسىنداعى تۋريستىك ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋ ماقساتىندا ق ر تۋريزم جانە سپورت مينيسترلىگى، «قازاقستان تەمىر جولى» ۇلتتىق كومپانياسى، وتاندىق تۋروپەراتورلار مەن جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگانداردىڭ بىرلەسە اتقارۋىمەن جۇزەگە اسىرىلىپ جاتىر.
ايتا كەتەيىك، جوبا KITF 2025 حالىقارالىق كورمەسىندە «ەڭ ۇزدىك تۋريستىك ءونىم» دەپ تانىلعان. باعدارلاماعا جايلى تەمىرجولمەن ساپار، مازمۇندى ەكسكۋرسيالار، شەبەرلىك ساباقتارى، شىعىس داستۇرىمەن تانىسۋ، سونداي- اق يۋنەسكو- نىڭ بۇكىل الەمدىك مۇرا نىساندارىنا بارۋ كىرەدى.
باعدارلاما جىل سايىن جەتىلدىرىلىپ، تۋريستەردىڭ ۇسىنىستارى ەسكەرىلىپ، باعىتتار كەڭەيتىلەدى جانە جاڭا باعىتتار ازىرلەنەدى. Jibek Joly جوباسى ورتالىق ازياداعى ماڭىزدى مادەني باعىت رەتىندە دامىپ، ءوڭىرارالىق ىنتىماقتاستىقتى نىعايتۋعا جانە ۇلى جىبەك جولى مۇراسىن ناسيحاتتاۋعا ۇلەس قوسىپ كەلەدى.
تۋريستىك ءونىمدى قالىپتاستىرۋ جانە ونى جۇزەگە اسىرۋدى وتاندىق تۋروپەراتورلار جۇرگىزەدى.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن Jibek Joly تۋريستىك پويىزىنا قىتاي مەن رەسەي ساياحاتشىلارى قىزىعۋشىلىق تانىتتى.