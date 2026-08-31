جازدىڭ سوڭعى كۇنىندە ءبىرقاتار وڭىردە جاڭبىر مەن قار جاۋىپ، جەل سوعادى
استانا. قازاقپارات – 31-تامىزدا قازاقستاننىڭ باسىم بولىگىندە اۋا رايى قۇبىلىپ، جاڭبىر، قار، نايزاعاي، بۇرشاق جانە كۇشتى جەل كۇتىلەدى، دەپ حابارلايدى «قازگيدرومەت» ر م ك.
سينوپتيكتەردىڭ مالىمەتىنشە، اتموسفەرالىق فرونتتاردىڭ وتۋىنە بايلانىستى ەلدىڭ سولتۇستىك-باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، ورتالىعىندا، شىعىسىندا جانە وڭتۇستىك-شىعىسىندا نايزاعاي ويناپ، جاڭبىر جاۋادى. كۇندىز كەي جەرلەردە بۇرشاق جاۋىپ، داۋىلدى جەل سوعادى.
تۇندە رەسپۋبليكانىڭ سولتۇستىك-باتىسى مەن ورتالىعىندا جاڭبىر جانە قار تۇرىندەگى جاۋىن-شاشىن كۇتىلەدى.
ەلدىڭ باتىسى مەن وڭتۇستىگى انتيتسيكلون سىلەمىنىڭ ىقپالىندا بولعاندىقتان، جاۋىن-شاشىنسىز اۋا رايى ساقتالادى.
- رەسپۋبليكا بويىنشا جەل كۇشەيەدى. ەلدىڭ وڭتۇستىگى مەن وڭتۇستىك-شىعىسىندا شاڭدى داۋىل بولجانادى. باتىس، سولتۇستىك-باتىس، سولتۇستىك، شىعىس جانە ورتالىق وڭىرلەردە تۇندە جانە تاڭەرتەڭ تۇمان تۇسەدى،-دەلىنگەن «قازگيدرومەت» بولجامىندا.
سونىمەن قاتار ءبىرقاتار وڭىردە ءورت قاۋپى جوعارى بولادى. باتىس قازاقستان وبلىسىنىڭ سولتۇستىك-باتىسىندا، اقتوبە وبلىسىنىڭ سولتۇستىك-شىعىسىندا، سولتۇستىك-باتىسى مەن ورتالىعىندا، قوستاناي وبلىسىنىڭ سولتۇستىك-باتىسى مەن شىعىسىندا، ماڭعىستاۋ وبلىسىنىڭ ورتالىعىندا جانە قاراعاندى وبلىسىنىڭ ورتالىعىندا جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالادى.
قىزىلوردا، تۇركىستان، جامبىل، اتىراۋ، باتىس قازاقستان جانە اقتوبە وبلىستارىندا، سونداي-اق ۇلىتاۋ وبلىسىندا توتەنشە ءورت ءقاۋپى كۇتىلەدى.
بۇدان بولەك، ماڭعىستاۋ وبلىسىنىڭ باتىسى مەن سولتۇستىگىندە، قوستاناي وبلىسىنىڭ وڭتۇستىگى، وڭتۇستىك-شىعىسى مەن ورتالىعىندا، قاراعاندى وبلىسىنىڭ وڭتۇستىگىندە، اباي وبلىسىنىڭ وڭتۇستىك-باتىسىندا، الماتى وبلىسىنىڭ باتىسى، شىعىسى مەن ورتالىعىندا، جەتىسۋ وبلىسىنىڭ وڭتۇستىگى، شىعىسى مەن ورتالىعىندا توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى.