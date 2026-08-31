KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    جازدىڭ سوڭعى كۇنىندە ءبىرقاتار وڭىردە جاڭبىر مەن قار جاۋىپ، جەل سوعادى

    استانا. قازاقپارات – 31-تامىزدا قازاقستاننىڭ باسىم بولىگىندە اۋا رايى قۇبىلىپ، جاڭبىر، قار، نايزاعاي، بۇرشاق جانە كۇشتى جەل كۇتىلەدى، دەپ حابارلايدى «قازگيدرومەت» ر م ك.

    ауа райы, жаңбыр
    Фото: Kazinform

    سينوپتيكتەردىڭ مالىمەتىنشە، اتموسفەرالىق فرونتتاردىڭ وتۋىنە بايلانىستى ەلدىڭ سولتۇستىك-باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، ورتالىعىندا، شىعىسىندا جانە وڭتۇستىك-شىعىسىندا نايزاعاي ويناپ، جاڭبىر جاۋادى. كۇندىز كەي جەرلەردە بۇرشاق جاۋىپ، داۋىلدى جەل سوعادى.

    تۇندە رەسپۋبليكانىڭ سولتۇستىك-باتىسى مەن ورتالىعىندا جاڭبىر جانە قار تۇرىندەگى جاۋىن-شاشىن كۇتىلەدى.

    ەلدىڭ باتىسى مەن وڭتۇستىگى انتيتسيكلون سىلەمىنىڭ ىقپالىندا بولعاندىقتان، جاۋىن-شاشىنسىز اۋا رايى ساقتالادى.

    - رەسپۋبليكا بويىنشا جەل كۇشەيەدى. ەلدىڭ وڭتۇستىگى مەن وڭتۇستىك-شىعىسىندا شاڭدى داۋىل بولجانادى. باتىس، سولتۇستىك-باتىس، سولتۇستىك، شىعىس جانە ورتالىق وڭىرلەردە تۇندە جانە تاڭەرتەڭ تۇمان تۇسەدى،-دەلىنگەن «قازگيدرومەت» بولجامىندا.

    سونىمەن قاتار ءبىرقاتار وڭىردە ءورت قاۋپى جوعارى بولادى. باتىس قازاقستان وبلىسىنىڭ سولتۇستىك-باتىسىندا، اقتوبە وبلىسىنىڭ سولتۇستىك-شىعىسىندا، سولتۇستىك-باتىسى مەن ورتالىعىندا، قوستاناي وبلىسىنىڭ سولتۇستىك-باتىسى مەن شىعىسىندا، ماڭعىستاۋ وبلىسىنىڭ ورتالىعىندا جانە قاراعاندى وبلىسىنىڭ ورتالىعىندا جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالادى.

    قىزىلوردا، تۇركىستان، جامبىل، اتىراۋ، باتىس قازاقستان جانە اقتوبە وبلىستارىندا، سونداي-اق ۇلىتاۋ وبلىسىندا توتەنشە ءورت ءقاۋپى كۇتىلەدى.

    بۇدان بولەك، ماڭعىستاۋ وبلىسىنىڭ باتىسى مەن سولتۇستىگىندە، قوستاناي وبلىسىنىڭ وڭتۇستىگى، وڭتۇستىك-شىعىسى مەن ورتالىعىندا، قاراعاندى وبلىسىنىڭ وڭتۇستىگىندە، اباي وبلىسىنىڭ وڭتۇستىك-باتىسىندا، الماتى وبلىسىنىڭ باتىسى، شىعىسى مەن ورتالىعىندا، جەتىسۋ وبلىسىنىڭ وڭتۇستىگى، شىعىسى مەن ورتالىعىندا توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى.

    قوعام
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    اۆتور