KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    جازدىڭ سوڭعى كۇندەرى كۇن رايى قانداي بولادى

    استانا. KAZINFORM - جازدىڭ سوڭعى كۇندەرىندە اتموسفەرالىق فرونتتىڭ وتۋىنە بايلانىستى ەلىمىزدىڭ باسىم بولىگىندە جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي ويناپ، ەكپىندى جەل سوعىپ، بۇرشاق جاۋادى.

    Астана_панорамный вид, погода, ауа райы
    فوتو: اسكەربەك قاراكوز / Kazinform

    كەزەڭنىڭ سوڭىنا قاراي ەلىمىزدىڭ سولتۇستىگى مەن شىعىسىندا تۇنگى ۋاقىتتا جاڭبىر مەن قار تۇرىندەگى جاۋىن-شاشىن بولجانادى.

    29-تامىزدا اقمولا، قوستاناي جانە قاراعاندى وبلىستارىندا، 30- 31-تامىزدا پاۆلودار جانە شىعىس قازاقستان وبلىستارىندا نوسەر جاڭبىر جاۋادى.

    تەك ەلىمىزدىڭ باتىسىندا جاۋىن-شاشىنسىز اۋا رايى ساقتالادى. باتىستا، سولتۇستىك- باتىستا، سولتۇستىكتە جانە شىعىستا تۇندە جانە تاڭەرتەڭ تۇمان تۇسەدى.

    اۋا تەمپەراتۋراسى:

    ەلىمىزدىڭ باتىسىندا كۇندىز اۋا تەمپەراتۋراسى 18- 23 گرادۋستان 25- 30 گرادۋسقا دەيىن كوتەرىلەدى. ماڭعىستاۋ وبلىسىندا ايتارلىقتاي وزگەرىس بولمايدى: كۇندىزگى تەمپەراتۋرا 25- 35 گرادۋس شاماسىندا ساقتالادى.

    سولتۇستىك- باتىستا، سولتۇستىكتە جانە ەلىمىزدىڭ ورتالىعىندا اۋا تەمپەراتۋراسىنىڭ تومەندەۋى كۇتىلەدى: تۇندە 10- 15 گرادۋستان 0- 5 گرادۋسقا دەيىن تومەندەيدى. كەزەڭ سوڭىندا كەي جەرلەردە 3 گرادۋسقا دەيىن ۇسىك كۇتىلەدى. كۇندىزگى تەمپەراتۋرا 15- 25 گرادۋستان 10- 15 گرادۋسقا دەيىن تومەندەيدى.

    ەلىمىزدىڭ شىعىسىندا دا اۋا تەمپەراتۋراسى تومەندەيدى. تۇندە 10- 15 گرادۋستان 5- 10 گرادۋسقا دەيىن، كۇندىز 25- 35 گرادۋستان 15- 25 گرادۋسقا دەيىن تومەندەيدى.

    قازاقستاننىڭ وڭتۇستىك وڭىرلەرىندە اۋا تەمپەراتۋراسى تۇندە 10- 20°، كۇندىز 25- 35° جىلى بولادى.

    اۋارايى ايماق
    بەيسەن سۇلتان
    بەيسەن سۇلتان
    اۆتور