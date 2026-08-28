جازدىڭ سوڭعى كۇندەرى كۇن رايى قانداي بولادى
استانا. KAZINFORM - جازدىڭ سوڭعى كۇندەرىندە اتموسفەرالىق فرونتتىڭ وتۋىنە بايلانىستى ەلىمىزدىڭ باسىم بولىگىندە جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي ويناپ، ەكپىندى جەل سوعىپ، بۇرشاق جاۋادى.
كەزەڭنىڭ سوڭىنا قاراي ەلىمىزدىڭ سولتۇستىگى مەن شىعىسىندا تۇنگى ۋاقىتتا جاڭبىر مەن قار تۇرىندەگى جاۋىن-شاشىن بولجانادى.
29-تامىزدا اقمولا، قوستاناي جانە قاراعاندى وبلىستارىندا، 30- 31-تامىزدا پاۆلودار جانە شىعىس قازاقستان وبلىستارىندا نوسەر جاڭبىر جاۋادى.
تەك ەلىمىزدىڭ باتىسىندا جاۋىن-شاشىنسىز اۋا رايى ساقتالادى. باتىستا، سولتۇستىك- باتىستا، سولتۇستىكتە جانە شىعىستا تۇندە جانە تاڭەرتەڭ تۇمان تۇسەدى.
اۋا تەمپەراتۋراسى:
ەلىمىزدىڭ باتىسىندا كۇندىز اۋا تەمپەراتۋراسى 18- 23 گرادۋستان 25- 30 گرادۋسقا دەيىن كوتەرىلەدى. ماڭعىستاۋ وبلىسىندا ايتارلىقتاي وزگەرىس بولمايدى: كۇندىزگى تەمپەراتۋرا 25- 35 گرادۋس شاماسىندا ساقتالادى.
سولتۇستىك- باتىستا، سولتۇستىكتە جانە ەلىمىزدىڭ ورتالىعىندا اۋا تەمپەراتۋراسىنىڭ تومەندەۋى كۇتىلەدى: تۇندە 10- 15 گرادۋستان 0- 5 گرادۋسقا دەيىن تومەندەيدى. كەزەڭ سوڭىندا كەي جەرلەردە 3 گرادۋسقا دەيىن ۇسىك كۇتىلەدى. كۇندىزگى تەمپەراتۋرا 15- 25 گرادۋستان 10- 15 گرادۋسقا دەيىن تومەندەيدى.
ەلىمىزدىڭ شىعىسىندا دا اۋا تەمپەراتۋراسى تومەندەيدى. تۇندە 10- 15 گرادۋستان 5- 10 گرادۋسقا دەيىن، كۇندىز 25- 35 گرادۋستان 15- 25 گرادۋسقا دەيىن تومەندەيدى.
قازاقستاننىڭ وڭتۇستىك وڭىرلەرىندە اۋا تەمپەراتۋراسى تۇندە 10- 20°، كۇندىز 25- 35° جىلى بولادى.