جازدىڭ العاشقى كۇنىندە اۋا تەمپەراتۋراسى 40 گرادۋسقا دەيىن كوتەرىلەدى
استانا. قازاقپارات – 1-ماۋسىمدا قازاقستاننىڭ 17 وبلىسىندا، سونداي-اق استانا مەن الماتى قالالارىندا اۋا رايىنا قاتىستى ەسكەرتۋ جاريالاندى، دەپ حابارلايدى «قازگيدرومەت» ر م ك باسپا ءسوز قىزمەتى.
استانادا 1-ماۋسىمعا قاراعان ءتۇنى ازداعان جاڭبىر، نايزاعاي، كۇندىز جاڭبىر، نايزاعاي جانە بۇرشاق كۇتىلەدى. سولتۇستىك- باتىستان سوعاتىن جەل كۇندىز سولتۇستىك-شىعىسقا اۋىسىپ، ەكپىنى 15-20 م/س بولادى.
الماتىدا 1-ماۋسىم كۇندىز اپتاپ ىستىق 35 گرادۋسقا دەيىن جەتەدى. قونايەۆتا كۇندىز اۋا تەمپەراتۋراسى 36-38 گرادۋسقا دەيىن كوتەرىلەدى. ىلە الاتاۋى تاۋلارىندا (الماتى قالاسىنىڭ مەدەۋ جانە بوستاندىق اۋداندارىنىڭ تاۋلى ايماقتارىندا) كۇننىڭ ەكىنشى جارتىسىندا ازداعان جاڭبىر مەن نايزاعاي كۇتىلەدى. وڭتۇستىك-باتىستان سوعاتىن جەلدىڭ ەكپىنى كۇندىز 18 م/س بولادى.
الماتى وبلىسىندا ازداعان جاڭبىر مەن نايزاعاي بولجانادى. وڭتۇستىك-باتىستان سوعاتىن جەلدىڭ ەكپىنى وبلىستىڭ تاۋ بوكتەرى مەن تاۋلى اۋداندارىندا كۇندىز 18 م/س- قا جەتەدى. كۇندىز 35-38 گرادۋسقا دەيىن قاتتى ىستىق كۇتىلەدى. وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالادى.
اتىراۋ وبلىسىندا كۇندىز ءوڭىردىڭ سولتۇستىگى مەن شىعىسىندا جاڭبىر، نايزاعاي كۇتىلەدى. تۇندە جانە تاڭەرتەڭ وبلىستىڭ باتىسىندا تۇمان بولادى. وڭتۇستىك- باتىس جانە باتىس جەلى وبلىستىڭ شىعىسىندا 15-20 م/س دەيىن كۇشەيەدى. اتىراۋدا 1-ماۋسىمعا قاراعان ءتۇنى جاڭبىر مەن نايزاعاي بولادى.
قىزىلوردا وبلىسىندا جاڭبىر مەن نايزاعاي كۇتىلەدى. سولتۇستىك جەل باتىسقا اۋىسىپ، وبلىستىڭ ورتالىعىندا ەكپىنى 15-20 م/س-قا جەتەدى. وبلىستىڭ سولتۇستىك-شىعىسىندا جوعارى ءورت قاۋپى، ال باتىسىندا، سولتۇستىگىندە جانە وڭتۇستىگىندە توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى. قىزىلوردا قالاسىندا 1-ماۋسىمدا كەي ۋاقىتتاردا جاڭبىر مەن نايزاعاي بولادى.
ماڭعىستاۋ وبلىسىندا جاڭبىر، نايزاعاي، بۇرشاق جانە كەي جەرلەردە قاتتى جاڭبىر كۇتىلەدى. سولتۇستىك- باتىستان سوعاتىن جەلدىڭ ەكپىنى كۇندىز وبلىستىڭ سولتۇستىك- شىعىسىندا 15-20 م/س بولادى. وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا جانە ورتالىعىندا جوعارى ءورت قاۋپى، ال سولتۇستىك-شىعىسىندا توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى.
جەتىسۋ وبلىسىندا جاڭبىر مەن نايزاعاي كۇتىلەدى. الاكول كولدەرى اۋدانىندا وڭتۇستىك-باتىستان سوعاتىن جەلدىڭ جىلدامدىعى 15-20 م/س، كۇندىز ەكپىنى 23-28 م/س بولادى. كۇندىز قاتتى ىستىق 35-38 گرادۋسقا جەتەدى. وبلىستىڭ وڭتۇستىگىندە جوعارى ءورت قاۋپى، ال سولتۇستىگى مەن شىعىسىندا توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى. تالدىقورعاندا 1-ماۋسىم كۇندىز اۋا تەمپەراتۋراسى 35-37 گرادۋسقا دەيىن كوتەرىلەدى.
اقمولا وبلىسىندا جاڭبىر، نايزاعاي، وبلىستىڭ وڭتۇستىگىندە ازداعان جاڭبىر مەن نايزاعاي كۇتىلەدى. كۇندىز وبلىستىڭ باتىسىندا، وڭتۇستىگىندە جانە شىعىسىندا جاڭبىر، نايزاعاي جانە بۇرشاق بولادى. سولتۇستىك- باتىس جەلى سولتۇستىك- شىعىسقا اۋىسىپ، ەكپىنى 15-20 م/س بولادى. وبلىستىڭ باتىسىندا جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالادى، شىعىسىندا جوعارى ءورت قاۋپى كۇتىلەدى. كوكشەتاۋدا 1-ماۋسىمعا قاراعان ءتۇنى جاڭبىر مەن نايزاعاي بولادى.
جامبىل وبلىسىندا جاڭبىر مەن نايزاعاي كۇتىلەدى. وڭتۇستىك-باتىستان سوعاتىن جەلدىڭ ەكپىنى كۇندىز وبلىستىڭ وڭتۇستىك- باتىسىندا، سولتۇستىك-شىعىسىندا جانە تاۋلى اۋداندارىندا 15-20 م/س، ەكپىنى 23 م/س بولادى. كۇندىز وبلىس بويىنشا اۋا تەمپەراتۋراسى 38-40 گرادۋسقا دەيىن كوتەرىلەدى. وبلىستىڭ باتىسى مەن ورتالىعىندا جوعارى ءورت قاۋپى كۇتىلەدى. تارازدا 1-ماۋسىم كۇندىز جاڭبىر مەن نايزاعاي بولادى. جەلدىڭ ەكپىنى 15-20 م/س-قا جەتەدى.
قاراعاندى وبلىسىندا جاڭبىر مەن نايزاعاي كۇتىلەدى. وڭتۇستىك-شىعىس جەلى سولتۇستىك-باتىسقا اۋىسىپ، وبلىستىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە جانە شىعىسىندا 15-20 م/س دەيىن كۇشەيەدى. كۇندىز وبلىستىڭ وڭتۇستىگىندە قاتتى ىستىق 35-39 گرادۋس بولادى. وبلىستىڭ ورتالىعىندا جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالادى، ال باتىسى مەن سولتۇستىگىندە توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى. قاراعاندىدا 1-ماۋسىم تاڭەرتەڭ جانە كۇندىز جاڭبىر مەن نايزاعاي كۇتىلەدى. توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى.
اقتوبە وبلىسىندا كەي جەرلەردە قاتتى جاڭبىر، نايزاعاي جانە بۇرشاق كۇتىلەدى. تۇندە جانە تاڭەرتەڭ وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە تۇمان بولادى. وڭتۇستىك-شىعىس جەلى سولتۇستىك-باتىسقا اۋىسىپ، كۇندىز وبلىستىڭ وڭتۇستىگى مەن شىعىسىندا ەكپىنى 15-18 م/س بولادى. وبلىستىڭ سولتۇستىك- شىعىسىندا جوعارى ءورت قاۋپى، ال وڭتۇستىگى مەن شىعىسىندا توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى.
ۇلىتاۋ وبلىسىندا جاڭبىر مەن نايزاعاي كۇتىلەدى. سولتۇستىك-شىعىس جەلى سولتۇستىك-باتىسقا اۋىسىپ، تاڭەرتەڭ جانە كۇندىز وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا جانە وڭتۇستىگىندە 15-20 م/س دەيىن كۇشەيەدى. جەزقازعاندا جاڭبىر مەن نايزاعاي بولادى.
تۇركىستان وبلىسىندا وتكىنشى جاڭبىر مەن نايزاعاي كۇتىلەدى. سولتۇستىك-باتىس جەلى وڭتۇستىك-شىعىسقا اۋىسىپ، وبلىستىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، وڭتۇستىگىندە جانە تاۋلى اۋداندارىندا 15-20 م/س، كۇندىز ەكپىنى 23-28 م/س بولادى. كۇندىز وبلىس بويىنشا اۋا تەمپەراتۋراسى 40 گرادۋسقا دەيىن كوتەرىلەدى. وبلىستىڭ ورتالىعىندا جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالادى. شىمكەنتتە كۇندىز وتكىنشى جاڭبىر مەن نايزاعاي كۇتىلەدى. جەلدىڭ ەكپىنى 15-20 م/س بولادى. تۇركىستاندا تاڭەرتەڭ جانە كۇندىز وتكىنشى جاڭبىر مەن نايزاعاي كۇتىلەدى. كۇندىز قاتتى ىستىق 40 گرادۋس بولادى.
قوستاناي وبلىسىندا جاڭبىر مەن نايزاعاي، كۇندىز وبلىستىڭ وڭتۇستىگىندە جاڭبىر مەن نايزاعاي كۇتىلەدى. تۇندە جانە تاڭەرتەڭ وبلىستىڭ باتىسى مەن سولتۇستىگىندە تۇمان بولادى. سولتۇستىك-شىعىس جەلى كۇندىز وبلىستىڭ وڭتۇستىگىندە 15-20 م/س بولادى. وبلىستىڭ وڭتۇستىگى مەن شىعىسىندا جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالادى.
سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىندا جاڭبىر، نايزاعاي، كۇندىز بۇرشاق كۇتىلەدى. باتىستان سوعاتىن جەل وبلىستىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە جانە شىعىسىندا 15-20 م/س دەيىن كۇشەيەدى، تۇندە كەي ۋاقىتتاردا 23-28 م/س بولادى. وبلىستىڭ سولتۇستىك- شىعىسىندا جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالادى. پەتروپاۆلدا 1-ماۋسىمعا قاراعان ءتۇنى جاڭبىر مەن نايزاعاي كۇتىلەدى. جەلدىڭ ەكپىنى تۇندە 15-20 م/س، كەي ۋاقىتتاردا 25 م/س بولادى.
پاۆلودار وبلىسىندا جاڭبىر، نايزاعاي، بۇرشاق كۇتىلەدى. وڭتۇستىك جەلدىڭ ەكپىنى كۇندىز وبلىستىڭ باتىسى مەن وڭتۇستىگىندە 15-20 م/س بولادى. كۇندىز اۋا تەمپەراتۋراسى 35-37 گرادۋسقا دەيىن كوتەرىلەدى. وبلىستىڭ وڭتۇستىگىندە جوعارى ءورت قاۋپى كۇتىلەدى. پاۆلوداردا كۇندىز جاڭبىر مەن نايزاعاي بولادى. اۋا تەمپەراتۋراسى 35 گرادۋسقا دەيىن جەتەدى.
باتىس قازاقستان وبلىسىندا جاڭبىر، نايزاعاي كۇتىلەدى. كۇندىز وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا جانە وڭتۇستىگىندە قاتتى جاڭبىر، بۇرشاق جانە داۋىل بولۋى مۇمكىن. وڭتۇستىك- باتىس جەلى وڭتۇستىك- شىعىسقا اۋىسىپ، ەكپىنى 15-20 م/س بولادى. وبلىستىڭ باتىسى مەن ورتالىعىندا جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالادى. ورالدا 1-ماۋسىم كۇندىز جاڭبىر، نايزاعاي، بۇرشاق جانە داۋىل كۇتىلەدى.
اباي وبلىسىندا كۇندىز قاتتى ىستىق 35-37 گرادۋس بولادى. وبلىستىڭ باتىسىندا، وڭتۇستىگىندە جانە ورتالىعىندا جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالادى. سەمەيدە 1-ماۋسىم كۇندىز اۋا تەمپەراتۋراسى 35 گرادۋسقا دەيىن كوتەرىلەدى. شىعىس قازاقستان وبلىسىندا جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالادى.