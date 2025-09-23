ق ز
    10:52, 23 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5

    جازۋشى مۇحتار ماعاۋيننىڭ قابىرىنە تۋعان جەردىڭ توپىراعى جەتكىزىلدى

    ا ق ش-تا جەرلەنگەن جازۋشى مۇحتار ماعاۋيننىڭ قابىرىنە تۋعان جەردىڭ توپىراعى جەتكىزىلدى. بۇل تۋرالى ۆاشينگتوندا تۇراتىن قازاقستاندىق ساپاربەك ناعاشىبەكوۆ الەۋمەتتىك جەلىدە جازدى.

    Мұхтар Мағауин
    فوتو: facebook.com/saparbek.nagashibekov

    «مۇحتار اتامىزدىڭ ۇلى ەدىگە اعامىز قازاقستانداعى اتا-باباسى جەرلەنگەن جەردەن الىپ كەلگەن توپىراق پەن جۋساندى اتامىزدىڭ قابىرىنە كومدى. بۇل شاراعا قازاقتار قاتىستى. بىرنەشە اي بۇرىن اتامىزدىڭ ا ق ش-تاعى قابىرىنەن توپىراق الىنىپ، قازاقستانداعى اتا-بابالارىنىڭ قاسىنا جەتكىزىلگەن بولاتىن»، - دەدى ول.

    ەسكە سالايىق، بيىل قاڭتاردا حالىق جازۋشىسى مۇحتار ماعاۋين 85 جاسقا قاراعان شاعىندا قايتىس بولدى.

    مۇحتار ماعاۋين - جازۋشى، قازاق ادەبيەتىن زەرتتەۋشى عالىم. فيلولوگيا عىلىمدارىنىڭ دوكتورى، قازاق ك س ر مەملەكەتتىك سىيلىعىنىڭ لاۋرەاتى (1984)، قازاقستاننىڭ حالىق جازۋشىسى (1996).

    تەگ:
    قوعام الەم
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
