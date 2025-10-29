13:06, 29 - قازان 2025 | GMT +5
جازۋشى مۇحتار ماعاۋيننىڭ ءانشى ديماش تۋرالى ايتقان ۆيدەوسى جاريالاندى
استانا. قازاقپارات - جازۋشى ديماشتى جوعارى باعالاپ، ونى تاريحتاعى ۇلى تۇلعالارمەن قاتار اتاۋعا بولاتىنىن جەتكىزگەن. جازۋشى مۇحتار ماعاۋيننىڭ ارحيۆتەگى ۆيدەوسى الەۋمەتتىك جەلىدە جاريالاندى.
«ديماش - ءتاڭىردىڭ تاڭداۋى تۇسكەن ادام. ءبىزدىڭ زامانىمىزدا ۇلى ادامداردىڭ تاعدىرى اۋىر بولدى، زامان قيىن بولدى. ەڭ جاقسى جاعدايدا بولدى دەگەن ابايدىڭ ءوزى «ەتەكباستى كوپ كوردىم ەلدەن ءبىراق» دەيدى عوي. ودان كەيىنگى ماعجان. قانشاما دارىندى ادام سوعىستا قىرىلدى. قازىر جولىمىز اشىلعاندا شىرقىراپ شىققان ديماش بولىپ تۇر»، - دەيدى مۇحتار ماعاۋين.
