جازعى ازيادا-2026: سپورتشىلار كرۋيز لاينەرىندە تۇراتىن بولدى
استانا. KAZINFORM - «ءبىرتۇتاس ازيانى ەلەستەت!» بۇل 2026-جىلى جاپونيانىڭ ايچي جانە ناگويا قالالارىندا وتەتىن جازعى ازيادا ۇرانى. وسىمەن ءۇشىنشى رەت ازيا ويىندارىن وتكىزگەلى وتىرعان كۇنشىعىس ەلى ۇنەمشىلدىك پەن جاڭا تەحنولوگيالارعا باسىمدىق بەرىپ وتىر.
دالىرەك ايتقاندا ويىندار ءۇشىن جاڭا نىساندار سالىنبايدى، ءتىپتى سپورتشىلار ءداستۇرلى قالاشىقتا ەمەس، كرۋيز لاينەرىندە ۋاقىتشا تۇرادى. بۇگىن سپورتتىق شارا ۇيىمداستىرۋشىلارى باسپا ءسوز ءماسليحاتىن وتكىزىپ، ماڭىزدى مالىمەتتەر مەن دايىندىق تۋرالى اقپارات ۇسىندى.
قاجەتسىز عيماراتتار قالماۋى كەرەك
كەزەكتى XX جازعى ازيا ويىندارى 2026-جىلى 19-قىركۇيەك – 4-قازان كۇندەرى جاپونيانىڭ ايچي پرەفەكتۋراسى مەن ناگويا قالاسىندا وتەدى. ال سۋ جانە ات سپورتى جارىستارى توكيودا وليمپيادا ءۇشىن سالىنعان عيماراتتاردا وتەدى. بۇل جولى ءداستۇرلى سپورتشىلار قالاشىعى بولمايدى. ونىڭ ورنىنا سپورتشىلار كيندزە ايلاعىنداعى كرۋيز لاينەرىندە تۇرادى. بۇدان بولەك، ناگويا پورتىنداعى تەڭىز كونتەينەرلەرىنەن جاسالعان ۋاقىتشا مودۋلدىك ۇيلەر جانە ايچي پرەفەكتۋراسى مەن كورشىلەس قالالارداعى قوناقۇيلەر قاراستىرىلعان.
- ايچي پرەفەكتۋراسىندا تويوتا كومپانياسىنىڭ باس كەڭسەسى ورنالاسقان. سوندىقتان ەلىمىزدىڭ ءىرى تەحنولوگيالىق كومپانيالارى ۇيىمداستىرۋ كوميتەتىمەن بىرلەسىپ، جاپونيانىڭ تاڭ قالارلىق، وزىق تەحنولوگيالارىن الەمگە تانىتۋعا دايىندالىپ جاتىر. جاڭا عيمارات سالۋ جوسپارىمىزدا جوق، سەبەبى بۇل ويىندار ەكونوميكالىق جاعىنان ءتيىمدى بولۋى قاجەت، سپورتتىق شارادان كەيىن قولدانىلماي قالاتىن قاجەتسىز عيماراتتار بولماۋى كەرەك. بۇل جاپونيانىڭ عانا ەمەس، حالىقارالىق وليمپيادا كوميتەتى مەن ازيا وليمپيادا كەڭەسىنىڭ تالابى. سوندىقتان شىعىنداردى بارىنشا وڭتايلاندىرۋ بويىنشا ەسەپ جۇرگىزىلدى. ءبىراق بۇل ۇنەمدەۋ سپورتشىلارعا كەرى اسەرىن تيگىزبەيدى، ءبارى ستاندارتقا ساي جۇرگىزىلىپ جاتىر، - دەدى ايچي-ناگويا 2026 ۇيىمداستىرۋ كوميتەتىنىڭ باس ديرەكتور مىندەتىن اتقارۋشى ياسۋحيرو ناكاموري استانادا وتكەن باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا.
باستاپقىدا ۋاقىتشا كونسترۋكتسيالار ورناتۋ نەمەسە سپورتشىلاردى ءارتۇرلى قوناق ۇيگە ورنالاستىرۋ جونىندە جوسپارلار مەن ەسەپتەۋلەر بولعان. الايدا ۇزاق تالقىلاۋدان كەيىن ازيا وليمپيادا كەڭەسىمەن بىرگە سپورتشىلاردى 4 مىڭ ادام سىياتىن كرۋيز لاينەرىنە ورنالاستىرۋ تۋرالى شەشىم قابىلدانعان.
- تاعى قوسىمشا 2 مىڭ ادام قوناق ۇيلەرگە ورنالاستىرىلادى. سونداي-اق بۇل جەردە كولىك پەن لوگيستيكا ماسەلەسىن دە ەسكەرۋ قاجەت. كەي سپورت تۇرلەرى زال مەن ينفراقۇرىلىمعا تىكەلەي بايلانىستى بولعاندىقتان، سپورتشىلار سول نىساندارعا جاقىن قوناق ۇيلەرگە جىبەرىلەدى. ال سپورتشىلاردىڭ نەگىزگى بولىگى لاينەردە تۇرادى، - دەپ تولىقتىردى ياسۋحيرو ناكاموري.
سپورتتان بولەك، جاپونيا ءوزىنىڭ باي تاريحى مەن مادەنيەتىن تانىتۋعا، پرەفەكتۋراداعى 400-500 جىلدىق تاريحى بار ورىندار مەن ۇلتتىق اسحاناسىن كورسەتۋگە باسا ءمان بەرىپ وتىر.
بۇل رەتتە جاپونيا جازعى ازيا ويىندارىن ءۇشىنشى رەت وتكىزگەلى وتىر. بۇعان دەيىن جاپونياداعى ازيا ويىندارى 1958-جىلى (توكيو) جانە 1994-جىلى (حيروسيما) وتكەن.
ازيادا-2026 باعدارلاماسىنا 41 سپورت ءتۇرى ەنگەن. جالپى 68 باعدارلاما بويىنشا 460 جۇلدە ساراپقا سالىنادى: ونىڭ 217 ءسى ەرلەر، 204 ءى ايەلدەر، ال 39 ى ارالاس ساناتتاردا. باعدارلاماعا وليمپيادالىق، وليمپيادالىق ەمەس جانە ءداستۇرلى ازيالىق سپورت تۇرلەرى ەنگەن.
قازاقستان قاي سپورت تۇرلەرىنەن جۇلدەگە ءۇمىتتى
ازيادا-2026 ويىندارىندا قازاقستان قۇراماسى 500 دەن استام سپورتشىمەن 30 عا جۋىق سپورت تۇرىنەن باق سىنايدى دەگەن بولجام بار. جۋىردا ەلىمىزدىڭ تۋريزم جانە سپورت مينيسترلىگى مەن وليمپيادا كوميتەتى وكىلدەرىنەن قۇرالعان دەلەگاتسيا ازيا ويىندارىنا دايىندىق سەمينارىنا قاتىسۋ ءۇشىن جاپونياعا اتتانادى.
تۋريزم جانە سپورت مينيسترلىگىنىڭ سپورت جانە دەنە شىنىقتىرۋ ىستەرى كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى رۋسلان ەسەناليننىڭ ايتۋىنشا، بۇل سايىستاردا قازاقستان قۇراماسى بوكس، كۇرەس، دزيۋدو، جەڭىل اتلەتيكا، ءجۇزۋ جانە جەبەدەن اتۋ سپورت تۇرلەرىنە زور ءۇمىت ارتپاق.
- ءبىز جالپى ماسساعا ەمەس، جۇلدەگە ۇمىتكەر سپورتشىلارعا باسىمدىق بەرىپ وتىرمىز. دايىندىق عىلىمي نەگىزدە جۇرگىزىلىپ جاتىر، ياعني حالىقارالىق دەڭگەيدەگى مامانداردىڭ قاتىسۋىمەن پەرفورمانس-حاب اشىلدى، - دەپ اتاپ ءوتتى ول.
قازىرگى ۋاقىتتا شامامەن 30 قازاقستاندىق سپورتشى جاپونياعا باراتىن قۇرامانىڭ ساپىنا ەنۋگە ۇمىتكەر.
سونداي-اق قازاقستان كۇرەس، م م ا جانە كيبەرسپورت سياقتى وليمپيادالىق ەمەس سپورت تۇرلەرى بويىنشا دا مىقتى سپورتشىلارىن ۇسىنا الادى. سپورت باسشىلارى 2026-جىلعى ازيا ويىندارىنداعى ناتيجەلەر الدىڭعى كورسەتكىشتەردەن اسىپ تۇسەتىنىنە سەنىم ءبىلدىردى.
- 2028-جىلى وليمپيادا باعدارلاماسىنا جاڭا سپورت ءتۇرى - سكۆوش ەنگىزىلەدى. قازاقستاندا دا سكۆوش فەدەراتسياسى قۇرىلدى، جاتتىقتىرۋشىلار جۇمىس ىستەپ، سپورتشىلار دايىندالىپ جاتىر. بۇل سپورت تۇرىندە دە ۇلتتىق قۇراما ءوزىن كورسەتە الادى دەپ ۇمىتتەنەمىز، - دەپ اتاپ ءوتتى قازاقستان ۇلتتىق وليمپيادالىق كوميتەتىنىڭ باس ديرەكتورى نۇرلان نوگەربەك.
جالپى قازاقستان جازعى ازيا ويىندارىنا 1994-جىلدان بەرى قاتىسىپ كەلەدى. سوڭعى حاڭجوۋدا وتكەن ازيا ويىندارىندا ۇلتتىق قۇراما جالپىكوماندالىق ەسەپتە 11-ورىن الىپ، 10 التىن، 22 كۇمىس جانە 48 قولا مەدال جەڭىپ العان ەدى.
قازاقستاندا ازيادا وتكىزۋ ءۇشىن نەىستەۋ كەرەك
باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا تىلشىلەر ەلىمىزدە 2011-جىلى قىسقى ازيا ويىندارى ءساتتى وتكەنىن، سودان بەرى ەلىمىزدە جازعى، قىسقى ويىندار ۇيىمداستىرىلماعانىن ايتىپ، كەلەسى ازيا ويىندارى قاشان ءوتۋى مۇمكىن ەكەنىن سۇرادى.
ءوز كەزەگىندە ازيا وليمپيادالىق كەڭەسى (ا و ك) باس ديرەكتورىنىڭ ورىنباسارى ۆينود تيۆاري ءبارى قازاقستان ۇكىمەتى مەن حالقىنىڭ شەشىمىنە بايلانىستى ەكەنىن ايتتى.
- ءبىز قازاقستاننىڭ ءتۇرلى دەڭگەيدەگى جارىستاردى وتكىزۋگە ارنالعان باي ينفراقۇرىلىمى بار ەكەنىن بىلەمىز. الايدا، بۇل ۇكىمەتتىڭ جانە ەل حالقىنىڭ شەشىمىنە بايلانىستى. سوندىقتان، ەگەر قازاقستان دايىن بولسا، ءبىز بۇل ماسەلەنى بەلگىلەنگەن راسىمدەر اياسىندا قاراستىرۋعا دايىنبىز، - دەدى ۆينود تيۆاري.
قازاقستان ۇ و ك باس ديرەكتورى نۇرلان نوگەربەك بۇل سۇراق ەلىمىزدىڭ باسشىلىعى مەن سپورت مينيسترلىگىنە دە قاتىستى ەكەنىن اتاپ ءوتتى جانە 2029-جىلى ساۋد ارابياسى قىسقى ويىنداردى وتكىزە الماۋى مۇمكىن ەكەنىن جەتكىزدى.
- ءبىزدىڭ ەلىمىزدىڭ قىسقى ازيا ويىندارىن وتكىزۋگە زور الەۋەتى بار، سەبەبى 2011-جىلى ءبىز مۇنداي ويىنداردى ءساتتى وتكىزگەنبىز. وزدەرىڭىزگە بەلگىلى، 2029-جىلى قىسقى ازيا ويىندارى ساۋد ارابياسىندا وتكىزىلۋى جوسپارلانعان. ءبىراق قازىرگى ۋاقىتتا ساۋد ارابياسىندا ءبىرقاتار قيىندىق تۋىنداپ، بۇل ويىنداردىڭ وتكىزىلۋى جالپى العاندا كۇمان تۋدىرىپ تۇر. سول سەبەپتى بۇل ماسەلە اشىق، بۇل رەتتە سپورت مينيسترلىگىمەن بىرلەسىپ جان-جاقتى جۇمىس جۇرگىزۋ قاجەت، - دەدى نۇرلان نوگەربەك.
ال سپورت جانە دەنە شىنىقتىرۋ ىستەرى كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى رۋسلان ەسەنالين الداعى جىلدارى ەلىمىزدە 20 دان استام حالىقارالىق ءىس-شارا وتكىزۋ جوسپارلانعانىن اتاپ ءوتتى.
- بيىل جىل سوڭىنا دەيىن 7 ءىرى حالىقارالىق ءىس-شارا وتەدى. 2027-2028-جىلدارى ۇستەل تەننيسى، اۋىر اتلەتيكا، تاەكۆوندو جانە باسقا دا سپورت تۇرلەرى بويىنشا الەم چەمپيوناتتارى جوسپارلانىپ وتىر. وسى جارىستار ارقىلى ءبىز حالىقارالىق دەڭگەيدەگى تاجىريبەنى ارتتىرامىز دەپ ويلايمىن. وسى ارالىقتا ەلىمىزدە ينفراقۇرىلىم دا داميدى، بۇل بولاشاقتا اۋقىمدى كەشەندى جارىستاردى وتكىزۋگە مۇمكىندىك بەرەدى، - دەدى رۋسلان ەسەنالين.
ايتا كەتەيىك، 2-3-قىركۇيەك كۇندەرى استانادا ازيا وليمپيادالىق كەڭەسىنىڭ (ا و ك) قۇرلىقتىق سپورتشىلار فورۋمى ءوتىپ جاتىر. بۇل فورۋم - قۇرلىق سپورتشىلارى باس قوسىپ، پىكىر الماسىپ، سپورتتى دامىتۋ، وليمپيادالىق قۇندىلىقتاردى نىعايتۋ جانە اتلەتتەردىڭ مۇددەلەرىن قورعاۋ ماسەلەلەرىن تالقىلايتىن ماڭىزدى شارا.