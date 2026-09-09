ⅩⅩ جازعى ازيا ويىندارىنىڭ اشىلۋىنا 10 كۇن قالدى
استانا. KAZINFORM - جاپونيادا وتەتىن ⅩⅩ جازعى ازيا ويىندارىنىڭ رەسمي اشىلۋ سالتاناتىنا نەبارى 10 كۇن قالدى.
ازيا ويىندارى ۇيىمداستىرۋ كوميتەتىنىڭ حابارلاۋىنشا، باسكەتبول، فۋتبول، زاماناۋي بەسسايىس، ۆولەيبول، كريكەت جانە دوپتى حوككەي سياقتى سپورت تۇرلەرىنەن ىرىكتەۋ جارىستارى اشىلۋ سالتاناتىنا دەيىن باستالادى، ال باسكەتبول ماتچتارى 10-قىركۇيەك كۇنى وتەدى.
Kyodo News اقپارات اگەنتتىگى حابارلاۋىنشا، ازياداعا قاتىساتىن شەتەلدىك سپورتشىلاردىڭ الدىڭعى لەگى جاپونياعا كەلە باستادى. ەڭ الدىمەن يوردانيا مەن وڭتۇستىك كورەيادان كەلگەن سپورتشىلار 6-قىركۇيەك كۇنى ايچي پرەفەكتۋراسىنىڭ چۋبۋ حالىقارالىق اۋەجايىنا كەلىپ جەتتى.
ەسكە سالايىق، ⅩⅩ جازعى ازيا ويىندارى 2026-جىلدىڭ 19-قىركۇيەك پەن 4-قازان ارالىعىندا جاپونيانىڭ ايچي پرەفەكتۋراسى مەن ناگويا قالاسىندا وتەدى، ويىنداردىڭ ۇرانى - Imagine One Asia («ءبىرتۇتاس ازيانى ەلەستەت»).
ويىنداردا 43 سپورت تۇرىنەن 469 مەدالدار جيىنتىعى ساراپقا سالىنادى. ازيا قۇرلىعىنىڭ 45 ەلى مەن ايماعىنان 11000 نان استام سپورتشى، سونداي-اق حالىقارالىق سپورت ۇيىمدارىنىڭ شامامەن 6000 دەلەگاتسياسى مەن لاۋازىمدى تۇلعالارى قاتىسادى دەپ جوسپارلانعان.
ق ر تۋريزم جانە سپورت مينيسترلىگىنىڭ حابارلاۋىنشا، قازاقستان قۇراماسى سپورتتىڭ 35 تۇرىنەن سىنعا ءتۇسۋدى جوسپارلاپ وتىر. قۇرامانىڭ الدىن الا تىزىمىنە 571 سپورتشى ەنگەن. بۇل حاڭجوۋدا وتكەن الدىڭعى ازيا ويىندارىنداعى كورسەتكىشتەن جوعارى. ول كەزدە قازاقستان اتىنان 523 سپورتشى ونەر كورسەتكەن ەدى.
وسىعان دەيىن حابارلاعانىمىزداي، قازاقستان اۋىر اتلەتيكا فەدەراتسياسى ايچي-ناگويادا (جاپونيا) وتەتىن 2026-جىلعى ازيا ويىندارىنا قاتىساتىن سپورتشىلاردىڭ ءتىزىمىن جاريالادى.