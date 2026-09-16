جازعى ازيا ويىندارىنا قازاقستان ۇلتتىق قۇراماسىنىڭ 558 سپورتشىسى قاتىسادى
استانا. قازاقپارات - 2026-جىلعى 19-قىركۇيەك پەن 4-قازان ارالىعىندا جاپونيانىڭ ايتي پرەفەكتۋراسى مەن ناگويا قالاسىندا XX جازعى ازيا ويىندارى وتەدى. بايراقتى باسەكەدە قازاقستان ۇلتتىق قۇراماسىنىڭ ساپىنان 558 سپورتشى باق سىنايدى.
قازاقستاندىق سپورتشىلار جارىس باعدارلاماسىنا ەنگىزىلگەن 43 سپورت ءتۇرىنىڭ 35 ءى بويىنشا جۇلدەگە تالاسادى.
جازعى ازيا ويىندارىنىڭ رەسمي اشىلۋ سالتاناتى 19-قىركۇيەك كۇنى Nagoya City Mizuho Park Athletic Stadium ستاديونىندا وتەدى. سالتاناتتى شارا قازاقستان ۋاقىتىمەن ساعات 14:00 دە باستالادى.
قۇرلىقتىق دوداعا ازيانىڭ 45 ەلىنەن شامامەن 15 مىڭ سپورتشى قاتىسادى دەپ جوسپارلانىپ وتىر. جارىس باعدارلاماسى بويىنشا 469 مەدالدار جيىنتىعى ساراپقا سالىنادى.
XX جازعى ازيا ويىندارى جاپونيانىڭ 53 سپورت نىسانىندا ۇيىمداستىرىلادى. جارىستار ايتي پرەفەكتۋراسى مەن ناگويا قالاسىنان بولەك، توكيو جانە وساكا قالالارىندا، سونداي-اق سيدزۋوكا مەن گيفۋ پرەفەكتۋرالارىندا وتەدى.
ايتا كەتەلىك كۇرەستەن U23 الەم چەمپيوناتىنا قاتىساتىن ەل قۇراماسىنىڭ ءتىزىمى بەلگىلى بولعان ەدى.