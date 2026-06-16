جازعى دەمالىستا بالاڭىزدى قانداي لاگەرگە جىبەرگەن دۇرىس
استانا. KAZINFORM - «بالام جازدا نەمەن اينالىسادى؟» كانيكۋل باستالىسىمەن كوپتەگەن اتا-انانى وسى سۇراق مازالايدى. تەلەفون مەن پلانشەتتىڭ الدىندا ۋاقىت وتكىزگەننەن گورى جاڭا ورتا كورىپ، دوستار تاۋىپ، قىزىقتى ىسپەن اينالىسقان الدەقايدا پايدالى. وسى ورايدا استانا، الماتى جانە شىمكەنت قالالارىنداعى بالالارعا ارنالعان لاگەرلەرگە شولۋ جاسادىق.
استانادا قانداي لاگەرلەر بار
تابيعات اياسىنداعى دەمالىستى قالايتىندار ءۇشىن بۋرابايداعى «بالداۋرەن» لاگەرى تانىمال باعىتتاردىڭ ءبىرى سانالادى. مۇندا بالالار جورىققا شىعىپ، باسسەيندە ءجۇزىپ، كاتاماران تەۋىپ، ارقاندى ساياباقتاعى ءتۇرلى كەدەرگىلەردەن وتەدى. سونداي-اق ساداق اتۋ مەن شىعارماشىلىق ۇيىرمەلەر دە ۇيىمداستىرىلادى. 15 كۇندىك اۋىسىمنىڭ باعاسى - 339 مىڭ تەڭگە.
بەلسەندى دەمالىستى ۇناتاتىن بالالار ءۇشىن WorldClass فيتنەس- لاگەرى جۇمىس ىستەيدى. باعدارلاما اياسىندا بالالار كۇن سايىن جاتتىعۋ جاساپ، اپتاسىنا ەكى رەت باسسەينگە بارادى. بۇدان بولەك، ءتۇرلى كوماندالىق ويىندارعا قاتىسادى. ءبىر اپتالىق اۋىسىمنىڭ قۇنى - 50 مىڭ تەڭگە.
ال اعىلشىن ءتىلىن قىزىقتى فورماتتا مەڭگەرگىسى كەلەتىن بالالارعا Ardingly Astana لاگەرىنىڭ باعدارلاماسى ۇسىنىلادى. مۇندا ءار كۇن بەلگىلى ءبىر ەلدىڭ مادەنيەتىنە ارنالادى. بالالار عىلىمي تاجىريبەلەر جاساپ، شىعارماشىلىق تاپسىرمالار ورىندايدى جانە الەم ەلدەرىمەن تانىسادى. باعدارلاماعا قاتىسۋشىلارعا ارنايى «ساياحاتشى پاسپورتى» بەرىلىپ، ولار كۇن سايىن ورىندالعان تاپسىرمالار ءۇشىن ءمور جينايدى. ءبىرىنشى اۋىسىم 29-ماۋسىم مەن 3 شىلدە ارالىعىندا وتەدى. باعاسى - 140 مىڭ تەڭگە. ال 7-10-شىلدە كۇندەرى وتەتىن ەكىنشى اۋىسىمنىڭ قۇنى 112 مىڭ تەڭگەنى قۇرايدى.
الماتىداعى لاگەرلەر نەسىمەن ەرەكشەلەنەدى
الماتىداعى لاگەرلەردىڭ باستى ارتىقشىلىعى - تابيعاتقا جاقىن ورنالاسۋى. سوندىقتان باعدارلامالاردىڭ باسىم بولىگى اشىق اسپان استىنداعى بەلسەندى دەمالىسقا باعىتتالعان.
ماسەلەن، CHAMBERLAIN Eco Camp لاگەرىندە بالالار كوشباسشىلىق قابىلەتتەرىن دامىتىپ، تاۋعا جورىققا شىعادى، شىعارماشىلىق ساباقتارعا قاتىسادى. باعدارلامانىڭ ەرەكشەلىگى - جىلقىلارمەن جۇمىس. ۇيىمداستىرۋشىلاردىڭ ايتۋىنشا، بۇل ءتاسىل بالا بويىنداعى جاۋاپكەرشىلىك پەن جاناشىرلىق قاسيەتتەرىن دامىتۋعا كومەكتەسەدى.
لاگەر ماۋسىمنىڭ ورتاسىنان تامىزدىڭ ورتاسىنا دەيىن جۇمىس ىستەيدى. باعاسى تاۋلىگىنە 40 مىڭ تەڭگە.
ال Arman Dala Resort لاگەرىندە بالالار زيپلاينمەن سىرعاناپ، كاتاماران تەۋىپ، ساداق اتا الادى. سونىمەن قاتار اعىلشىن تىلىندەگى ينتەراكتيۆتى ويىندار مەن تاۋعا سەرۋەندەۋ باعدارلامالارى قاراستىرىلعان. ءبىر اۋىسىمنىڭ قۇنى - 250 مىڭ تەڭگە.
شىمكەنتتە جازدا قانداي لاگەرگە بارۋعا بولادى
تەحنولوگياعا قىزىعاتىن بالالار ءۇشىن Dream Camp ەرەكشە باعدارلاماسىمەن كوزگە تۇسەدى. بىركولىك شاتقالىندا ورنالاسقان لاگەردە وقۋشىلار جاساندى ينتەللەكت پەن نەيروجەلىلەردىڭ نەگىزدەرىن مەڭگەرەدى. سونىمەن قاتار تەلەسكوپ ارقىلى جۇلدىزداردى باقىلاپ، استرونوميامەن تانىسا الادى.
باعدارلامادا تەاتر، ارت-تەراپيا جانە قولونەر ساباقتارى دا بار. ال «ستارتاپ كۇنى» بارىسىندا بالالار كاسىپكەرلىك نەگىزدەرىن ۇيرەنەدى. ءبىر اۋىسىمنىڭ قۇنى 155 مىڭنان 220 مىڭ تەڭگەگە دەيىن وزگەرەدى.
اعىلشىن ءتىلىن دامىتۋعا ارنالعان باعدارلامالاردىڭ ءبىرى - ALAN International School جازعى لاگەرى. مۇندا بالالار شەتەلدىك ءتىل تاسىمالداۋشىلارىمەن بىرگە ءبىلىم الىپ، سپورتتىق جانە شىعارماشىلىق شارالارعا قاتىسادى. 22 جۇمىس كۇنىنە ارنالعان باعدارلامانىڭ باعاسى - 200 مىڭ تەڭگە.
سپورتتى جاقسى كورەتىن بالالار ءۇشىن Royal Kids لاگەرى ۇسىنىلادى. باعدارلامادا فيتنەس، يوگا، سايكلينگ، باسكەتبول، ۆولەيبول جانە ءتۇرلى ويىندار بار. ءتورت اپتالىق اۋىسىمنىڭ قۇنى - 150 مىڭ تەڭگە.
دارىندى بالالارعا ارنالعان تەگىن لاگەر
اقىلى لاگەرلەردەن بولەك، دارىندى بالالارعا ارنالعان تەگىن جوبالار دا بار. سونىڭ ءبىرى - بيىل بەسىنشى رەت ۇيىمداستىرىلىپ وتىرعان El Umiti Camp 2026.
بيىلعى لاگەردىڭ باستى باعىتى - جاساندى ينتەللەكت. جوبا اياسىندا قازاقستاننىڭ ءار وڭىرىنەن ىرىكتەلگەن 200 وقۋشى جازعى لاگەرگە تەگىن قاتىسۋ مۇمكىندىگىنە يە بولدى.
نۇرسۇلتان نازاربايەۆ قورى اتقارۋشى ديرەكتورىنىڭ ورىنباسارى الكەي مارعۇلان ۇلىنىڭ ايتۋىنشا، جوبا بالالاردىڭ تەحنولوگيالىق ساۋاتىن ارتتىرۋمەن قاتار، ۇلتتىق قۇندىلىقتاردى دارىپتەۋگە دە باعىتتالعان.
El Umiti Camp - ەلىمىزدىڭ تالانتتى جاستارى ءۇشىن جاڭا مۇمكىندىكتەر الاڭى. ءبىز ۇلتتىق قۇندىلىقتار مەن زاماناۋي تەحنولوگيالاردى ۇشتاستىرا وتىرىپ، بالالاردىڭ جان-جاقتى دامۋىنا جاعداي جاساۋدى ماقسات ەتەمىز. بۇگىندە جاساندى ينتەللەكت ءومىردىڭ بارلىق سالاسىنا ەنىپ كەلەدى. سوندىقتان وسكەلەڭ ۇرپاقتىڭ جاڭا تەحنولوگيالاردى ەركىن مەڭگەرۋىمەن قاتار، ءوز مادەنيەتى مەن ۇلتتىق بولمىسىن ساقتاي ءبىلۋى اسا ماڭىزدى، - دەدى الكەي مارعۇلان ۇلى.
بالاعا لاگەر تاڭداردا نەنى ەسكەرگەن ءجون
ماماندار لاگەر تاڭداعاندا ەڭ الدىمەن بالانىڭ قىزىعۋشىلىعىنا نازار اۋدارۋعا كەڭەس بەرەدى. ويتكەنى سپورتتى جاقسى كورەتىن بالاعا تىلدىك لاگەر قىزىق بولماۋى مۇمكىن، ال شىعارماشىلىققا بەيىم وقۋشى ءوزىن تەاتر نەمەسە ونەر باعىتىنداعى ورتادا ەركىن سەزىنەدى.
سونداي-اق لاگەردىڭ باعدارلاماسىمەن، قاۋىپسىزدىك تالاپتارىمەن جانە تاربيەشىلەر قۇرامىمەن الدىن الا تانىسىپ شىققان ءجون. تاماق تانۋ جاعدايى، مەديتسينالىق قىزمەتتىڭ بولۋى جانە بالالاردىڭ بوس ۋاقىتىن ۇيىمداستىرۋ ماسەلەسى دە نازاردان تىس قالماۋى كەرەك.
ەڭ باستىسى، لاگەر بالا ءۇشىن جاي عانا ۋاقىت وتكىزەتىن ورىن ەمەس، جاڭا دوستار تاۋىپ، جاڭا ورتا كورىپ، ءوز قابىلەتىن دامىتۋعا مۇمكىندىك بەرەتىن ورتا بولۋى ءتيىس.
EL.KZ