جازعى دەمالىس ماۋسىمى: الاكول، بالقاش جانە بۋرابايدا قانداي وزگەرىستەر بولدى
استانا. KAZINFORM - ەلىمىزدە جازعى تۋريستىك ماۋسىم قارقىن الىپ كەلەدى. تۋريستەردىڭ جايلى ءارى قاۋىپسىز دەمالىسىن قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن مەملەكەت تۋريستىك ينفراقۇرىلىمدى دامىتۋدا اۋقىمدى جۇمىس جۇرگىزىپ جاتىر، دەپ حابارلايدى ق ر تۋريزم جانە سپورت مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
الاكولدە كولىك جولدارى جاڭارتىلىپ، قوسىمشا تەمىرجول جانە اۋە رەيستەرى اشىلدى. جاعالاۋ بويىنا 100 قوقىس كونتەينەرى، 40 كيىم اۋىستىرۋ كابيناسى، جاڭا قۇتقارۋ مۇنارالارى مەن بيودارەتحانالار ورناتىلىپ، پيرس جابدىقتالدى. سونداي-اق جاڭا قۇتقارۋ ستانتسياسى پايدالانۋعا بەرىلدى.
اباي وبلىسى جاعالاۋىندا قۇتقارۋ ستانتسياسى، مەديتسينالىق پۋنكتتەر جانە قاۋىپسىزدىكتى قامتاماسىز ەتۋ كەشەنى جۇمىس ىستەيدى. دەمالۋشىلارعا قولايلى جاعداي جاساۋ ءۇشىن 175 قوقىس كونتەينەرى، 75 كيىم اۋىستىرۋ ورنى، 35 دۋش كابيناسى، 223 بەينەباقىلاۋ كامەراسى، سانيتاريالىق توراپتار جانە قۇتقارۋ ينفراقۇرىلىمى قاراستىرىلعان.
بالقاشتا اۋەجاي جاڭعىرتىلىپ، سۋبسيديالاناتىن اۋە رەيستەرى اشىلدى. كوممۋنالدىق جاعاجايلار اباتتاندىرىلىپ، قاۋىپسىزدىك شارالارى كۇشەيتىلدى. ال بۋرابايدا جاڭا قۇتقارۋ ستانتسيالارى سالىنىپ، قوسىمشا قوقىس جاشىكتەرى، كونتەينەرلەر مەن سانيتاريالىق توراپتار ورناتىلىپ جاتىر.
- الايدا ەڭ زاماناۋي ينفراقۇرىلىمنىڭ ءوزى تابيعاتتى قورعاۋعا دەگەن جاۋاپكەرشىلىكتى الماستىرا المايدى. دەمالىس ورىندارىنىڭ تازالىعى ەڭ الدىمەن ءاربىر كەلۋشىنىڭ مادەنيەتى مەن تابيعاتقا دەگەن جاناشىرلىعىنا بايلانىستى. قوقىستى ارنايى كونتەينەرلەرگە تاستاپ، تازالىقتى ساقتاڭىز! وسىنداي قاراپايىم قاعيدالاردى ۇستانۋ ارقىلى كولدەرىمىزدى، تاۋلارىمىزدى جانە ۇلتتىق پاركتەرىمىزدى كەلەشەك ۇرپاق پەن ميلليونداعان تۋريست ءۇشىن تازا ءارى كوركەم كۇيىندە ساقتاي الامىز، - دەلىنگەن حابارلامادا.
وسىعان دەيىن تۋريزم سالاسىن دامىتۋدىڭ 2029 -جىلعا دەيىنگى تۇجىرىمداماسى جاڭارتىلعانى تۋرالى جازدىق.