جازدا پويىزبەن قاي باعىتتارعا سۇرانىس جوعارى
استانا. KAZINFORM - «قازاقستان تەمىر جولى» ۇ ك» ا ق باسپا ءسوز قىزمەتى جازعى ماۋسىمداعى تانىمال تەمىرجول باعىتتارىن اتادى.
جازعى ماۋسىمدا جولاۋشىلار اراسىندا الاكول جانە بالقاش كولدەرىنە، كاسپي تەڭىزى جاعالاۋىنا، سونداي-اق استانا، الماتى، شىمكەنت، تۇركىستان جانە بۋراباي كۋرورتتىق ايماعىنىڭ باعىتتارى ءداستۇرلى تۇردە جوعارى سۇرانىسقا يە.
الاكول
ەڭ سۇرانىسقا يە كۋرورتتىق باعىت الاكول كولىنىڭ جاعالاۋى بولىپ قالىپ وتىر. كۋرورتتىق ايماققا استانا، الماتى، پاۆلودار، شىعىس قازاقستان، اباي جانە قىزىلوردا وبلىستارىنان 15 مارشرۋت بويىنشا پويىزدار قاتىنايدى. 10 مارشرۋتقا «جولاۋشىلار تاسىمالى» ا ق، تاعى 2 ىنە جەكە تاسىمالداۋشى قىزمەت كورسەتەدى. جازعى ماۋسىمدا ۇلتتىق تاسىمالداۋشى جولاۋشىلارعا 230 مىڭعا جۋىق ورىن ۇسىنادى. الاكولگە دەيىنگى بارلىق پويىز ۆاگوندارى اۋا باپتاعىشتارمەن جابدىقتالعان.
بالقاش
بالقاش كولىنە پويىزدار 8 مارشرۋت بويىنشا جۇرەدى. جازعى كەزەڭدە وسى باعىت بويىنشا جولاۋشىلار اعىنى ورتا ەسەپپەن 45 مىڭ ادامدى قۇرايدى.
بۋراباي
بۋراباي كۋرورتتىق ايماعىنا دەيىن 16 مارشرۋت بويىنشا پويىزدار قوزعالىسى ۇيىمداستىرىلدى. جازدا بۇل باعىتتاعى جولاۋشىلار سانى ورتا ەسەپپەن 65 مىڭعا جەتەدى.
تۇركىستان
تۇركىستانعا 16 مارشرۋت بويىنشا پويىزدار قاتىنايدى. مۇنداي جازعى ماۋسىمدا جولاۋشىلار اعىنى شامامەن 60 مىڭنان اسادى.
اقتاۋ
اقتاۋعا دەيىن پويىزدار 7 مارشرۋت بويىنشا جۇرەدى. جازدا جولاۋشىلار اعىنى ورتا ەسەپپەن 155 مىڭ ادامعا جەتەدى.
سارىاعاش
سارىاعاشقا 5 پويىز قاتىنايدى. جازعى كەزەڭدە جولاۋشىلار اعىنى 9,5 مىڭعا جۋىقتايدى. تەمىرجول مارشرۋتتارىنىڭ ەڭ كوپ سانى استاناعا تيەسىلى - 36. ولاردى اي سايىن ورتا ەسەپپەن 130 مىڭعا جۋىق جولاۋشى پايدالانادى.
وڭتۇستىك باعىتقا قاتىنايدى:
- الماتىعا دەيىن 26 مارشرۋت؛
- شىمكەنتكە دەيىن 18 مارشرۋت.
اي سايىنعى جولاۋشىلار اعىنى قۇرايدى:
- الماتى - 155 - 160 مىڭ جولاۋشى؛
- شىمكەنت - 70 مىڭعا جۋىق جولاۋشى.
جازعى كەزەڭدە پويىزبەن بارلىعى 4,2 ميلليوننان استام جولاۋشى تاسىمالداۋ جوسپارلانىپ وتىر.