جازۋ جازۋ ارقىلى مازاسىزدىقتى ازايتۋعا بولادى
استانا. قازاقپارات - بريتان عالىمدارى قاراپايىم جازبا ءادىسىنىڭ كومەگىمەن ادامنىڭ ۋايىم دەڭگەيىن تومەندەتۋگە بولاتىنىن انىقتادى. Psychological Reports جۋرنالىندا جاريالانعان زەرتتەۋ ناتيجەلەرى بويىنشا، ادامنىڭ بولاشاقتاعى قورقىنىشتارىن قانشالىقتى ايقىن ەلەستەتە الۋى ونىڭ ءوزىن-ءوزى باعالاۋىمەن جانە مازاسىزدىق دەڭگەيىمەن تىكەلەي بايلانىستى.
يورك سەنت- دجون ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ پسيحولوگى جەننيفەر شەۆچەنكو جەتەكشىلىك ەتكەن توپ 68 ستۋدەنتپەن ونلاين-زەرتتەۋ جۇرگىزگەن.
ناتيجەسىندە عالىمدار ءۇش نەگىزگى بايلانىس تاپتى:
- قاتتى مازاسىزدىق ءوزىن-ءوزى تومەن باعالاۋمەن قاتار جۇرەدى؛
- ۋايىمشىل ادامدار ءوز قورقىنىشتارىن باسقالارعا قاراعاندا ايقىنىراق ەلەستەتەدى؛
- ال تومەن ءوزىن-ءوزى باعالاۋ وسىنداي قورقىنىشتى بەينەلەردىڭ ايقىن بولۋىنا اسەر ەتەدى.
باسقاشا ايتقاندا، بولاشاقتان قاتتى قورقۋ ادامنىڭ ءوزىن باعالاۋىنا كەرى اسەر ەتىپ، سول ارقىلى ۋايىمدى كۇشەيتەدى.
عالىمدار تاجىريبەنىڭ ەكىنشى كەزەڭىندە شاعىن جازبا جاتتىعۋىن ۇسىنعان. قاتىسۋشىلار ءوز قورقىنىشتارىن قاعازعا ءتۇسىرىپ، ولاردى لوگيكالىق تۇرعىدان سارالاپ جازعان. بۇل قاراپايىم ءادىس قىسقا مەرزىمدە مازاسىزدىقتى ازايتىپ، ءوزىن-ءوزى باعالاۋدى كوتەرۋگە كومەكتەسكەن.
زەرتتەۋشىلەردىڭ پىكىرىنشە، وسىنداي جازبا جاتتىعۋلارى بولاشاقتا پسيحولوگيالىق تەراپيانىڭ قولجەتىمدى ءارى ءتيىمدى تاسىلدەرىنىڭ ءبىرى بولۋى مۇمكىن.