ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    17:44, 22 - تامىز 2025 | GMT +5

    جاز بىتۋگە جاقىن: ىستىقتىڭ بەتى قايتا ما؟

    استانا. KAZINFORM - قازگيدرومەت 23، 24، 25-تامىزعا ارنالعان اۋا رايى بولجامىن جاريالادى.

    Ауа райы, жаңбыр, найзағай
    Фото: freepik

    قازاقستان اۋماعىنىڭ باسىم بولىگىنە سولتۇستىك-باتىس تسيكلونى ىقپال ەتەدى. نايزاعاي ويناپ، جاڭبىر، بۇرشاق جاۋادى، جەل سوعادى. سولتۇستىك جانە شىعىس وڭىرلەردە قاتتى جاڭبىر جاۋادى.

    كەيىن باتىس انتيتسيكلونى ىعىسىپ، جاۋىن-شاشىن ۋاقىتشا توقتايدى. رەسپۋبليكا بويىنشا جەل كۇشەيىپ، سولتۇستىك، سولتۇستىك-باتىس، شىعىس وڭىرلەردە تۇنگى، تاڭعى ۋاقىتتاردا تۇمان تۇسەدى.

    اۋا تەمپەراتۋراسى:

    باتىستا 35-38 گرادۋس بولادى؛

    24-25 تامىزدا سولتۇستىك-باتىستا 35 گرادۋس بولادى؛

    سولتۇستىك وڭىرلەردە 25-30 گرادۋس بولادى؛

    قازاقستاننىڭ ورتالىعىندا 22-32 گرادۋس بولادى، كەي جەرلەردە 35 گرادۋسقا دەيىن كوتەرىلەدى؛

    وڭتۇستىكتە 30-38 گرادۋسقا دەيىن، وڭتۇستىك-شىعىستا 27-35 گرادۋسقا دەيىن، تاۋلى ايماقتاردا 20-27 گرادۋسقا دەيىن كوتەرىلەدى؛

    تەك شىعىستا ايتارلىقتاي وزگەرىس بولمايدى.

    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
