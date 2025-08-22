جاز بىتۋگە جاقىن: ىستىقتىڭ بەتى قايتا ما؟
استانا. KAZINFORM - قازگيدرومەت 23، 24، 25-تامىزعا ارنالعان اۋا رايى بولجامىن جاريالادى.
قازاقستان اۋماعىنىڭ باسىم بولىگىنە سولتۇستىك-باتىس تسيكلونى ىقپال ەتەدى. نايزاعاي ويناپ، جاڭبىر، بۇرشاق جاۋادى، جەل سوعادى. سولتۇستىك جانە شىعىس وڭىرلەردە قاتتى جاڭبىر جاۋادى.
كەيىن باتىس انتيتسيكلونى ىعىسىپ، جاۋىن-شاشىن ۋاقىتشا توقتايدى. رەسپۋبليكا بويىنشا جەل كۇشەيىپ، سولتۇستىك، سولتۇستىك-باتىس، شىعىس وڭىرلەردە تۇنگى، تاڭعى ۋاقىتتاردا تۇمان تۇسەدى.
اۋا تەمپەراتۋراسى:
باتىستا 35-38 گرادۋس بولادى؛
24-25 تامىزدا سولتۇستىك-باتىستا 35 گرادۋس بولادى؛
سولتۇستىك وڭىرلەردە 25-30 گرادۋس بولادى؛
قازاقستاننىڭ ورتالىعىندا 22-32 گرادۋس بولادى، كەي جەرلەردە 35 گرادۋسقا دەيىن كوتەرىلەدى؛
وڭتۇستىكتە 30-38 گرادۋسقا دەيىن، وڭتۇستىك-شىعىستا 27-35 گرادۋسقا دەيىن، تاۋلى ايماقتاردا 20-27 گرادۋسقا دەيىن كوتەرىلەدى؛
تەك شىعىستا ايتارلىقتاي وزگەرىس بولمايدى.