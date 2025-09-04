جاز بويى 5 مىڭنان استام جاس ءوسپىرىم رەسمي جۇمىسقا ورنالاستى
استانا. قازاقپارات - 2025 -جىلدىڭ مامىر ايىندا Enbek.kz ەلەكتروندى ەڭبەك بيرجاسى پلاتفورماسىندا كامەلەتكە تولماعانداردى جۇمىسقا ورنالاستىرۋعا ارنالعان «مەنىڭ جازعى كانيكۋلىم» اتتى ارنايى ءبولىم قۇرىلدى. دەمالىس كەزەڭىندە 14 پەن 18 جاس ارالىعىنداعى بارلىعى 5,4 مىڭ قازاقستاندىق جۇمىسقا ورنالاستى.
ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ مينيسترلىگى مالىمەتىنشە، جالپى، جاز ايلارىندا 16-18 جاس ارالىعىنداعى جاستار 13,6 مىڭ تۇيىندەمە، 14-15 جاس ارالىعىنداعى جاسوسپىرىمدەردىڭ اتا-انالارى 356 جەكە كابينەت اشىپ، ونىڭ ىشىندە 112 ادام 129 تۇيىندەمە جاريالادى.
سونىمەن قاتار ق ر ەڭبەك كودەكسىنە سايكەس، 14 جاستان باستاپ رەسمي تۇردە جۇمىس ىستەۋگە تەك دەنساۋلىققا زيان كەلتىرمەيتىن جانە وقۋعا كەدەرگى جاسامايتىن، ساباقتان تىس ۋاقىتتا ورىندالاتىن جۇمىستارعا عانا رۇقسات ەتىلەدى.
وسى تالاپتارعا ساي كەلەتىن شامامەن 80 ماماندىق بەلگىلەنگەن، ولاردىڭ قاتارىنا تاربيەشىنىڭ كومەكشىسى، دۇكەن ساتۋشىسى، تازالاۋشى- جۋۋشى، SMM- مەنەدجەر، كۋرەر جانە باسقا دا قىزمەتتەر جاتادى. 1-قىركۇيەكتەگى جاعداي بويىنشا «مەنىڭ جازعى كانيكۋلىم» بولىمىندە 305 جۇمىس بەرۋشىدەن وسىنداي 2,1 مىڭ بوس جۇمىس ورنى جاريالانعان.
ايتا كەتۋ كەرەك، بۇل بوس جۇمىس ورىندارىن تىكەلەي جۇمىس بەرۋشىلەردىڭ وزدەرى ۇسىنادى. سوندىقتان كەيبىر وڭىرلەردە مۇنداي ۇسىنىستار بولماۋى مۇمكىن. بۇل فۋنكتسيونال كامەلەتكە تولماعانداردى كانيكۋل كەزەڭىندە جۇمىسقا ورنالاستىرۋ ءۇشىن الداعى ۋاقىتتا دا قولجەتىمدى بولادى. ول ءۇشىن جۇمىس بەرۋشى بوس جۇمىس ورنىن جاريالاعان كەزدە ءتيىستى بەلگىنى قويۋى قاجەت.
ايتا كەتەيىك، قازاقستاندا 2025 -جىل جۇمىسشى ماماندىقتار جىلى بولىپ جاريالاندى. ەڭبەك ادامىن دارىپتەۋ، قوعامداعى مارتەبەسىن كوتەرۋ ءۇشىن قولعا الىنعان باستاما كەزەڭىنىڭ بەل ورتاسىنان وتتىك. بۇل قادامعا بارۋعا ەلىمىزدىڭ ەڭبەك نارىعىندا جۇمىسشى كادرلاردىڭ جەتىسپەۋى سەبەپ بولدى. ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسىنىڭ دەرەگىنشە، جىل سايىن 250 مىڭ جاس ەڭبەك نارىعىنا قوسىلادى.