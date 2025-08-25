جاۋىننان كەيىنگى جول نەگە قاۋىپتى - قازاۆتوجول كەڭەسى
استانا. KAZINFORM - قازاۆتوجول ماماندارى جۇرگىزۋشىلەردى جاۋىن-شاشىن كەزىندە ەرەكشە ساقتىق شارالارىن قاتاڭ ساقتاۋعا شاقىرادى.
جاڭبىر جاۋعان العاشقى 30 مينۋتتا جول جامىلعىسى اسا قاۋىپتى كۇيگە تۇسەدى. ساراپشىلاردىڭ مالىمەتىنشە، دىمقىل اسفالتتاعى دوڭگەلەك ءىلىنىسى قۇرعاق جابىنعا قاراعاندا شامامەن %70 عا دەيىن تومەندەيدى. بۇل - كولىك جۇرگىزۋدى ايتارلىقتاي قيىنداتادى.
نەلىكتەن جول بەتى تايعاق بولادى؟
ىلعال شاڭ-توزاڭمەن، رەزەڭكە ۇگىندىلەرىمەن جانە جانارماي قالدىقتارىمەن ارالاسىپ، جول بەتىندە جۇقا قابات تۇزەدى. ناتيجەسىندە ۇيكەلىس كوەففيتسيەنتى تومەندەپ، كولىكتى باسقارۋ كۇردەلەنە تۇسەدى.
اكۆاجوسپارلاۋ قاۋپى
ءتىپتى تومەن جىلدامدىقتا دا كولىك سۋ جينالعان ۋچاسكەگە كىرگەندە دوڭگەلەك پەن اسفالتتىڭ اراسىندا سۋ قاباتى تۇزىلەدى. مۇنداي جاعدايدا اۆتوكولىك جولمەن ەمەس، سۋ بەتىمەن سىرعانايدى دا، باسقارۋ مۇمكىندىگىن جوعالتادى.
اكۆاجوسپارلاۋ قاۋپىن تومەندەتۋ تاسىلدەرى:
جول جانە اۋا رايى جاعدايىنا سايكەس جىلدامدىقتى دەر كەزىندە ازايتۋ؛
شينالاردىڭ جاي-كۇيىن باقىلاۋ، پروتەكتور ويىعىنىڭ تەرەڭدىگى كەمىندە 3 م م بولۋى ءتيىس؛
كەنەت تەجەۋدەن، كۇرت جىلدامدىقتان جانە قاۋىپتى مانيەۆرلەردەن باس تارتۋ.
اۆتوكولىك «جۇزە» باستاعان ساتتە جۇرگىزۋشىلەرگە:
جىلدامدىقتى بىرتىندەپ ازايتىپ، رولدى ءتۇزۋ ۇستاۋ؛
دوڭگەلەكتەر قايتا جولعا ىلىنگەنگە دەيىن كۇرت قيمىل جاساماۋ؛
ءىلىنىس قالپىنا كەلگەن سوڭ باياۋ تەجەۋدى باستاۋ ۇسىنىلادى.
جاڭبىر كەزىندەگى قوسىمشا ۇسىنىمدار:
تەجەگىش جۇيەسىنىڭ تەحنيكالىق جارامدىلىعىن، تەجەۋىش قالىپتاردىڭ توزۋ دەڭگەيىن تەكسەرۋ؛
دىمقىل جولدا الدىڭعى كولىكپەن اراقاشىقتىقتى كەمىندە ءۇش سەكۋندقا دەيىن ارتتىرۋ؛
كورىنۋ دەڭگەيىن جاقسارتۋ ءۇشىن جاقىن قاشىقتىقتاعى جارىق شامدارىن پايدالانۋ؛
كوپىرلەردە، جول ايرىقتارىندا، شالشىقتى ۋچاسكەلەردە جانە بۇرىلىستاردا بەلگىلەنگەن جىلدامدىقتى قاتاڭ ساقتاۋ.
قازاۆتوجولدىڭ دەرەگىنشە، باستى قاعيدا - دىمقىل جولدا كولىكتىڭ تەحنيكالىق جاعدايى دايىن بولۋى جانە جۇرگىزۋشىلەردىڭ جىلدامدىقتان گورى قاۋىپسىزدىكتى جوعارى قويۋى ءتيىس.
ايتا كەتەيىك، قارقارالى مەن بالقاشقا اپاراتىن جولدار جاڭارىپ جاتىر.